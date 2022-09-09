Профессии в IT: чем занимаются специалисты разных направлений и сколько они зарабатывают

Подборка статей, которая поможет разобраться в рабочих обязанностях IT-специалистов и понять, какая профессия вам подойдет.





Профессия DevOps. Чем занимаются специалисты в этой области и сколько они могут зарабатывать

Виталий Цой, 32 года, город — Алматы, системный архитектор, @vittsoy





В небольших проектах разработкой и обслуживанием занимается один человек или команда. В этом случае DevOps не особо полезен. Но в больших компаниях этим занимаются разные люди. Выстраивается сложная система, в которой могут возникать конфликты.

Бывает, разработчики думают, что если код запустился у них локально на компьютере, то все в порядке. Однако в случае возникновения проблем обслуживающая команда считает, что сложность в коде, который необходимо доработать. Пока все это решается, возникают задержки, простои, страдает качество. Основная цель DevOps-специалиста — связать команды разработки и команды эксплуатации.

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Профессия Frontend-разработчик. Чем занимаются специалисты в этой сфере и какие знания им нужны

Нурбек Азамат уулу, 27 лет, город — Бишкек, Frontend-разработчик в компании Reviro.io, @nurba__kgz





Frontend — важная часть в цепочке: клиент-продукт. Разработчики этого направления создают презентабельные сайты, которые продают сервис или услуги. «Фронтисты» не только рисуют красивый User Interface — «пользовательский интерфейс», но и прописывают логику всего сайта.

Проекты на Frontend бывают разные: от простых сайтов-визиток до навороченных дэшбордов — панелей со статистикой.

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Как и зачем становиться UX-дизайнером: обязанности, навыки, заработная плата

Азамат Шамузафаров, 40 лет, город — Ташкент, UX-специалист в компании Click, Telegram





Специалисты по UX придумывают интерфейсы, которые потом рисуют UI-дизайнеры.

Задача дизайнера пользовательского опыта — создать условия в интерфейсе, которые сделают время, проведенное человеком на сайте или в приложении, полезным, понятным и приятным.

Мы изучаем пользователей и их потребности, планируем движение внутри сервиса. Интересно наблюдать, как люди пользуются нашим приложением. Бывают такие открытия, которые тебе в голову никогда бы не пришли.

Нанимать UX-дизайнера имеет смысл только крупным компаниям с большим количеством пользователей. Если что-то будет отталкивать даже 1% клиентов такого крупного сервиса, это повлечет миллионные убытки.

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Чем занимаются Data-аналитики, сколько они могут зарабатывать и где этому научиться

Исламбек Темірбек, 25 лет, город — Алматы, Data-аналитик в компании Kolesa Group, @i_temirbek





Одна из ценностей Kolesa Group — осознанность, отлично характеризует Data-аналитиков. Мы тесно работаем с Product-менеджерами и помогаем принимать правильные решения, которые:

— улучшают жизнь пользователей — продукт должен быть интуитивно понятным и простым в использовании

— позволяют продукту зарабатывать.

Аналитик данных должен уметь: обрабатывать данные на SQL и Python, использовать алгоритмы машинного обучения, понимать математику, анализировать данные и видеть в них тренды, визуализировать свои результаты

Главное — уметь объяснять свою работу и результаты людям вне вашей профессии.

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Профессия backend-разработчик: важные навыки, уровень дохода и задачи в компании

Мирас Лес, город — Алматы, ведущий backend-разработчик Kolesa Group





Backend-разработчики необходимы не только для создания и поддержки веб- и мобильных приложений. Они отвечают за работу серверной части и внутренней логики работы продукта. Кроме привычных нам сайтов и приложений, backend-разработчики делают проекты и в других отраслях, где требуется разработка.

Такие специалисты нужны везде, где требуется бизнес-логика, вычисления и обработка пользовательских данных. Это медицина, финансовые сервисы, образование, промышленное оборудование, умные дома и многие другие сферы. Поэтому такие специалисты будут востребованы всегда.

Главная обязанность backend-разработчика ― создать надежный и хорошо работающий проект.

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Как и зачем становиться QA-тестировщиком: обязанности, заработная плата, ресурсы для обучения

Ксения Губанова, 30 лет, город — Бишкек, QA-тестировщик в компании Mad Devs





Перед компанией, которая нанимает на работу QA-тестировщика, стоят три взаимосвязанных друг с другом цели:

1. Сокращение финансовых потерь. Компания может потерять деньги из-за ошибок в приложении или в случае отказа клиента от использования плохого сервиса.

2. Улучшение качества. Каким бы хорошим продукт ни был, его всегда можно сделать лучше.

3. Поддержание имиджа. В игровой индустрии такое случается часто. Компания, выпустившая забагованную игру, теряет доверие, несмотря на интересные идеи.

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Все, что нужно знать о работе системным администратором: обязанности, навыки, преимущества

Максим Кострикин, 43 года, город — Бишкек, руководитель автоматизации системного администрирования, @kanda_ca





Первое, в чем должен разбираться системный администратор — устройство компьютера и его возможности. Специалисту необходимо знать операционные системы: Windows ближе к пользователям, Linux больше подходит для работы с серверами. Среди других важных моментов: знание программ, которые можно установить для комфортной работы пользователя, и обеспечение антивирусной защиты.

Главная задача системного администратора — обеспечить бесперебойную работу программы, за которую он отвечает. Он не следит за текстами или контентом, но обязан сделать так, чтобы они выдавались в полном объеме. Чтобы понять, как это сделать, нужно учиться, перенимать лучшие практики.

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