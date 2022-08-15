Профессия backend-разработчик: важные навыки, уровень дохода и задачи в компании

Ведущий backend-разработчик Kolesa Group Мирас Лес рассказал про свою профессию и карьерный путь, а также поделился рекомендациями.





12 сентября стартует бесплатный онлайн-курс по backend-разработке от Kolesa Group. Заявку нужно оставить до 28 августа по ссылке. Ведущий backend-разработчик Kolesa Group и по совместительству ментор и лектор курса Мирас Лес рассказал weproject.media про свою профессию и карьерный путь, а также поделился рекомендациями.





Мирас Лес, город — Алматы, ведущий backend-разработчик Kolesa Group







Карьерный путь



В backend-разработку я пришел не сразу. Учился в Suleyman Demirel University на факультете «Информационные системы». На третьем курсе начинал разработчиком сайтов на заказ в одной из веб-студий Алматы. Занимался версткой, работой с frontend-ом и различными CMS. Позже начал больше углубляться в логику работы этих самых CMS. Спустя почти три года работы в разных веб-студиях ушел в backend-разработку.

Устроился в компанию Bilim Media Group, где разрабатывал образовательные ресурсы. Проработал там два с половиной года, последние полгода был тимлидом. Потом пришел в Kolesa Group, где помогаю Market.kz стать самой безопасной площадкой в Казахстане. В ноябре будет ровно три года как я здесь работаю.

Kolesa Upgrade по backend-разработке — не первый опыт наставничества. Я был ментором в двух последних Kolesa Academy для PHP-разработчиков.

Чем backend отличается от frontend



Frontend — это видимая часть продукта, с которым взаимодействует пользователь.

Backend — это внутренняя часть продукта, которая находится на сервере и скрыта от пользователей.

Хоть это два разных направления, оба служат одной общей цели — сделать удобный, надежный и стабильно работающий продукт.

Почему бэкендеры нужны всем

Backend-разработчики необходимы не только для создания и поддержки веб- и мобильных приложений. Они отвечают за работу серверной части и внутренней логики работы продукта. Кроме привычных нам сайтов и приложений, backend-разработчики делают проекты и в других отраслях, где требуется разработка. Такие специалисты нужны везде, где требуется бизнес-логика, вычисления и обработка пользовательских данных. Это медицина, финансовые сервисы, образование, промышленное оборудование, умные дома и многие другие сферы. Поэтому такие специалисты будут востребованы всегда.

Главная обязанность backend-разработчика ― создать надежный и хорошо работающий проект





Backend-разработчик отвечает за:

— разработку архитектуры проекта и основного функционала, бизнес-логики

— обеспечение безопасности ресурса

— разработку баз данных, организацию и управление

— оптимизацию работы всей системы для его быстрой загрузки

— необходимые интеграции с другими сервисами

— мониторинг состояния и контроль стабильности всей системы

— настройку процессов непрерывной интеграции и поставки.

Главная обязанность backend-разработчика ― создать надежный и хорошо работающий проект.

Сколько зарабатывают бэкендеры

По данным исследования Kolesa Group, средняя зарплата backend-разработчика в 2021 году составила 712 тысяч тенге, медианная — 600 тысяч тенге.

Если сравнить результаты за два года, то backend-разработчики остаются самой распространенной специализацией — 45%. В 2020 году было 27%.

Средняя зарплата backend-разработчика в 2021 году составила 712 тысяч тенге, медианная — 600 тысяч тенге





Плюсы и минусы работы backend-разработчиком

Плюсы:

— работа над внутренней логикой проекта и его архитектурой

— проектирование надежного и удобного хранилища данных

— продумывание всех взаимосвязей между сервисами

— интересная работа, так как нужно учитывать множество вещей.

Минусы:

— цена ошибки бэкендера может дорого обойтись компании, поэтому нужна высокая концентрация и умение осваивать большой объём информации

— в некоторых случаях порог входа в backend может быть высоким.

Какие знания и навыки нужны хорошему бэкендеру

Первое, что нужно backend-разработчику — это владение хотя бы одним из языков программирования: PHP, Go, Python, Java, C#. К знанию языка программирования должно прилагаться:

— умение писать быстрый и понятный код

— знание популярных фреймворков

— понимание работы веб-серверов, понимание принципов RESTful-сервисов, знание основ сетевой безопасности

— навык написания различных видов тестов

— знание баз данных, умение их проектировать и оптимизировать запросы.

Backend-разработчику необходимо хорошо понимать специфику продукта, так как он полностью должен отвечать бизнес-требованиям. Поэтому главное для разработчика — не знание языков программирования и множество технологий, а умение решать проблемы через написание программного кода.

Полезные рекомендации

1. Полезные рекомендации для начинающих backend-разработчиков.

2. Roadmap для backend-разработчика.