Как и зачем становиться QA-тестировщиком: обязанности, заработная плата, ресурсы для обучения

Любое современное приложение проходит через тестировщиков — людей, которые проверяют его на ошибки и баги. Познакомились с представителем этой сферы и узнали все, что нужно знать о работе специалиста.





Ксения Губанова, 30 лет, город — Бишкек, QA-тестировщик в компании Mad Devs





Как пришла в профессию

Я пришла к своей профессии из другой области. Поняла, что не вижу себя в бухгалтерском учете и искала что-то новое. Думала о том, чтобы строить карьеру в IT, но ничего не знала об этом.

Про тестирование узнала от знакомых. Мне стало интересно, и я прочитала несколько книг. Поняла, что мне это подходит. Нашла курсы в Бишкеке, где познакомилась с преподавателем, который помог мне устроиться на первую работу.

Зачем нужен QA-тестировщик

Перед компанией, которая нанимает на работу QA-тестировщика, стоят три взаимосвязанных друг с другом цели:

1. Сокращение финансовых потерь. Компания может потерять деньги из-за ошибок в приложении или в случае отказа клиента от использования плохого сервиса.

2. Улучшение качества. Каким бы хорошим продукт ни был, его всегда можно сделать лучше.

3. Поддержание имиджа. В игровой индустрии такое случается часто. Компания, выпустившая забагованную игру, теряет доверие, несмотря на интересные идеи.

О работе QA-тестировщика

Главная задача тестировщика — убедиться, что продукт работает так, как это было задумано. Специалист находит ошибки и уязвимости, передает их разработчикам, чтобы те внесли необходимые исправления. Процесс тестирования цикличный. Он продолжается до тех пор, пока не выйдет версия, которая не вызовет нареканий у тестировщика.

В мои текущие рабочие обязанности входят:

— взаимодействие с командой проекта

— тестирование продукта с использованием разных техник и инструментов тестирования

— оформление баг-репортов

— ведение документации: тест-кейсы, чек-листы, тест-планы и так далее

— поиск и воспроизведение багов, которые находятся в продуктовой среде.

Тестировщики нужны во всех сферах, где есть программное обеспечение

Что должен знать QA-тестировщик:

— принципы методологий, таких как: Agile, Scrum, Kanban

— теорию в области тестирования: типы, техники

— особенности тестирования в зависимости от типа приложения: десктопное, мобильное, веб.

Что должен уметь QA-тестировщик:

— работать с багтрекинговыми системами

— описывать баг-репорты так, чтобы любой мог понять, как воспроизвести ошибку

— пользоваться инструментами для тестирования API

— понимать, что такое БД. Уметь писать запросы.

Тестировщики нужны во всех сферах, где есть программное обеспечение.

Заработная плата начинающего тестировщика в Бишкеке составляет от 300 $ до 500 $. Middle-специалист получает от 500 $ до 900 $, а Lead — 900 $ и выше.

Сумма зависит не только от опыта и количества обнаруженных багов, но и от знания технологий и методик тестирования, владения различными инструментами и практиками.

О преимуществах и недостатках

За время работы QA-тестировщиком я выделила для себя несколько преимуществ.

Работа с интересными и веселыми людьми. Попасть в команду сформировавшихся профессионалов, которые близки тебе по духу — это круто!

Осознание, что в твоих руках есть реальная возможность сделать продукт лучше и удобнее.

Радость, когда удается воспроизвести сложный баг или найти неочевидную, но серьезную ошибку в процессе тестирования.

Недостаток моей профессии — стресс. Бывает страх, что ты пропустил или забыл ошибку. Он возрастает в период, когда поджимают сроки. Невозможно найти все баги, но неприятно узнать, что какой-то из них все равно прошел.

Где учиться на QA-тестировщика

Artsiom Rusau QA Life — неплохой канал на YouTube. Автор затрагивает много интересных тем. Основной плюс — большое количество ссылок на полезные ресурсы, где можно углубить знания.

A Practitioner's Guide to Software Test Design, Copeland Lee. Хорошая книга для освоения техник тест-дизайна.

Guru99. База знаний, где можно почитать статьи по тестированию.

Edureka. Вопросы, которые могут задать на собеседовании.

Советы начинающим

Не верьте рекламе, которая говорит, что самый легкий путь в IT — учеба на тестировщика. Здесь высокая конкуренция. Нельзя пройти месячные курсы и считать себя квалифицированным специалистом. Нужно углублять свои знания.

Перед покупкой платных курсов ознакомьтесь с планом обучения. Почти всегда информацию можно найти и бесплатно, особенно теорию.

Учите английский язык. Без него никак.

Помните, тестировщики не враги разработчикам.