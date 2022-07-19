Как и зачем становиться UX-дизайнером: обязанности, навыки, заработная плата

Азамат Шамузафаров — дизайнер с большим опытом. Мы поговорили с ним о работе в сфере пользовательского опыта и узнали, зачем такие специалисты нужны компаниям.





Азамат Шамузафаров, 40 лет, город — Ташкент, UX-специалист в компании Click, Telegram

Как пришел в профессию

Я хорошо рисовал в школе. Со временем увлекся дизайном. Ближе к поступлению в университет прошел курсы по Photoshop. Далее узнал про интернет и заинтересовался веб-дизайном. Несколько лет провел на должности арт-директора. Работал в студии Артемия Лебедева.

Когда-то я прочел книгу Якоба Нильсена «Веб-дизайн». Она изменила мою жизнь. С тех пор я по-другому смотрю на вещи вокруг, особенно на дизайн. Из любителей креатива перешел в лагерь сторонников юзабилити — удобного дизайна. Это привело меня к User Experience — пользовательскому опыту.

Сегодня я работаю специалистом по UX в компании Click. Это ведущая платежная система в Узбекистане с миллионами потребителей. Моя задача — исправить сервисы компании так, чтобы люди не бросали их на полпути и получали то, что им нужно, без проблем.

Зачем нужен UX-дизайнер

Специалисты по UX придумывают интерфейсы, которые потом рисуют UI-дизайнеры.

Задача дизайнера пользовательского опыта — создать условия в интерфейсе, которые сделают время, проведенное человеком на сайте или в приложении, полезным, понятным и приятным.

Мы изучаем пользователей и их потребности, планируем движение внутри сервиса. Интересно наблюдать, как люди пользуются нашим приложением. Бывают такие открытия, которые тебе в голову никогда бы не пришли.

Нанимать UX-дизайнера имеет смысл только крупным компаниям с большим количеством пользователей. Если что-то будет отталкивать даже 1% клиентов такого крупного сервиса, это повлечет миллионные убытки.

О работе UX-дизайнера

В работе UX-дизайнера мне нравится, что можно видеть, как твоя деятельность улучшает опыт людей. Почти всегда находятся решения, которые делают продукт лучше.

UX-дизайнеры нужны во всех областях, где есть потребители

При этом чем разнообразнее ваши потребители, тем сложнее сделать так, чтобы дизайн понравился всем. Существует разрыв между людьми с большим опытом работы в приложениях и теми, кто ими пользуется мало. Также бывает сложно объяснить молодым дизайнерам, что стильный, но мелкий текст будет трудно прочитать людям старше 50 лет.

Самое сложное сегодня — убеждать в важности моей работы. В пирамиде потребностей UX находится высоко, поэтому его часто откладывают на потом. Чтобы решить эту проблему, нужно проводить исследования и тестирования, а на это требуются ресурсы.





UX-дизайнеры нужны во всех областях, где есть потребители. Часто дизайн понимают как креатив и визуализацию, но не конструирование. Специалисты в моей области призваны исправлять недочеты в таких работах.

В Узбекистане редко ищут именно UX-дизайнеров. Учитывая редкую потребность, я бы просил у работодателя заработную плату в размере 1000-2500$ в зависимости от опыта и навыков.

Советы начинающим

В интернете много информации как на русском, так и на английском языках. Ищите в Google интересные вам темы, читайте сайты вроде littlebigdetails.com.

UX находится на стыке дизайна и психологии. Нужно не только знать, как сделать крутой интерфейс, но и понимать, как люди будут с ним взаимодействовать. Хорошим качеством специалиста считаю эмпатию — когда вы проявляете интерес и можете слушать и слышать людей. Нужно помнить, что важно для других, а не для вас.

Книги, которые я советую прочитать:

— «Веб-дизайн», Якоб Нильсен

— «Пиши, сокращай», Максим Ильяхов, Людмила Сарычева

— «Пользовательский интерфейс», Илья Бирман.