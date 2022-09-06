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Все, что нужно знать о работе системным администратором: обязанности, навыки, преимущества
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Сегодня в 12:00

Все, что нужно знать о работе системным администратором: обязанности, навыки, преимущества

Системный администратор — отличная профессия для тех, кто любит работать с компьютерами. Поговорили со специалистом из этой сферы о рабочих обязанностях и попросили поделиться советами для начинающих.


Максим Кострикин, 43 года, город — Бишкек, руководитель автоматизации системного администрирования, @kanda_ca

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Как пришел в профессию

Я работаю в IT-сфере больше 20 лет. С детства увлекался компьютерами и всем, что с ними связано. Начинал карьеру системным администратором в компьютерном клубе при университете. В нем было около 15 компьютеров. Я настраивал их, чтобы другие ребята играли, устанавливал программное обеспечение и драйвера. Тогда работал практически бесплатно. Зато понял, что мне это нравится.

После я устроился в другой клуб, где было уже 30 компьютеров. Здесь использовал автоматизацию процессов, чтобы не сидеть за каждым устройством. Так обслуживание занимало меньше времени.

Следующим местом работы стала компания — интернет-провайдер. В ней я изучил работу сетей, разобрался в функционировании интернета, понял, что нужно знать системному администратору, чтобы безопасно настроить сервера. Позже перешел в компанию по разработке программного обеспечения. Занимался сопровождением, установкой и обслуживанием ПО.

С течением времени технологии, с которыми я работаю усложнялись. Сегодня я работаю в компании Kanda Software CA.
Занимаю позицию DevOps Cloud Architect — это стык разработки, установки и обслуживания программного обеспечения.

Зачем нужен системный администратор

Мир постоянно усложняется. Сегодня мы окружены технологиями. Разобраться в каждом их аспекте самостоятельно почти невозможно. Поэтому компании нанимают людей, которые специализируются на определенных технологиях.

Среди системных администраторов также могут быть разные специалисты. Один может настроить работу высоконагруженных систем, через которые каждую минуту проходят тысячи пользователей, а другой — обеспечить real time обработку данных.

О работе системного администратора

Первое, в чем должен разбираться системный администратор — устройство компьютера и его возможности. Специалисту необходимо знать операционные системы: Windows ближе к пользователям, Linux больше подходит для работы с серверами. Среди других важных моментов: знание программ, которые можно установить для комфортной работы пользователя, и обеспечение антивирусной защиты.

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Главная задача системного администратора — обеспечить бесперебойную работу программы, за которую он отвечает. Он не следит за текстами или контентом, но обязан сделать так, чтобы они выдавались в полном объеме. Чтобы понять, как это сделать, нужно учиться, перенимать лучшие практики.

Системные администраторы нужны в любой области, где есть вычислительные системы. Даже работу смартфонов обеспечивает команда сотрудников. Они следят, чтобы выходили обновления, устраняют ошибки, создают патчи безопасности.

О преимуществах

Профессия системного администратора понравится тем, кто любит разбираться в «железе» и искать ответы на загадки его работы, диагностировать, решать проблемы. Как и другие специалисты в IT, системные администраторы получают высокую заработную плату.

В некоторых случаях сотрудники привязаны к компании, так как должны обеспечивать работу компьютеров в отдельном офисе или здании. Но чаще системные администраторы имеют возможность работать удаленно.

Где учиться на системного администратора

Специализация системного администратора зависит от компании, в которой он работает. Если организация занимается разработкой программного обеспечения, то сисадмин должен понимать языки программирования.

Из Soft Skills важно умение ладить с людьми, находить общий язык. Специалист должен понимать: в проблемных ситуациях негатив направлен на проблему, а не на него. Тогда он сможет урегулировать сложности.

Специализация системного администратора зависит от компании, в которой он работает

Сегодня в интернете много ресурсов, где этому можно научиться. У каждого свой темп, поэтому лучше подобрать подходящий источник знаний под себя.

Советы начинающим

Если вы занимаетесь любимым делом, вам не придется работать. Поэтому ищите то, что вам нравится.

Для первых шагов в профессии системного администратора достаточно разбираться в компьютере. Поставьте операционную систему, настройте браузер, установите мессенджеры. Со временем освоитесь.

Кроме технологического стека, важно понимать английский язык. Он часто используется в документации. А если вы работаете с иностранными компаниями, то сможете получать высокую заработную плату.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.