Профессия Frontend-разработчик. Чем занимаются специалисты в этой сфере и какие знания им нужны

Познакомились с сотрудником компании Reviro и узнали о том, какие обязанности стоят перед Frontend-разработчиком и с чего стоит начать изучение этого направления.





Нурбек Азамат уулу, 27 лет, город — Бишкек, Frontend-разработчик в компании Reviro.io, @nurba__kgz





Как пришел в профессию

Путь к профессии разработчика я начал в ноябре 2020 года. Тогда записался на курсы в школу программирования Makers. Прошел трехмесячный курс Makers Bootcamp и начал стажировку. Позже стал ментором в этом проекте. Около трех месяцев обучал других ребят.

Со временем понял, что менторство — это не мое. Думал о том, чтобы заниматься реальным кодингом и интересными проектами. Нашел удаленную работу в двух компаниях, где проработал в течение четырех месяцев. В августе 2021 года, закрыв все спринты и задачи, перешел в Reviro.io.

Зачем нужен Frontend-разработчик

Frontend — важная часть в цепочке: клиент-продукт. Разработчики этого направления создают презентабельные сайты, которые продают сервис или услуги. «Фронтисты» не только рисуют красивый User Interface — «пользовательский интерфейс», но и прописывают логику всего сайта.

Проекты на Frontend бывают разные: от простых сайтов-визиток до навороченных дэшбордов — панелей со статистикой.

О работе Frontend-разработчика

В мои обязанности входят: оценка времени исполнения проекта, работа над ним, подключение и интеграция различных библиотек, создание грамотных интерфейсов, обработка действий пользователя на сайте и так далее. Кроме того, я проверяю работу стажеров.

Главный плюс Frontend-разработки в том, что результат работы виден сразу







Бывает, что в проектах еще нет дизайна. В этом случае можно дать волю фантазии. Приятно создавать сайты, которые красиво выглядят.

В любую компанию нужны классные специалисты. Frontend-разработчику нужно быть активным, он должен болеть за продукт и предлагать решения.

Главный плюс Frontend-разработки в том, что результат работы виден сразу. А вакансий в этой области традиционно больше, чем на Backend или мобильную разработку.

Главный язык «фронтиста» — Java Script. На нем можно работать и в сферах Backend и Mobile Development. Поэтому при желании Frontend-разработчик может быстро стать специалистом в этих направлениях.

Frontend-специалисты нужны в компаниях, которые занимаются разработкой проектов любого масштаба. Средняя заработная плата разработчика с опытом работы в этой области в США составляет от 100 000 $ в год.

Советы начинающим

Советую для начала самостоятельно изучить Java Script, HTML, CSS. Для этого хорошо подойдет сайт learn.javascript.ru. На это можно потратить два-три месяца, а затем записаться на курсы вроде Makers Bootcamp.

Следующий шаг — изучение одного из элементов React, Vue, Angular. Я начал с первого.

Главное, чтобы работа была в удовольствие. Тогда любые вершины будут доступны.

В начале карьеры я беспокоился, что начал поздно, в 26 лет. Со временем понял, что шаг за шагом можно добиться всего. Карьера разработчика — это постоянный путь.