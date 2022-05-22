Предприниматели, директора и фотограф: 6 историй о том, как найти свое призвание

Подборка интервью с активными людьми, которые подарят заряд энергии и мотивации.





Музаффар Джалалов, 36 лет, город — Ташкент, международный консультант в области IT образования, проект-менеджер, ректор университета Инха в Ташкенте





Для меня важно трудолюбие. Еще я уважаю упорство и целеустремленность. Когда человек может подставить перед собой цель и добиться своего.

В 30 лет я получил степень PhD, а в 32 года возглавил один из самых престижных вузов в Узбекистане. Я просто делал то, что мне нравится, получал удовольствие. Поэтому неважно, где ты работаешь. Главное, чтобы тебе это нравилось.

Думаю, нужно быть немножко авантюристом, иногда идти на риск. Мало у кого можно встретить это качество. Обычно мы предпочитаем не выходить из зоны комфорта.

Я перфекционист. Требовательный и строгий человек, в первую очередь по отношению к себе, а уже потом к окружающим. Мне сложно работать с людьми, которые не берут ответственность за свои слова, действия, семью, работу, жизнь. С людьми, которые бросаются словами или лгут. К сожалению, таких в обществе немало.

Трудности воспринимаю как очередной опыт. Так как я самокритичен, считаю, что причиной стала моя непредусмотрительность. Затем принимаю случившееся и начинаю анализировать ситуацию. Для этого мне нужно отвлечься, сменить обстановку. Остаться наедине с собой, чтобы подумать, обмозговать последствия. Затем принимаю решение и иду дальше. Все, что ни случается, к лучшему.

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Феруз Рустамов, 28 лет, город — Ташкент, фотограф, @ruztamo





Я не ограничиваю себя принципами и правилами. Когда не ставишь вокруг себя рамки, можно добиться большего. Например, можно в любой профессии соблюдать определенные правила. Но чтобы сделать что-то нестандартное, удивительное, нужно выйти за привычные рамки. Это касается не только работы, но и общения с людьми.

Единственное правило, которого я придерживаюсь — постоянно делать что-то новое, не стоять на месте.

Я избегаю негатив, но иногда он случается. Если что-то не так, нужно кому-то об этом рассказать, разделить эмоции с другом. Это помогает.

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Ануар Унайбеков, 28 лет, город — Астана, директор школы Quantum STEM, @unaybekov





Первый принцип — правильный путь важнее, чем результат. Цель, достигнутая честным образом — это приятный бонус в конце пройденного пути.

Отсюда вытекает второй принцип — честность. В Казахстане многие говорят, что мир и систему изменить невозможно, нужно принять существующие реалии, жить в рамках утвержденных кем-то правил. Но я никогда не принимал эту позицию. Верю, что у нас есть возможность создать отдельные островки, где на первом месте будет честность и справедливость.

Мне нравится правило: «быть самым глупым человеком в комнате». Это значит, что я окружаю себя профессионалами, сильными и образованными людьми. Рад, что в школе Quantum STEM сформировался именно такой коллектив.

Еще один принцип — если я чего-то боюсь, обязательно иду туда. Это качество сложилось из любви к экстремальному спорту. Когда я сталкиваюсь с проблемой, рассматриваю ее как вызов, хочу преодолеть. Всегда интересно, что будет дальше, с чем еще придется столкнуться.

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Михаил Емельянов, 40 лет, город — Москва, исполнительный директор АНО «Центр развития Го и стратегии», facebook





Принципов не должно быть много. Свои я почерпнул из игры Го.

Первый принцип — делиться. В школе нас учат, что делить — это уменьшать. Но делить — это и увеличивать. Когда мы делимся впечатлениями и положительными эмоциями — обогащаем другого человека. И в такой ситуации формула «Разделяй и властвуй» несет в себе идею создания партнерских отношений для взаимной выгоды.

Второй принцип — соединять несоединимое. В свое время вместе с учителем по Го мы решили, что эта игра может быть полезна предпринимателям, и успешно реализовали эту идею. Когда ты можешь взять то, что другие связать не могут, и создать что-то новое — чаще всего получаются уникальные и успешные проекты.

Третий принцип — помнить, что жизнь постоянно подкидывает нам шансы исправить, переиграть ситуацию. Когда я это понял, стал внимательнее относиться к тому, что происходит вокруг. Научился не сдаваться, не унывать. Какой бы безнадежной не казалась ситуация, выход из нее всегда можно найти. Главное заметить возможности, которые предлагает жизнь.

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Эсен Ниязов, 30 лет, город — Бишкек, предприниматель, CEO Peaksoft, @eniiazov





Я не придерживаюсь строгих принципов ни в жизни, ни в работе. Считаю, что не нужно ограничивать себя рамками и правилами. Определенный период жизни может быть простым. В другой период нужно принимать новые вызовы. Третий период требует высокой мотивации, а иногда даже приходится идти против собственных жизненных правил. Поэтому я решил, что для меня важно только одно — чтобы все мои действия были справедливы по отношению к другим людям.

Каждый человек в жизни сталкивается с разными трудностями, особенно если он занимается бизнесом. А еще у каждого свое особенное восприятие и взгляды на жизнь. Лично я не отношусь к ней слишком серьезно. Просто делаю все возможное, чтобы оставаться хорошим человеком и качественно выполнять свою работу.

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Ойбек Шайхов, 39 лет, город — Ташкент, генеральный Секретарь EUROUZ.eu, сооснователь группы компаний East West, facebook

Главный принцип — не навреди. Если приносишь кому-то вред, это так или иначе вернется к тебе. Поэтому я считаю, что у меня нет врагов или людей, к которым я плохо отношусь. Даже если кто-то приносит мне вред, ограничиваю общение с такими людьми, но отношусь к ним снисходительно.

Личная эффективность — главный KPI показатель для меня. Стараюсь быть наиболее эффективным в количестве и реализации задач. Опираюсь на свою команду, которая состоит из грамотных специалистов.

Работаю только с профессионалами высшего класса. У нас высокие требования и низкая стартовая компенсация. Это челлендж, через который должны пройти все наши сотрудники. Но если кандидат покажет, что стоит того, мы будем в него инвестировать. Также в членах команды я ценю честность, открытость, профессионализм.

Важны готовность обучаться, восприимчивость и уважение к чужому мнению, а также умение эффективно коммуницировать с другими людьми.

Никому не нравится, когда что-то идет не по плану, выбивает вас из колеи. Поэтому одно из важных качеств в жизни — гибкость. Я стараюсь не стрессовать из-за сложностей, а максимально взвешенно оценивать ситуацию и приспосабливаться к ней.

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