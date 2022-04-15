Феруз Рустамов о том, как пришел к фотографии и где в Узбекистане самый вкусный плов





О себе

Я творческий человек, не стандартный. Не соглашаюсь с некоторыми общепринятыми правилами.

Плыву по течению. Воспринимаю жизнь не так серьезно, как другие люди. Многие говорят, что нужно покинуть зону комфорта, чтобы чего-то добиться. А я, наоборот, ищу легкие пути, чтобы быстро достигнуть результата.

Люблю походы в горы. Не только чтобы сделать фотографии, но и ощутить нагрузку, увидеть красивые места. Мне нравится процесс общения с другими молодыми людьми в горах.

Я большой любитель плова. Часто путешествую по Узбекистану по работе, приезжаю в разные города. Везде пробую плов, потому что в каждом районе он разный. У меня есть два фаворита: самаркандский плов и плов в Ферганской Долине.

Два фаворита: самаркандский плов и плов в Ферганской Долине

Я ценю доброту и адекватность. В наше время легко встретить злых, грубых людей. Но много добрых и отзывчивых, это радует.

Счастливым меня делает работа. Она приносит большое удовольствие, особенно когда я выполняю все поставленные задачи. Иногда ловлю себя на мысли, что абсолютно счастлив, и меня все устраивает. Порадовать может и прогулка в хорошую погоду, или вкусная национальная еда. Можно сколько угодно есть европейские блюда, но если я съем шурпу и манты — это настоящее счастье.

О жизненных принципах

Я не ограничиваю себя принципами и правилами. Когда не ставишь вокруг себя рамки, можно добиться большего. Например, можно в любой профессии соблюдать определенные правила. Но чтобы сделать что-то нестандартное, удивительное, нужно выйти за привычные рамки. Это касается не только работы, но и общения с людьми.

Единственное правило, которого я придерживаюсь — постоянно делать что-то новое, не стоять на месте.





Я избегаю негатив, но иногда он случается. Если что-то не так, нужно кому-то об этом рассказать, разделить эмоции с другом. Это помогает.

О людях в жизни

Важная часть жизни — люди, которые меня окружают. Я социальный человек. Мне важно, чтобы рядом были близкие друзья. Это состоявшиеся люди, у которых можно многому научиться. Говорят, если хочешь развиваться, общайся с успешными людьми. И в моей жизни происходит именно так. Вокруг меня успешные, интересные люди.

У меня нет кумиров в области фотографии. Но есть люди, которые вдохновляют в других сферах. Например, мой наставник в области бизнеса и коммуникации, с которым мы общаемся на протяжении девяти лет. Это один из ведущих IT-специалистов в стране Бобур Рахимов. Он на многое меня вдохновил, во многом помог, а иногда просто разговором дает понять, что делать дальше.

Важная часть жизни — люди, которые меня окружают

Мне нравится знакомиться с новыми людьми. Часто я завожу знакомства благодаря работе — на съемках. Посещаю творческие встречи, выставки, кинопоказы.

О деятельности

Я с детства проявлял творческие способности. В два или три года мелком разрисовал комнату бабушки и дедушки. Поэтому мама отдала меня в детский сад и школу для творчески одаренных детей. Мама рассказывала историю, когда я слепил персонажа из сказки «Братец Лис и братец Кролик». Он смотрелся настолько интересно, что на эту фигурку приходили посмотреть ребята из других классов.

Все юношество занимался рисованием. Пробовал себя в графическом дизайне, было интересно рисовать логотипы. Но ближе к 20 годам попробовал фотографию. Мне дали камеру, и это увлекло меня. Я лентяй, поэтому быстро понял, что с помощью фотоаппарата могу создавать картины, не рисуя их часами, а одним щелчком. Занимаюсь фотографией уже девять лет.





У меня два основных направления: репортажи и travel-фото. Для репортажных съемок мне нравится посещать спортивные мероприятия или концерты. В направлении путешествий я сопровождаю туристические группы, иногда сам организовываю туры. В этом году буду развивать новое направление — снимать полезные, информативные видео-экскурсии про разные города для туристов на YouTube.

Я развиваю блог в Instagram. Сначала просто публиковал фотографии, связанные с туризмом, узбекским колоритом — кадры, которые были бы интересны человеку из другой страны. Это привлекло аудиторию. Я увидел много положительных отзывов. Понял, что нужно заниматься направлением более усердно. Меня приглашали на сопровождение туристов в разные города. Во время таких поездок я делал много классного материала для себя. Показывал традиции, национальную еду, культурные моменты. Поток туристов в Узбекистане снова увеличивается. Поэтому весной у меня планируется плотный график.

Дело моей жизни — я сам. Это можно сравнить с игрой, где у вас есть персонаж. Вы проходите квесты, прокачиваете навыки, получаете удовольствие, когда у вас что-то получается. Точно так же я отношусь к себе. Жизнь — как процесс игры, и ты должен постоянно улучшать свои навыки, проходя разные задания. Тогда ты намного проще относишься к каким-то проблемам, реже испытываешь стресс. Вместо этого — испытываешь интерес и получаешь удовольствие от жизни.