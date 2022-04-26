Михаил Емельянов о том, что такое игра Го и как она учит стратегии в жизни и в бизнесе





О себе





Я занимаюсь развитием игры Го в России уже больше 18 лет. Я педагог, писатель — у меня вышло несколько книг по этой древней игре. Еще я организатор. Под моим началом проходило несколько крупных мероприятий. Я стал директором 41-го Чемпионат мира по Го во Владивостоке в 2021 году.

Я стратег. Изучаю стратегию на базе философии, которая заложена в игре Го. Занимаюсь развитием интеллекта, помогаю людям находить в себе новые ресурсы для решения сложных задач.

С одной стороны, я спокойный и осторожный человек. С другой стороны, люблю авантюрные истории. Отношу себя к категории людей дела, хотя участвовать в обсуждении и планировании тоже могу.

Я начитанный, что накладывает отпечаток умника и часто мешает. Есть ситуации, где нужно быть попроще, чтобы не встретить сопротивления.

Для меня важны честность, верность слову, хорошее настроение. Когда ты делаешь большие сложные проекты, сталкиваешься с прессингом. В таких ситуациях помогает позитивный настрой, юмор.

Везение, удача, счастье — это способность видеть в обыденном потоке необычные вещи

Мне нравится узнавать новое. То, что вдохновляет либо удивляет. Поэтому я часто путешествую, люблю музеи — там можно увидеть взаимосвязи между разными культурами и историческими периодами. Есть несколько больших музеев, которые меня впечатлили: Музей Израиля, Британский музей, Нью-Йоркский музей современного искусства.

Если есть возможность полениться, я это практикую. Все великие открытия совершаются ленивыми людьми, потому что они хотят меньше работать и придумывают, как оптимизировать все процессы.

Я счастливый, удачливый, успешный человек. Везение, удача, счастье — это способность видеть в обыденном потоке необычные вещи, взаимодействовать с миром.

О жизненных принципах





Принципов не должно быть много. Свои я почерпнул из игры Го.

Первый принцип — делиться. В школе нас учат, что делить — это уменьшать. Но делить — это и увеличивать. Когда мы делимся впечатлениями и положительными эмоциями — обогащаем другого человека. И в такой ситуации формула «Разделяй и властвуй» несет в себе идею создания партнерских отношений для взаимной выгоды.





Второй принцип — соединять несоединимое. В свое время вместе с учителем по Го мы решили, что эта игра может быть полезна предпринимателям, и успешно реализовали эту идею. Когда ты можешь взять то, что другие связать не могут, и создать что-то новое — чаще всего получаются уникальные и успешные проекты.

Третий принцип — помнить, что жизнь постоянно подкидывает нам шансы исправить, переиграть ситуацию. Когда я это понял, стал внимательнее относиться к тому, что происходит вокруг. Научился не сдаваться, не унывать. Какой бы безнадежной не казалась ситуация, выход из нее всегда можно найти. Главное заметить возможности, которые предлагает жизнь.

О людях в жизни





В жизни нужно коллекционировать наставников, и на моем пути их было много.

Один из них Игорь Гришин, который познакомил меня с миром Го. Я благодарен ему за советы, необычные методы обучения, важный опыт.

Другой ментор — преподаватель из университета, которая пригласила на стажировку в Администрацию президента. Я работал там восемь месяцев, получил колоссальный опыт. Ценю доверие, которое мне оказали. Благодаря этому понял, как важно доверять людям. Понимать, готов ты пройти с ними какой-то путь или нет. Для этого достаточно знать три вещи: есть у человека эмпатия или нет, насколько он цельный, дает он энергию или отнимает.

Еще один человек, которого могу отметить — предприниматель Сергей Горьков. Мы вместе придумывали концепции, как Го может быть связана с бизнесом. На базе этих обсуждений я написал книгу.

У меня несколько кругов общения. Первый — ученики, которые обучаются игре Го. Это состоявшиеся люди, предприниматели, руководители компаний, топ-менеджеры. Общаясь с ними, обсуждая какие-то вопросы, я развиваюсь сам.

Второй круг — команда единомышленников, с которыми мы создаем что-то новое.

Более широкий круг — те, кто читает мои книги, публикации. Это люди, с которыми тоже важно взаимодействовать. Своими вопросами они направляют меня, указывают на вещи, на которые я раньше не обращал внимания.

Люди, которые создают вокруг комфортное окружение, не растут

Придерживаюсь мнения, что люди, которые создают вокруг комфортное окружение, не растут. Го учит работать в паре с людьми, которых ты воспринимаешь как противников. Для этого нужно думать стратегически. Тогда ты заметишь новые перспективы для роста.

О деятельности





Го — древняя игра. Ее правила и движок необычны, не имеют аналогов. Здесь нет фигурок, только фишки или камни. В игре не используются клетки, только перекрестки. Фигуры не двигаются по полю, они лишь занимают пространство, усложняя твою позицию. При этом, есть элемент взаимного захвата, борьбы. Игровая доска — это лунный год, а время превращается в территорию.

Игроки борются за контроль над пространством. По ходу игры ты понимаешь, что для того, чтобы сыграть широко, контролировать больше пространства, нужно создавать и делить территорию вместе с противником. Высший уровень мастерства — это когда и свои, и чужие камни рассматриваются как часть общего замысла. Если оба игрока не совершают ни одной ошибки, то территория поделится пополам.





Я пришел к игре Го случайно. В студенчестве у меня возникло желание прокачать мозги, познакомиться с какой-нибудь интеллектуальной игрой. Я увидел Го и попал в один из лучших московских клубов. Меня зацепила философия игры, те знания, которые она в себе содержит. При этом, я удивился, что она совершенно неизвестна широкой публике. Мы приняли решение подвигать эту историю, вытащить ее на свет. Я обучился в Китае, получил интересный опыт. А через некоторое время на нас вышли российские предприниматели, которые захотели изучать стратегию на основе игры. В этот момент я занялся Го профессионально.

Мы готовили материалы, приводили принципы игры к реальным бизнес-кейсам, жизненным ситуациям. Добились неплохих результатов. Такие необычные игровые практики формируют настоящее мышление, которое нужно для принятия сложных решений. И радует, что люди открыты к новому, могут быстро принять что-то необычное, непривычное и развиваться.

Го учит нескольким вещам. Во-первых, отсутствие тотальной победы. Ты не можешь забрать всю территорию, но получишь какую-то часть: большую или меньшую.

Во-вторых, Го учит логике победы с минимальным перевесом. Это то, чему нужно учиться всем руководителям и предпринимателям. Чем больший кусок ты пытаешься урвать, тем ниже шанс на победу. А когда ты выстраиваешь баланс, согласен уступить практически половину — шансы на победу растут. Го объясняет модель, в которой победа — это результат взаимовыгодного партнерства, равноправной борьбы. Это стратегически верный подход, когда в любом взаимодействии зарабатываешь и ты, и партнер.

В Казахстане мы работаем над развитием местного сообщества, помогаем казахстанской федерации Го. Делимся опытом, нашими разработками. Познакомились с местными спортсменами. Посетили 11 университетов в Астане, Алматы, Караганде и получили хорошую обратную связь от студентов. В планах и дальше продвигать это направление в Казахстане, а значит, развивать эффективное стратегическое мышление в регионе.

Меня заряжает идея обучить российскую политическую и бизнес-элиту стратегии. Я понимаю, несколько это было бы полезно для страны. А далее я хотел бы обучить стратегии молодежь. Если мы хотя бы 20% молодежи превратим в стратегов, мир преобразится.