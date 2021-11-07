Покупка недвижимости, поиск работы и школа для детей: как обустроиться в Алматы и Нур-Султане

Собрали полезную информацию и ссылки, которые помогут обжиться на новом месте.







У каких застройщиков купить недвижимость





Своя недвижимость в городе — мечта и цель многих казахстанцев. В обзоре о том, в каких компаниях чаще всего наши соотечественники покупают квартиры и дома.





Как оформить прописку и быстро найти работу





После того, как приобретете жилье на новом месте обязательно понадобится прописка. А если захотите сменить сферу деятельности, то и информация о том, где искать хорошие вакансии. В статье подробнее об этом.









Где купить красивую посуду





Если для вас важна эстетика, красивая посуда на кухне просто необходима. Поэтому для вас подборка магазинов, где можно приобрести стильную посуду.





Где приобрести винтажную мебель и аксессуары для дома





Горожане в крупных городах любят стильную стильную мебель, посуду и сувениры прошлых лет. Нашли для вас магазины, где купить такие вещи и тех, кто поможет их отреставрировать.





В какую школу отдать детей





Здесь подборка новых инновационных школ, которые недавно открылись и, где дети приобретут не только знания, но и навыки критического мышления.