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Тренд на винтажную мебель и кто может помочь ее отреставрировать
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Сегодня в 16:49

Тренд на винтажную мебель и кто может помочь ее отреставрировать

Наверное, вы замечали в современных интерьерах квартир, кофейнь или офисов необычные старинные вещи. Смотрится круто, не так ли? Кто поможет отреставрировать стул, кресло или шкаф, которые достались от бабушек и дедушек и почему это важно, читайте в нашем интервью.


Дмитрий Тушинский, родной город — Целиноград, реставратор


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Я занимаюсь реставрацией мебели в свободное время, как хобби, которое мне приносит большое удовольствие. По профессии я проектный менеджер, начинал когда-то со строительства, имею большой опыт работы в национальных компаниях, где и работаю до сих пор.

В период пандемии я переехал в новую квартиру, которая была не до конца обставлена, и я увидел, что на OLX, по цене пачки сигарет, продают венские стулья. Я приобрел их, прошел онлайн-обучение, отреставрировал стулья, и они по сей день мне служат.

Мне всегда были интересны предметы с историей. Я берусь за мебель, которая имеет историческую ценность, ее хочется сохранить для будущих поколений. Стараюсь работать с древесиной так, как будто она живая. Когда смотришь на эту мебель, вспоминаются старые фильмы и хочется перенести кусочек той эпохи в наш современный мир.

Я берусь за мебель, которая имеет историческую ценность, ее хочется сохранить для будущих поколений


Первый предмет, который я взял для реставрации на заказ — польское офисное кресло 60-ых годов в ужасающем состоянии. Я несколько дней ходил вокруг него и боялся приступать. Это был самый большой по объему работы заказ. Я делал его несколько недель, зато теперь он служит клиенту верой и правдой. Помимо кресел я уже отреставрировал много старых хрупких стульев, конца 19-го века. Работу с ними можно сравнить с женским маникюром, она такая же аккуратная и тонкая.

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Я пытаюсь сделать свою работу качественно, использую дорогие материалы. Когда я передаю отреставрированное изделие, я всегда говорю, что следующий реставратор, который возьмется за него через 20 лет, помянет меня хорошим словом. Такие вещи могут долго служить, если относиться к ним бережно. Если я вижу родные болтики, шурупы, то пытаюсь восстановить такими же, несмотря на то, что это сложно. Их нужно искать в интернете в разных уголках бывшего Советского Союза и ждать доставки несколько месяцев. Сложность — в сохранении идентичности фурнитуры, а также в придании первозданного вида, и эти моменты могут привести к утере оригинальных элементов. Самое страшное для меня — это увидеть в глазах заказчика разочарование. И всегда приятно, когда заказчик приезжает и радуется как дитя. Для меня это важно и много значит.

Спрос на реставраторов большой, особенно в последнее время. Это целая индустрия. Люди находят изделия, бывает в хорошем состоянии, а бывают и случаи,требующие кардинальной реставрации. После реставрации эта мебель, безусловно, стоит дороже. К тому же, если раньше эта мебель производилась массово, то сейчас ее осталось в считанных количествах. Поэтому растет ее историческая и культурная ценность.

Важно помнить о вкладе реставрации в улучшение экологии. Казахстан — страна с красивой природой, которую нужно беречь.



Жулдыз Тлеугабылова, родной город — Целиноград, декоратор, @decobrend


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Я коренная астанчанка, больше 14 лет проработала в Прокуратуре. Но я не любила эту работу, поэтому в 2018 году уволилась.

Мое знакомство с реставрацией мебели началось, когда нужно было обставлять свое собственное жилье. Хотелось чего-то особенного, но выяснилось, что найти в столице что-то уникальное, необычное за разумные деньги почти невозможно. Тогда я стала обучаться реставрации, слетала на курсы в Россию и Турцию, потом продолжила изучать тему онлайн. Меня вдохновляют европейские и американские декораторы.

Я пропагандирую осознанное потребление, поэтому я учу других переделывать мебель и занимаюсь этим сама


После того, как я начала реставрировать мебель для себя, знакомые и друзья тоже стали обращаться ко мне с этим вопросом. Я завела страничку в Instagram, чтобы и другие люди узнавали обо мне и оставляли заказы. Год назад у меня было 5000 подписчиков, а сейчас больше 107 000.

Я кайфую от этой деятельности. Испытываю невероятные ощущения, когда я своими руками превращаю заурядную вещь во что-то интересное. Первое время клиенты просили перекрасить мебель только в белый цвет с золотым. Я же пыталась показать людям, что нужно экспериментировать, не бояться и использовать яркие цвета.

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Осенью прошлого года я открыла онлайн-школу, где на сегодняшний день отучилось 400 человек. Это своего рода закрытый клуб, где люди обучаются по видеоурокам, общаются в чате в Telegram и могут получить мою личную консультацию.

Также я собрала команду мастеров, в которой около 30 девушек. Я принимаю заказы, работаю с клиентами, предоставляю материалы, а девушки, если хотят и располагают временем, берут заказы.

Редизайн и реставрация популярны во всем мире, а в Казахстане я одна из первопроходцев. Удивительно, как дешево могут стоить немного устаревшие комоды, столы и стулья, но при этом быть очень хорошего качества. Иногда доставка такой мебели стоит дороже, чем сама мебель.

Я пропагандирую осознанное потребление, поэтому я учу других переделывать мебель и занимаюсь этим сама. Так мы не тратим ценные ресурсы на создание новых предметов интерьера, а сохраняем то, что уже есть.

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#мебель #нурсултан #реставрация #винтажныевещи
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