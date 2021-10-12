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Дома, в которых хочется жить: надежные застройщики в Алматы и Нур-Султане 
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Сегодня в 20:30

Дома, в которых хочется жить: надежные застройщики в Алматы и Нур-Султане 

Своя недвижимость в городе — мечта и цель многих казахстанцев. В обзоре о том, в каких компаниях чаще всего наши соотечественники покупают квартиры и дома.


Алматы


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Источник: @tatiana_leontv

Qazaq Stroy


Строительная компания открылась в 2003 году. Среди известных проектов в Алматы: БЦ «Гальянос», офис «Евразийского банка развития», гостиничный комплекс на Чайковского, ЖК «Евразия», «Ак-Кайын», City Park, «12 месяцев», Jasmine Garden, Alma City, Heaven, Alem City, Terracotta и «Теремки-2».


@k7.group


Строительный холдинг считается одним из крупнейших застройщиков в Западном Казахстане, городах Актау, Атырау и Актобе, где они построили порядка 20 ЖК. Позже компания начала деятельность и в Алматы, сейчас строятся клубные дома Lafayette и Lancashire.


@novec.kz


Компания работает в сфере строительства с 2002 года. За это время успели построить ЖК Oscar, Baikonyr, Pioneer, Atlant, Moskva, Opera, «Бай-Тал», «Акниет», «Кулан», «Самга», «На Вахтангова», «Жетысу-2», БЦ Novec, металлургический комбинат и электростанции.


@sabagroup.kz


Строительная компания начала свою деятельность в 2013 году с ЖК «Мечта», «Комфорт», «Центральный», «Престиж», «Молодежный», Medeu Park, Terrenkur Terrace, «Молодежный» на Тулебаева, «Центральный» и Comfort City.


@bazis.kz


Считается одним из самых крупных застройщиков в стране. Компания была основана в 1991 году, с тех пор на их счету больше 120 законченных объектов. В Алматы они построили ЖК Millenium Park, Remizovka, Metropole Легенда, Акварель, Riviera, Atria, Basenova 10 и другие.


@bi.group


Одна из самых известных и крупных отечественных компаний в сфере недвижимости. Была основана в 1995 году. Сейчас строят в Алматы новые ЖК 4You, President`s Park, Ala Park, O`Ner, Central Avenue, Riverside.



Нур-Султан


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Источник: @vladbek

@orda_invest.kz


Крупная столичная компания в сфере строительства и коммерческой недвижимости. Работает с 2006 года, на их счету здания Europe Palace, Orken de luxe, Orken Apartments, Sultan Apartments, Asyl Park, VIVERE, Nur Aspan, «Асем Тас», «Алтын Арна», «Янтарный», «Жетыген», Orda Tower и клубный дом Baisanat. На стадии строительства находятся ЖК Europe City, Liberty, Viva и бизнес-центр ОК.


@gpark.official


Быстро развивающаяся компания в сфере строительства. Начиная с 2013 года предприятие построило такие ЖК как Arman De Luxe, G-Park Family, G-Park Premium, Real Comfort, «Кумбель», Baqyt Premium, Manhattan и Bronx.


@bazis.kz


Считается одним их самых крупных застройщиков в стране. Кроме Алматы они построили еще ЖК в столице: Aq-Didar, Austria, Astoria, Holland, Argento, Soho, Landmark, Австрийский квартал и другие.


@bi.group


Компания, которая появилась в столице и потом стала строить по всей стране и даже за ее пределами. Им принадлежат такие известные ЖК в Нур-Султане, как Bi Town, Bi City, Bi Village, «Парижский квартал», Akbulak Riviera, Greenline, FreeDom, Nexpo City, Crocus City, Дом на Ботаническом, «Сердце Столицы».

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#алматы #недвижимость #нурсултан #жк #дом
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