Как быстро освоиться в Алматы и Нур-Султане: полезные ссылки для тех, кто только приехал

Собрали полезную информацию и ссылки, которые помогут обжиться на новом месте.

Жилье





Найти квартиру в новом городе бывает не так то просто. А в Алматы и Нур-Султане это можно сделать несколькими путями.

krisha.kz — удобный портал с десятками новых объявлений каждый день. Здесь можно настроить фильтр по цене, району, количеству комнат и размерам площади. Также можно посмотреть расположение на карте и поставить метку «от хозяев». В этом случае вам не придется оплачивать услуги агентства.

Flatfy — поисковая система по объявлениям об аренде квартир и другой жилой недвижимости.

Просмотреть посты в специализированных группах. Актуальные объявления можно найти в этих группах: @kvartira_a1maty, @sdam_snimu_astana.

Если у вас нет времени или желания заниматься поиском квартиры самостоятельно, вы можете обратиться в профессиональное риэлторское агентство. В их работу входит осмотр квартир, заполнение документов и заключение договоров.

Помните:

— не совершайте предоплату

— иногда предлагают вступить в Telegram-чат, где публикуются объявления за оплату. Не советуем соглашаться, так как зачастую в них такие же объявления, что и на krisha.kz

— всегда заключайте договор.





Прописка





На новом месте обязательно понадобится прописка. В Казахстане существует два вида прописки по месту жительства:

— постоянная

— временная. Она обязательна в том случае, если вы планируете оставаться больше, чем на один месяц.

Прописаться по новому месту жительства можно двумя способами:

— через центр обслуживания населения — ЦОН. В этом случае вам понадобится удостоверение, также можно использовать паспорт или свидетельство о рождении и такой же документ владельца дома или квартиры

— онлайн, через портал электронного правительства. Для этого нужно авторизоваться на сайте, заполнить заявку и подписать ее с помощью электронной подписи — ЭЦП. Получить ЭЦП удаленно можно здесь.

Прописаться онлайн можно на сайте.





Работа





В больших городах Казахстана работа найдется для всех. Главное — знать где искать.

Начать можно с сайтов, которые публикуют объявления онлайн.

HeadHunter.kz — сотни вакансий в самых разных сферах, от IT до фармацевтики. Удобные фильтры по формату работы и ее оплате.

enbek.kz — электронная биржа труда, а также полноценный оператор услуг, связанных с трудоустройством.

Через социальные сети также проходит немало вакансий. Их можно найти здесь: @almaty.rabota.vakansii, @rabota_almaty_kaz, @rabota___astana.





Покупки

Источник фотографий:

@nyerzhanov

и

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