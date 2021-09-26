Как быстро освоиться в Алматы и Нур-Султане: полезные ссылки для тех, кто только приехал

Собрали полезную информацию и ссылки, которые помогут обжиться на новом месте.
Жилье
Найти квартиру в новом городе бывает не так то просто. А в Алматы и Нур-Султане это можно сделать несколькими путями.
krisha.kz — удобный портал с десятками новых объявлений каждый день. Здесь можно настроить фильтр по цене, району, количеству комнат и размерам площади. Также можно посмотреть расположение на карте и поставить метку «от хозяев». В этом случае вам не придется оплачивать услуги агентства.
Flatfy — поисковая система по объявлениям об аренде квартир и другой жилой недвижимости.
Просмотреть посты в специализированных группах. Актуальные объявления можно найти в этих группах: @kvartira_a1maty, @sdam_snimu_astana.
Если у вас нет времени или желания заниматься поиском квартиры самостоятельно, вы можете обратиться в профессиональное риэлторское агентство. В их работу входит осмотр квартир, заполнение документов и заключение договоров.
Помните:
— не совершайте предоплату
— иногда предлагают вступить в Telegram-чат, где публикуются объявления за оплату. Не советуем соглашаться, так как зачастую в них такие же объявления, что и на krisha.kz
— всегда заключайте договор.
Прописка
На новом месте обязательно понадобится прописка. В Казахстане существует два вида прописки по месту жительства:
— постоянная
— временная. Она обязательна в том случае, если вы планируете оставаться больше, чем на один месяц.
Прописаться по новому месту жительства можно двумя способами:
— через центр обслуживания населения — ЦОН. В этом случае вам понадобится удостоверение, также можно использовать паспорт или свидетельство о рождении и такой же документ владельца дома или квартиры
— онлайн, через портал электронного правительства. Для этого нужно авторизоваться на сайте, заполнить заявку и подписать ее с помощью электронной подписи — ЭЦП. Получить ЭЦП удаленно можно здесь.
Прописаться онлайн можно на сайте.
Работа
В больших городах Казахстана работа найдется для всех. Главное — знать где искать.
Начать можно с сайтов, которые публикуют объявления онлайн.
HeadHunter.kz — сотни вакансий в самых разных сферах, от IT до фармацевтики. Удобные фильтры по формату работы и ее оплате.
enbek.kz — электронная биржа труда, а также полноценный оператор услуг, связанных с трудоустройством.
Через социальные сети также проходит немало вакансий. Их можно найти здесь: @almaty.rabota.vakansii, @rabota_almaty_kaz, @rabota___astana.
Покупки
Сегодня и в Алматы, и в Нур-Султане действует несколько современных и удобных служб доставки.
Если вам нужно заказать продукты, можно выбрать один из этих сервисов.
Arbuz.kz — огромное количество товаров — от свежих овощей и фруктов до бытовой химии и товаров для дома, вплоть до батареек и лампочек.
В Нур-Султане также есть оперативная бесплатная доставка продуктов за 15 минут @emart_by_bazar. А в Алматы сервис @ryadom.kz, которые предлагает такие же условия доставки.
@Instashop.kz — круглосуточная доставка продуктов в Алматы и Нур-Султане, которая работает с такими супермаркетами, как METRO, Magnum Cash&Carry, galmart, Interfood.
Для заказа готовой еды из заведений скачайте одно из приложений:
— glovoapp.com — не только блюда из ресторанов, но также продукты, лекарства и многое другое
— wolt.com — еще один сервис для заказа готовых блюд из заведений-партнеров, а также других онлайн-покупок
— chocofood.kz — отечественное приложение, которое также работает с разными заведениями столицы и Алматы.
Онлайн в Алматы и Нур-Султане можно не только купить продукты, но и одежду и необходимые товары для дома:
— kz.wildberries.ru, где можно приобрести товары для дома, одежду, обувь, игрушки
— lamoda.kz, где вы найдете одежду и обувь для всей семьи, а также необходимые аксессуары
— Flip.kz, где помимо приятных подарков и книг, можно купить и товары для дома, и одежду.
Источник фотографий: @nyerzhanov и @sanchosss_muse