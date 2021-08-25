14 мест в Алматы и Нур-Султане, где можно приобрести винтажную мебель и аксессуары для дома





Алматы





В магазине выставлены редкая мебель и предметы интерьера 60-80-х годов XX века. Например, можно найти настольные лампы, кресла, ажурные подсвечники, винтажный прожектор на треноге, кухонную утварь, пишущую машинку и многое другое.





В комиссионке можно найти действительно все: посуду, фарфоровые куклы и статуэтки, одежду, старинные часы и прочие товары для дома. Можно заказать конкретную винтажную вещь.





Интернет-магазин с доставкой чехословацких, румынских и польских кресел. Здесь также продают винтажные журнальные столики, комоды, ретро-светильники и ковры. Филиалы также есть в столице, Уральске и Бишкеке.





Шоурум винтажной мебели и декора 50-80х годов. Тут можно найти легендарные кресла-ракушка и редкие стулья «Тонет» из Чехословакии, столики, комоды, тумбы с минималистичными ручками 60-х из ГДР.





Интернет-магазин, в котором собраны редкие фарфоровые статуэтки различных тематик, вазы с красивыми рисунками, посуда и украшения из СССР.





Интернет-магазин с доставкой винтажной посуды. На выбор изящные кувшины из стекла, фарфоровые тарелки, чашки, вазы и конфетницы.





Еще один Instagram-магазин, который специализируется на винтажной посуде из Европы. Здесь вы найдете расписанные золотом керамические баночки, красиво украшеные подсвечники, пашотницы, супницы и многое другое.





Магазин предлагает необычную хрустальную и стеклянную посуду не только советского времени, но и с разных уголков планеты. Есть доставка по всему СНГ и самовывоз в Алматы.





Магазин, который дает вторую жизнь винтажным шкафам, тумбам, сервантам, стульям и креслам. Здесь также можно найти яркие ковры ручной работы.









Нур-Султан





Магазин антикварных подарков, где можно приобрести такие товары для дома, как скульптурная композиция, каминный и часовой кабинетный гарнитур, фарфоровые вазы, рог изобилия, картины, комплект доспехов, фарфоровое блюдо на подставке, настенный ковер, круэ и другие аксессуары.





Антикварная галерея «РаритетЪ». В ассортименте проигрыватель виниловых пластинок, патефон, керосиновые лампы, хохлома, пишущая машинка, статуэтки из фарфора и бронзы, подсвечники, матрешки, коллекционная посуда, елочные игрушки, ножи, открытки, монеты, примус и так далее.





Бутик с винтажными аксессуарами. Помимо украшений здесь можно приобрести швейную машинку, винтажную закладку, парфюм, кольцо для шейного платка, детский стул. Владелица планирует купить антикварные вещи большего размера.





Антикварная лавка Анатолия Стрижко, где можно приобрести канделябры, настольные и коллекционные часы, советский сундук, патефон, металлические и фарфоровые статуэтки, винтажные игрушки, настенное панно, юбилейный подстаканник, дверные ручки, антикварную посуду из керамики и хрусталя.





Антикварная посуда, которую можно заказать с Алматы. В наличии вилки для закусок, сито-сифтер, лопатки и шипцы, ложки, ножи, кубки, вазы, наборы для сервировки столов и многое другое.