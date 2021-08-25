14 мест в Алматы и Нур-Султане, где можно приобрести винтажную мебель и аксессуары для дома

Алматы
@asayjurek.vintagehome
В магазине выставлены редкая мебель и предметы интерьера 60-80-х годов XX века. Например, можно найти настольные лампы, кресла, ажурные подсвечники, винтажный прожектор на треноге, кухонную утварь, пишущую машинку и многое другое.
@komissionka_vse_prekrasno
В комиссионке можно найти действительно все: посуду, фарфоровые куклы и статуэтки, одежду, старинные часы и прочие товары для дома. Можно заказать конкретную винтажную вещь.
@lyubimoe_kreslo
Интернет-магазин с доставкой чехословацких, румынских и польских кресел. Здесь также продают винтажные журнальные столики, комоды, ретро-светильники и ковры. Филиалы также есть в столице, Уральске и Бишкеке.
@vintage_retro_kz
Шоурум винтажной мебели и декора 50-80х годов. Тут можно найти легендарные кресла-ракушка и редкие стулья «Тонет» из Чехословакии, столики, комоды, тумбы с минималистичными ручками 60-х из ГДР.
@antikvariat_kz
Интернет-магазин, в котором собраны редкие фарфоровые статуэтки различных тематик, вазы с красивыми рисунками, посуда и украшения из СССР.
@vintage_from_kz
Интернет-магазин с доставкой винтажной посуды. На выбор изящные кувшины из стекла, фарфоровые тарелки, чашки, вазы и конфетницы.
@vintage_dinara_almaty
Еще один Instagram-магазин, который специализируется на винтажной посуде из Европы. Здесь вы найдете расписанные золотом керамические баночки, красиво украшеные подсвечники, пашотницы, супницы и многое другое.
@wow_vintage_market
Магазин предлагает необычную хрустальную и стеклянную посуду не только советского времени, но и с разных уголков планеты. Есть доставка по всему СНГ и самовывоз в Алматы.
@nazad.vbudushee__
Магазин, который дает вторую жизнь винтажным шкафам, тумбам, сервантам, стульям и креслам. Здесь также можно найти яркие ковры ручной работы.
Нур-Султан
@prestigious_antiques
Магазин антикварных подарков, где можно приобрести такие товары для дома, как скульптурная композиция, каминный и часовой кабинетный гарнитур, фарфоровые вазы, рог изобилия, картины, комплект доспехов, фарфоровое блюдо на подставке, настенный ковер, круэ и другие аксессуары.
@antikvariatnursultan
Антикварная галерея «РаритетЪ». В ассортименте проигрыватель виниловых пластинок, патефон, керосиновые лампы, хохлома, пишущая машинка, статуэтки из фарфора и бронзы, подсвечники, матрешки, коллекционная посуда, елочные игрушки, ножи, открытки, монеты, примус и так далее.
@nursultan_vintage
Бутик с винтажными аксессуарами. Помимо украшений здесь можно приобрести швейную машинку, винтажную закладку, парфюм, кольцо для шейного платка, детский стул. Владелица планирует купить антикварные вещи большего размера.
@antikvarnayalavka
Антикварная лавка Анатолия Стрижко, где можно приобрести канделябры, настольные и коллекционные часы, советский сундук, патефон, металлические и фарфоровые статуэтки, винтажные игрушки, настенное панно, юбилейный подстаканник, дверные ручки, антикварную посуду из керамики и хрусталя.
@farforvintage999
Антикварная посуда, которую можно заказать с Алматы. В наличии вилки для закусок, сито-сифтер, лопатки и шипцы, ложки, ножи, кубки, вазы, наборы для сервировки столов и многое другое.