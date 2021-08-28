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9-magazinov-v-almaty-i-nur-sultane-gde-kupit-krasivuyu-posudu
9 магазинов в Алматы и Нур-Султане, где купить красивую посуду
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Сегодня в 18:45

9 магазинов в Алматы и Нур-Султане, где купить красивую посуду

Красивая посуда на кухне — одна из главных составляющих хорошего настроения. Поэтому для вас подборка магазинов, где можно приобрести стильную посуду.


Алматы


@ceramique_kz



Магазин с посудой для вдохновения. В наличии чайные наборы, сеты на шесть персон, сервизы с супницами, блюдами, стаканами и столовыми приборами. Посуда в ярких цветах, из керамики, с узорами и другими элементами.


@homelovekz


Магазин, где вы можете приобрести шведские товары для дома: мебель, текстиль, декор и многое другое. Здесь большой выбор стеклянной, керамической, деревянной посуды, также специальных емкостей для хранения круп, сковородок, мельниц для специй и форм для выпекания. Еще много минималистичных наборов из тарелок, стаканов, бокалов и кружек.


@zarahome

Zara Home предлагает своим покупателям коллекцию стильных и оригинальных товаров для дома. Особый акцент на текстиле: постельное белье, полотенца, коврики и многое другое, но также есть посуда и кухонные принадлежности, например, эмалированная кастрюля с крышкой, деревянные лопатки, ложки, разделочные доски, миски и так далее.


@noble_almaty


Салон посуды и подарков Noble, где можно приобрести блюда для торта, высокие чашки, вазы, кувшины и графины, чайные наборы самых разных расцветок. Также здесь вы можете приобрести коллекционный и дизайнерский сервиз.


@posuda_premium_kz


Бутик с посудой из Италии, Турции, Дубая, Чехии и Китая. Здесь можно приобрести чайные наборы на 12 персон, наборы кастрюль, блюда разных форм, емкости для сыпучих продуктов, столовые приборы, сотейники, посуду из хрусталя, мельхиора и костяного фарфора.



Нур-Султан


@kerege_nursultan

Магазин, в котором можно найти набор для посуды, фужеры разных расцветок, бокалы для романтических вечеров, подставки для столовых приборов. Широкий выбор посуды в восточном стиле: ляганы, чайники, тарелки, пиалы.


@lafarfor.kz


Здесь можно купить посуду из фарфора, стекла и керамики для ресторанов и дома. Вся дизайнерская посуда и сервировочные наборы выполнены в скандинавском стиле. Также можно приобрести столовые приборы из нержавеющей стали лучших брендов.


@hozmag_astana1

Магазин, в котором можно купить красивую посуду разных расцветок из керамики и не только. Например, набор порционных тарелок, супницы, хлебницы, чайные пары.


@toimarket_astana

Посуда для кафе, ресторанов и дома. Здесь вы найдете различные сервизы из костяного фарфора любых стилей, чайники, наборы кастрюль, салфетницы, цветные фужеры и стаканы.

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