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​​​​​​​10 новых инновационных школ, которые недавно открылись в Алматы и Нур-Султане 
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Сегодня в 13:53

​​​​​​​10 новых инновационных школ, которые недавно открылись в Алматы и Нур-Султане 

Подборка школ, где дети приобретут не только знания, но и обретут навыки критического мышления.


Алматы


@almaty.prime


Частная школа PRIME School с дошкольным и начальным образованием. Школа ориентирована на интеллектуальное и всестороннее развитие детей и их потенциала. Методика обучения сочетает в себе упор на академические успехи, развитие гибких и социальных навыков. Также в школе ученики углубленно изучают предметы по научным и гуманитарным направлениям.


@jos_school_almaty


JOS — первый финансовый лицей в Алматы, где проходит обучение по государственному стандарту образования с добавлением углубленных предметов. Также в лицее обучают финансовой грамотности, экономике и основам предпринимательства. Обучение проходит по модулям электронного бизнеса и коммерции Alibaba Business School.


@cosmo.primaryschool


Cosmo Primary School — частная начальная школа, где есть класс начальной подготовки на английском языке, разные курсы и группа продленного дня. Школа придерживается таких ценностей, как психологический комфорт и адаптивность ребенка, развитие в учебной, творческой, социальной и коммуникативной областях.


@fastrackids_school_yes


Филиал известной международной франшизы дошкольного и среднего образования FasTracKids открылся в Алматы. Филиалы школы есть в 52 странах мира. В школе для начального образования углубленно изучают английский язык. Есть программы ROBOTICS, FASTRACKIDS, клуб юных ученых FTD, где изучают разные дисциплины.


@abc_school_almaty


Частная школа ABC School с 0-4 классы. В школе по программе дети учатся по государственным стандартам образования и углубленно изучают английский и математику. Также есть секции рисования, карате, шахмат, танцев, пения и другие. В школе с детьми работает логопед и психолог.



Нур-Султан


@tamosspace.kz


Частная школа IT и физико-математического направления. В прошлом году бренд TAMOS открыл первую в столице школу Tamos Space School, где основное направление образовательного процесса — космические технологии, IT, искусство и обучение учеников лидерским навыкам для их успеха в будущем. Учителя и менторы практикуют финский подход к обучению.


@quantumstem


Инновационная школа инженерно-технического направления с Сингапурской моделью обучения. Преимущества данной школы: высококвалифицированный педагогический состав, сильная материально-техническая база, наполняемость классов не больше 20-ти учащихся, международная программа Advanced Placement в старших классах и интегрированная программа по инженерии.


@binom.school


Binom School — школа, ориентированная на развитие практических навыков учеников, которая призвана дать ученикам доступное качественное образование и подготовить к успешной взрослой жизни. В школе обучаются ученики с казахским и русским языком обучения на основе Государственных общеобязательных стандартов начального, основного среднего и общего среднего образования РК.


@smart_technological_school


Частная школа с Сингапурской методикой обучения. Smart technological school собрал лучших педагогов Казахстана и дальнего зарубежья с опытом работы с одаренными детьми. При поступлении в школу ученики проходят тестирование, по результатам которого разрабатывается соответствующая индивидуальная программа обучения. Программа математики проходит на двух языках: английском и русском.


@alpamys_school


Новая частная школа в столице с углубленным изучением математики. Помимо точных наук, акцент делается на творческие навыки учеников и интеллектуальное развитие. Школа с развитой высокотехнологичной инфраструктурой: 2 бассейна, 3 спортивных зала, 6 компьютерных классов, больше 100 общеобразовательных классов, 4 оснащенных современных столовых, система FaceID всех входящих в школу. С первого по девятые классы обучение ведется на казахском и русском языках.

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#алматы #образование #школы #нурсултан #образованиеонлайн
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