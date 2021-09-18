​​​​​​​10 новых инновационных школ, которые недавно открылись в Алматы и Нур-Султане 

Подборка школ, где дети приобретут не только знания, но и обретут навыки критического мышления.





Алматы





Частная школа PRIME School с дошкольным и начальным образованием. Школа ориентирована на интеллектуальное и всестороннее развитие детей и их потенциала. Методика обучения сочетает в себе упор на академические успехи, развитие гибких и социальных навыков. Также в школе ученики углубленно изучают предметы по научным и гуманитарным направлениям.









JOS — первый финансовый лицей в Алматы, где проходит обучение по государственному стандарту образования с добавлением углубленных предметов. Также в лицее обучают финансовой грамотности, экономике и основам предпринимательства. Обучение проходит по модулям электронного бизнеса и коммерции Alibaba Business School.









Cosmo Primary School — частная начальная школа, где есть класс начальной подготовки на английском языке, разные курсы и группа продленного дня. Школа придерживается таких ценностей, как психологический комфорт и адаптивность ребенка, развитие в учебной, творческой, социальной и коммуникативной областях.









Филиал известной международной франшизы дошкольного и среднего образования FasTracKids открылся в Алматы. Филиалы школы есть в 52 странах мира. В школе для начального образования углубленно изучают английский язык. Есть программы ROBOTICS, FASTRACKIDS, клуб юных ученых FTD, где изучают разные дисциплины.









Частная школа ABC School с 0-4 классы. В школе по программе дети учатся по государственным стандартам образования и углубленно изучают английский и математику. Также есть секции рисования, карате, шахмат, танцев, пения и другие. В школе с детьми работает логопед и психолог.





Нур - Султан









Частная школа IT и физико-математического направления. В прошлом году бренд TAMOS открыл первую в столице школу Tamos Space School, где основное направление образовательного процесса — космические технологии, IT, искусство и обучение учеников лидерским навыкам для их успеха в будущем. Учителя и менторы практикуют финский подход к обучению.









Инновационная школа инженерно-технического направления с Сингапурской моделью обучения. Преимущества данной школы: высококвалифицированный педагогический состав, сильная материально-техническая база, наполняемость классов не больше 20-ти учащихся, международная программа Advanced Placement в старших классах и интегрированная программа по инженерии.









Binom School — школа, ориентированная на развитие практических навыков учеников, которая призвана дать ученикам доступное качественное образование и подготовить к успешной взрослой жизни. В школе обучаются ученики с казахским и русским языком обучения на основе Государственных общеобязательных стандартов начального, основного среднего и общего среднего образования РК.









Частная школа с Сингапурской методикой обучения. Smart technological school собрал лучших педагогов Казахстана и дальнего зарубежья с опытом работы с одаренными детьми. При поступлении в школу ученики проходят тестирование, по результатам которого разрабатывается соответствующая индивидуальная программа обучения. Программа математики проходит на двух языках: английском и русском.









Новая частная школа в столице с углубленным изучением математики. Помимо точных наук, акцент делается на творческие навыки учеников и интеллектуальное развитие. Школа с развитой высокотехнологичной инфраструктурой: 2 бассейна, 3 спортивных зала, 6 компьютерных классов, больше 100 общеобразовательных классов, 4 оснащенных современных столовых, система FaceID всех входящих в школу. С первого по девятые классы обучение ведется на казахском и русском языках.