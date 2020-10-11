Онлайн-образование. 200 курсов в интернете для программистов, предпринимателей и дизайнеров

Как бесплатно учиться в Гарварде, Йеле и Брауне: 100 онлайн-курсов университетов Лиги плюща









Гарвардский университет:





CS50: Введение в разработку игр

Вы узнаете, как разрабатываются интерактивные 2D- и 3D-игры, а также изучите дизайн популярных игр. К концу модуля вы разработаете несколько собственных игр. Сертификат будет стоить 149 $. Продолжительность — 12 недель.





CS50: Веб-программирование с использованием Python и JavaScript

Курс научит разработке и реализации веб-приложений на Python, JavaScript и SQL с использованием фреймворков Flask, Django и Bootstrap. Сертификат будет стоить 90 $. Продолжительность — 12 недель.

Больше курсов по ссылке.

22 бесплатных онлайн-курса для предпринимателей и не только









Marketing Analytics

Маркетинговая аналитика позволяет специалистам измерять, управлять и анализировать эффективность маркетинга. Помогает сформировать понимание предпочтений клиентов. Курс разработан в школе бизнеса Дардена при Университете Вирджинии.





The Strategy of Content Marketing

В курсе «Стратегия контент-маркетинга» вы узнаете, какие стратегии используют контент-маркетологи для получения и удержания клиентов.

Больше курсов и инструкция по ссылке.

Онлайн-курсы, которые предлагают Mail.Ru Group, Microsoft и «Сбербанк»













Веб-технологии от Mail.Ru Group

Курс посвящен разработке серверной части web-приложений, архитектуре и протоколу HTTP. По итогам курса участник научится разрабатывать приложения на языке python, использовать MVC-фреймворки, изучит верстку HTML-страниц и сможет выбирать конкретные технологии web-разработки.





Инструменты Microsoft Office 365 в работе учителя от Microsoft

Курс познакомит учителей с новыми возможностями технологий Microsoft для организации работы в классе, группового онлайн-взаимодействия учащихся, дистанционного обучения и общения, проведения родительских собраний в сети Интернет.

Больше курсов по ссылке.

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Университет «Финолога»

«Финолог» — сервис управления деньгами в бизнесе. Курс подходит для предпринимателей, которые уже знакомы с основами управленческого учета и хотят сами грамотно выстроить его у себя в компании или делегировать. А также для тех, кто хочет стать экспертом в финансовом учете малого и среднего бизнеса.





Школа безопасных инвестиций FIN-RA

онлайн-обучение для частных инвесторов. Работают с 2017 года, обучают, как безопасно начать инвестировать и создать капитал навсегда. На Private Money Forum 2019 школа получила награду «Лучшая школа в области инвестиций».

Больше курсов по ссылке.

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Программы Product University

Программа интенсивного обучения Product Management и Product Marketing, которая адаптирована под рынок СНГ. Будет полезна тем, кто планирует создать бизнес, для стартаперов, а также для тех, кто хочет прокачаться и освоить новую профессию.





Курсы от «Мегапрорыв»

«Мегапрорыв» — центр развития бизнеса в Москве. Предлагают семь интенсивных практических курсов от предпринимателей для предпринимателей. В том числе есть курс о финансовой грамотности для собственников и директоров.

Больше курсов по ссылке.

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Школа XYZ

Онлайн-курсы для успешной карьеры в индустрии игр, кино и искусства. Над курсами школы работает команда трехмерщиков, которые моделили для Love, Death & Robots, World of Tanks, War thunder и других проектов. Их подход основан на постоянной практике и прокачке художественных навыков.





Computer Graphics Master Academy

Инновационные онлайн-курсы для карьеры в индустрии искусства, игр и визуальных эффектов. Школа базируется в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, где находится столица развлечений всего мира.

Больше курсов по ссылке.

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«Школа редакторов»

Школа редакторов бюро ставит на поток подготовку и дает билет в профессию отечественным редакторам с четкими жизненными ориентирами. Обучение платное, но для лучших студентов школа обеспечивает бесплатные места. Партнеры школы выделяют рабочие места для выпускников.





Курс «Дизайн-мышление»

Программа предназначена для специалистов различных отраслей, которые хотят освоить метод Design Thinking по Стэнфордской методологии. Участники курса будут работать над собственными проектами, активно применяя методику дизайн-мышления.

Больше курсов по ссылке.

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Веб-разработчик с нуля до PRO

Научитесь качественной верстке сайтов. Узнаете, как разрабатывать сайты с помощью HTML и CSS для всех актуальных версий браузеров и платформ. Сможете делать сложную анимацию, слайдеры, pup-up-окна, выпадающее меню с помощью JavaScript. А также научитесь программированию на PHP. Сможете создавать сайты и веб-приложения повышенной сложности, обрабатывать пользовательские функции и работать с файлами.





PHP. Уровень 1

Курс создан, чтобы обучить начинающих программистов основам разработки веб-сайтов на языке PHP. Новички изучат принципы объектно-ориентированного программирования и научатся правильно использовать основные конструкции языка.

Больше курсов по ссылке.

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Upgrade Plus

Upgrade Plus — онлайн-курсы по подписке, направлены на развитие профессиональных и личностных навыков. Предлагают практические курсы по интересным и актуальным темам, например, бизнес, маркетинг, таргетинг, площадки для рекламы и друге.





«Инсталогия 2.0»

Обучающая онлайн-программа от блогера с аудиторией 2,7 миллиона Саши Митрошиной по созданию и продвижению блога в Instagram.

Больше ресурсов по ссылке.

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Arzamas

Arzamas — проект, посвященный истории культуры. На сайте есть курсы и видеолекции по истории, литературе, искусству и другим гуманитарным наукам. Еще можно найти интересные статьи, интервью и фотогалереи, подготовленные редакцией.





«Синхронизация»

«Синхронизация» — онлайн-курсы по живописи, кино, истории, философии, архитектуре, моде и дизайну. В каталоге предлагают разные лекции: «История кино в 10 фильмах», «Как смотреть современную архитектуру», «Как понять музыку XX века» и много других. Курс состоит из видео и текстовых материалов, в конце нужно пройти тест.

Больше курсов по ссылке.