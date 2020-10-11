Онлайн-образование. 200 курсов в интернете для программистов, предпринимателей и дизайнеров

Как бесплатно учиться в Гарварде, Йеле и Брауне: 100 онлайн-курсов университетов Лиги плюща
Гарвардский университет:
CS50: Введение в разработку игр
Вы узнаете, как разрабатываются интерактивные 2D- и 3D-игры, а также изучите дизайн популярных игр. К концу модуля вы разработаете несколько собственных игр. Сертификат будет стоить 149 $. Продолжительность — 12 недель.
CS50: Веб-программирование с использованием Python и JavaScript
Курс научит разработке и реализации веб-приложений на Python, JavaScript и SQL с использованием фреймворков Flask, Django и Bootstrap. Сертификат будет стоить 90 $. Продолжительность — 12 недель.
Больше курсов по ссылке.
22 бесплатных онлайн-курса для предпринимателей и не только
Маркетинговая аналитика позволяет специалистам измерять, управлять и анализировать эффективность маркетинга. Помогает сформировать понимание предпочтений клиентов. Курс разработан в школе бизнеса Дардена при Университете Вирджинии.
The Strategy of Content Marketing
В курсе «Стратегия контент-маркетинга» вы узнаете, какие стратегии используют контент-маркетологи для получения и удержания клиентов.
Больше курсов и инструкция по ссылке.
Онлайн-курсы, которые предлагают Mail.Ru Group, Microsoft и «Сбербанк»
Веб-технологии от Mail.Ru Group
Курс посвящен разработке серверной части web-приложений, архитектуре и протоколу HTTP. По итогам курса участник научится разрабатывать приложения на языке python, использовать MVC-фреймворки, изучит верстку HTML-страниц и сможет выбирать конкретные технологии web-разработки.
Инструменты Microsoft Office 365 в работе учителя от Microsoft
Курс познакомит учителей с новыми возможностями технологий Microsoft для организации работы в классе, группового онлайн-взаимодействия учащихся, дистанционного обучения и общения, проведения родительских собраний в сети Интернет.
Больше курсов по ссылке.
8 онлайн-курсов в сфере финансов, которые рекомендуют предприниматели
«Финолог» — сервис управления деньгами в бизнесе. Курс подходит для предпринимателей, которые уже знакомы с основами управленческого учета и хотят сами грамотно выстроить его у себя в компании или делегировать. А также для тех, кто хочет стать экспертом в финансовом учете малого и среднего бизнеса.
Школа безопасных инвестиций FIN-RA
онлайн-обучение для частных инвесторов. Работают с 2017 года, обучают, как безопасно начать инвестировать и создать капитал навсегда. На Private Money Forum 2019 школа получила награду «Лучшая школа в области инвестиций».
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Где учатся предприниматели — 8 курсов для тех, кто хочет повысить компетенции
Программа интенсивного обучения Product Management и Product Marketing, которая адаптирована под рынок СНГ. Будет полезна тем, кто планирует создать бизнес, для стартаперов, а также для тех, кто хочет прокачаться и освоить новую профессию.
«Мегапрорыв» — центр развития бизнеса в Москве. Предлагают семь интенсивных практических курсов от предпринимателей для предпринимателей. В том числе есть курс о финансовой грамотности для собственников и директоров.
Больше курсов по ссылке.
5 онлайн-курсов и мастер-классов по созданию видеоигр
Онлайн-курсы для успешной карьеры в индустрии игр, кино и искусства. Над курсами школы работает команда трехмерщиков, которые моделили для Love, Death & Robots, World of Tanks, War thunder и других проектов. Их подход основан на постоянной практике и прокачке художественных навыков.
Computer Graphics Master Academy
Инновационные онлайн-курсы для карьеры в индустрии искусства, игр и визуальных эффектов. Школа базируется в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, где находится столица развлечений всего мира.
Больше курсов по ссылке.
Реклама, дизайн и редакторская деятельность: 7 курсов для развития медианавыков
Школа редакторов бюро ставит на поток подготовку и дает билет в профессию отечественным редакторам с четкими жизненными ориентирами. Обучение платное, но для лучших студентов школа обеспечивает бесплатные места. Партнеры школы выделяют рабочие места для выпускников.
Программа предназначена для специалистов различных отраслей, которые хотят освоить метод Design Thinking по Стэнфордской методологии. Участники курса будут работать над собственными проектами, активно применяя методику дизайн-мышления.
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8 онлайн-курсов, чтобы обучиться программированию с нуля
Научитесь качественной верстке сайтов. Узнаете, как разрабатывать сайты с помощью HTML и CSS для всех актуальных версий браузеров и платформ. Сможете делать сложную анимацию, слайдеры, pup-up-окна, выпадающее меню с помощью JavaScript. А также научитесь программированию на PHP. Сможете создавать сайты и веб-приложения повышенной сложности, обрабатывать пользовательские функции и работать с файлами.
Курс создан, чтобы обучить начинающих программистов основам разработки веб-сайтов на языке PHP. Новички изучат принципы объектно-ориентированного программирования и научатся правильно использовать основные конструкции языка.
Больше курсов по ссылке.
25 онлайн-ресурсов, где учатся молодые предприниматели: бизнес, продвижение и SMM
Upgrade Plus — онлайн-курсы по подписке, направлены на развитие профессиональных и личностных навыков. Предлагают практические курсы по интересным и актуальным темам, например, бизнес, маркетинг, таргетинг, площадки для рекламы и друге.
Обучающая онлайн-программа от блогера с аудиторией 2,7 миллиона Саши Митрошиной по созданию и продвижению блога в Instagram.
Больше ресурсов по ссылке.
Как обучиться рисованию или фотографии дома: 7 онлайн-курсов
Arzamas — проект, посвященный истории культуры. На сайте есть курсы и видеолекции по истории, литературе, искусству и другим гуманитарным наукам. Еще можно найти интересные статьи, интервью и фотогалереи, подготовленные редакцией.
«Синхронизация» — онлайн-курсы по живописи, кино, истории, философии, архитектуре, моде и дизайну. В каталоге предлагают разные лекции: «История кино в 10 фильмах», «Как смотреть современную архитектуру», «Как понять музыку XX века» и много других. Курс состоит из видео и текстовых материалов, в конце нужно пройти тест.
Больше курсов по ссылке.