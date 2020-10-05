22 бесплатных онлайн-курса для предпринимателей и не только

Площадка массовых онлайн-курсов Coursera открыла бесплатный доступ к 100 своим курсам. До 31 декабря 2020 года пользователи могут проходить курсы от Google и Amazon, а также лучших университетов мира. Также можно получить оценку домашних заданий, неограниченный доступ к материалам курса и итоговый сертификат.

Как зарегистрироваться на курсы бесплатно:





1. Кликните на курс, который хотите пройти, и убедитесь, что вверху страницы появился синий промо-баннер. Если баннера нет, обновите страницу и дайте ей загрузиться полностью.

2. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться бесплатно».

3. Выберите опцию «Приобрести курс». Если промо-код применился, вы увидите подтверждение, что курс доступен для вас со 100% скидкой.





Доступные онлайн-курсы по бизнесу и личностному развитию:





Бизнес





Marketing Analytics

Маркетинговая аналитика позволяет специалистам измерять, управлять и анализировать эффективность маркетинга. Помогает сформировать понимание предпочтений клиентов. Курс разработан в школе бизнеса Дардена при Университете Вирджинии.





The Strategy of Content Marketing

В курсе «Стратегия контент-маркетинга» вы узнаете, какие стратегии используют контент-маркетологи для получения и удержания клиентов.





Personal & Family Financial Planning

Курс «Личное и семейное финансовое планирование» будет касаться важных тем управления личными финансами.





Managing the Company of the Future

Цель курса «Управление компанией будущего» — дать вам основу для понимания как традиционных принципов управления, так и альтернативных, которые становятся все более важными.





Becoming a changemaker: Introduction to Social Innovation

«Как управлять изменениями: Введение в социальные инновации» — курс для тех, кто хочет что-то изменить. К концу курса вы сформируете собственный подход к социальным инновациям, начнете развивать навыки, которые позволят вам развиваться как создатель изменений.





Communication Strategies in the Virtual Age

«Коммуникационные стратегии в виртуальную эпоху» — это обзор нескольких концепций, каждая из которых может быть самостоятельным курсом.





Design: Creation of Artifacts in Society

Курс «Дизайн: Создание социальных артефактов» объединяет теорию и практику. В лекциях будут изложены фундаментальные концепции, а задания проверят вашу способность применять эти идеи для решения реальных проблем.





The Science of Success: What Researchers Know that You Should Know

«Наука успеха: Что вам нужно знать из того, что знают исследователи» — вы узнаете, что самые успешные люди делают иначе, чем другие, почему IQ не является самым важным предиктором успеха и почему многие общепринятые убеждения удерживают людей от достижения целей.





Teamwork Skills: Communicating Effectively in Groups

«Навыки командной работы: Общаемся эффективно в группах» — на этом курсе вы научитесь принимать лучшие решения, быть более творческими и инновационными, управлять конфликтами, вести переговоры, улучшать групповое общение.





New Models of Business in Society

«Новые модели бизнеса в обществе» — курс разработан в школе бизнеса Дардена при Университете Вирджинии.





Личностное развитие





De-Mystifying Mindfulness

«Демистифицирующая осознанность» — курс сочетает традиционные научные исследования из различных дисциплин с эмпирическим обучением.





Think Again I: How to Understand Arguments

«Подумайте еще раз: как понимать аргументы» — к концу этого курса вы будете лучше понимать и ценить аргументы, которые представляете.





The Arts and Science of Relationships: Understanding Human Needs

«Искусство науки отношений: Как понять человеческие потребности» — курс содержит введение в основные концепции системы обучения и развития стратегий и навыков, практические принципы и методы SSLD, компетенции в области применения системы SSLD для управления взаимоотношениями.





Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential

«Преодолейте препятствия на пути к обучению и раскройте свой скрытый потенциал» — курс о том, как эффективно учиться и меняться даже в зрелом возрасте.





Introduction to Personal Branding

«Введение в персональный брендинг» — курс о том, как его создать и, что более важно, как его поддерживать.





Creative Problem Solving

«Как решать проблемы нестандартно» — с помощью серии упражнений по развитию креативности и коротких лекций учащиеся развивают как понимание креативности, так и повышают свои способности.





Exploring Emerging Technologies for Lifelong Learning and Success

«Новые технологии для непрерывного обучения и успеха» — курс помогает определить ценность и последствия использования технологических инструментов для личностного и профессионального роста.





Creative Thinking: Techniques and Tools for Success

«Мыслим нестандартно: техники и инструменты, чтобы достичь успеха» — курс познакомит с полезными инструментами, выбором моделей поведения и техник, которые увеличат вашу врожденную креативность.





Sit Less, Get Active

«Сидите меньше, будьте активны» — курс поможет научиться контролировать свою собственную активность и устанавливать цели физической активности.





Successful Career Development

«Развитие успешной карьеры» — курс предназначен для подготовки вас к успеху в любой выбранной карьере.





Converting Challenges into Opportunities

«Конвертируя вызовы в возможности» — в этом курсе вы узнаете, как использовать знания и навыки, необходимые для развития левополушарного и правополушарного мышления, анализа проблем, стимулирования творчества и реализации инновационных идей на рабочем месте.





How to Get Skilled: Introduction to Individual Skills Management (Project-Centered Course)

«Как получить навыки: введение в управление индивидуальными навыками» — этот проектно-ориентированный курс предназначен для работающих профессионалов, которые хотят направить свою деятельность по повышению квалификации на создание мощных, основанных на фактических данных, управляемых данными и проверенных извне приложений для работы.