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Как бесплатно учиться в Гарварде, Йеле и Брауне: 100 онлайн-курсов университетов Лиги плюща
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20.08.2018

Как бесплатно учиться в Гарварде, Йеле и Брауне: 100 онлайн-курсов университетов Лиги плюща

Что такое Лига плюща


Лига плюща — это неформальное сообщество восьми престижных университетов США. Туда входят:

— Гарвардский университет (Harvard University)

— Брауновский университет (Brown University)

— Йельский университет (Yale University)

— Колумбийский университет (Columbia University)

— Корнелльский университет (Cornell University)

— Дартмутский колледж (Dartmouth College)

— Принстонский университет (Princeton University)

— Пенсильванский университет (University of Pennsylvania).

Практически все перечисленные ниже занятия бесплатны. Заплатить придется, если вам нужен официальный сертификат о прохождении модуля.

Большинство занятий не требуют специализированных знаний для старта.

Курсы по программированию и компьютерным наукам

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Гарвардский университет:

CS50: Введение в разработку игр


Вы узнаете, как разрабатываются интерактивные 2D- и 3D-игры, а также изучите дизайн популярных игр. К концу модуля вы разработаете несколько собственных игр. Сертификат будет стоить 149 $. Продолжительность — 12 недель.


CS50: Веб-программирование с использованием Python и JavaScript


Курс научит разработке и реализации веб-приложений на Python, JavaScript и SQL с использованием фреймворков Flask, Django и Bootstrap. Сертификат будет стоить 90 $. Продолжительность — 12 недель.


CS50: Разработка мобильных приложений с помощью React Native


 О разработке приложений с использованием React Native — популярной платформы Facebook. Сертификат будет стоить 90 $. Продолжительность — 13 недель.


Использование Python для исследований


Об основах программирования на Python 3, инструментах Python для исследовательских приложений и как их применять на практике. Сертификат будет стоить 99 $. Продолжительность — 12 недель.


CS50: «Основы программирования и компьютерных наук»


Базовый курс, один из самых популярных в мире. Проходить его можно как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт программирования. Сертификат будет стоить 90 $. Продолжительность — 10 недель.


Data Science: Основы R


Этот курс познакомит вас с основами программирования на R, а также научит обрабатывать, анализировать и визуализировать данные. Сертификат будет стоить 49 $. Продолжительность — 8 недель.


Data Science: Инструменты для повышения производительности


Как использовать Unix / Linux в качестве инструмента для управления файлами и хранилищами, знакомство с сервисом GitHub и возможностями RStudio. Сертификат будет стоить 49 $. Продолжительность — 8 недель.


Data Science: Машинное обучение


 Основы машинного обучения и построения системы рекомендаций. Сертификат будет стоить 49 $. Продолжительность — 8 недель.

Брауновский университет:



Машинное обучение


 Как происходит «Обучение с учителем» и как реализовать алгоритмы самообучения ИИ. Чтобы пройти курс, нужно иметь опыт программирования и понимание нейронных сетей. Курс длится примерно 4 месяца.


Обучение с подкреплением


Курс научит одному из способов машинного обучения. Перед прохождением модуля необходимо пройти курс машинного обучения и уметь программировать на Java. Длительность — 4 месяца.


Машинное обучение: Обучение без учителя


Вы поймете, как применять обучение без учителя, используя методы рандомизированных алгоритмов, кластеризации, а также отбора и преобразования признаков. Лучше иметь опыт программирования и использования библиотек NumPy и scikit. Длительность — месяц.

Колумбийский университет:



Искусственный интеллект


Курс даст понимание основных методов построения интеллектуальных компьютерных систем и того, как ИИ применяется в решении различных задач. Длительность — 12 недель, можно получить сертификат за 249 $.


Машинное обучение


В рамках этого курса вы изучите модели и методы машинного обучения и примените их к реальным ситуациям. Длительность курса — 12 недель, можно получить сертификат за 249 $.


Статистическое мышление для Data Science и аналитики


Узнаете, как специалисты по данным используют статистическое мышление при разработке сбора данных, извлекают информацию из визуализации данных, получают подтверждающие данные для принятия решений и строят модели для прогнозирования будущих тенденций на основе этих данных. Длительность курса — 5 недель, можно получить сертификат за 99 $.


Данные, модели и решения в бизнес-аналитике


Изучите основные инструменты и методы использования данных для принятия деловых решений в условиях неопределенности. Длительность курса — 12 недель, можно получить сертификат за 249 $.

Дартмутский колледж:



Программирование на Си: Модульное программирование и Менеджер памяти


Вы познакомитесь с концепцией модульного программирования. Сертификат будет стоить 49 $. Продолжительность — 7 недель.


Программирование на Си: Расширенные типы данных


 В процессе обучения вы определите типы данных в «Cи» и будете использовать созданные типы для более эффективного хранения и обработки ваших данных. Сертификат будет стоить 49 $. Продолжительность — 7 недель.


Основы Linux: Интерфейс командной строки


Этот курс познакомит вас с Linux и даст важные навыки для каждого разработчика. Сертификат будет стоить 49 $. Продолжительность — 7 недель.

Принстонский университет:



Алгоритмы, часть I


Курс охватывает необходимые для программистов знания об алгоритмах и структурах данных. Продолжительность — 6 недель.


Алгоритмы, часть II


Продолжение Algorithms, Part I, дает возможность расширить свои знания в области алгоритмов и структур данных. Продолжительность — 6 недель.


Анализ алгоритмов


Курс погружает в тематику количественных прогнозов комбинаторных структур. Продолжительность — 9 недель.


Биткоин и криптовалютные технологии


Курс ответит на популярные вопросы о биткоине. Продолжительность — 11 недель.

Пенсильванский университет:



Программирование для Web с помощью JavaScript


Узнаете об основах создания веб-страниц с использованием HTML и CSS, а также изучите свободный набор инструментов Bootstrap. Сертификат будет стоить 149 $. Продолжительность — 4 недели.


Основы разработки программного обеспечения


Вы изучите основы объектно-ориентированного программирования на Java. Сертификат будет стоить 149 $. Продолжительность — 4 недели.


Криптовалюта и блокчейн: Введение в цифровые валюты


Курс для тех, кто хочет научиться правильно инвестировать в криптовалюты. Длительность — 4 недели. Модуль частично бесплатный.


Введение в электронные таблицы и модели


Этот курс дает представление об основных инструментах и формулах электронных таблиц для сопоставления имеющихся данных и прогнозирования будущих. Длительность — 4 недели. Модуль частично бесплатный.


Аналитика человека


Это новое направление, предлагающее предпринимателям принимать решения о своих сотрудниках на основе глубокого анализа данных. Длительность — 4 недели. Модуль частично бесплатный.

Курсы по гуманитарным и социальным наукам

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Гарвардский университет:



Шедевры мировой литературы


Экскурс в историю мировой литературы. Сертификат — 149 $. Продолжительность — 12 недель.


Prediction X: Джон Сноу и эпидемия холеры 1854 года


Курс предлагает взглянуть под новым ракурсом на вспышку холеры в лондонском квартале Сохо в 1854 году и личность одного из основателей эпидемиологии, британского врача Джона Сноу. Сертификат будет стоить 25 $. Продолжительность — 1 неделя.


Гражданская политика в Америке: Общественное мнение, выборы, группы интересов и СМИ


Расскажут, какие силы формируют американскую политику и с помощью каких инструментов меняется политический ландшафт в стране. Сертификат —49 $. Продолжительность — 4 недели.


Правосудие


Популярный курс Гарвардского университета. Вы подвергнете критическому анализу классические и современные теории правосудия и разберете реальные судебные дела. Сертификат будет стоить 99 $. Продолжительность — 12 недель.


Американское правительство: Конституционные основы


Узнаете, как ранняя американская политика сформировала Конституцию США. Сертификат будет стоить 49 $. Продолжительность — 4 недели.

Йельский университет:



Моральные основы политики


Основные политические теории просвещения. Продолжительность курса — 8 недель. Можно получить платный сертификат.


Неписаная конституция Америки


Здесь вас научат техникам анализа конституции. Продолжительность курса — 6 недель. Можно получить платный сертификат.


Введение в психологию


В курсе рассматриваются такие темы, как восприятие, общение, обучение, память, принятие решений, убеждения, эмоции и социальное поведение. Продолжительность курса — 6 недель.


Наука о благополучии


Вы узнаете, какие у всех нас иногда бывают неверные представления о счастье, а также поймете, что заставляет нас думать так, а не иначе. Курс длится 10 недель, можно получить платный сертификат.


Мировоззрение Томаса Берри: Расцвет сообщества Земли


Томас Берри известен тем, что сформулировал «новую историю» Вселенной, в которой эволюционные дисциплины и культурные традиции имеют решающее значение для создания процветающего будущего. Длительность — 7 недель. Модуль частично бесплатный.


Моральные устои в повседневной жизни


Курс исследует психологические основы морали в нашей жизни. Длительность — 6 недель, можно приобрести платный сертификат.


Путешествие по Вселенной: Возникновение жизни


Курс объединяет открытия эволюционных наук с историей, философией, искусством и религией и рассматривает космическую эволюцию как творческий процесс, основанный на связях и взаимозависимостях. Длится 6 недель и является частично платным.

Колумбийский университет:



Эпоха устойчивого развития


Этот модуль дает учащимся понимание основных проблем и путей устойчивого развития. Длительность — 14 недель.


Экономика денег и банков


Курс является попыткой зародить новое экономическое мышление, вспомнив и обновив некоторые забытые традиции в денежно-кредитной системе. Модуль длится 13 недель.


Свобода выражения мнений и информации во времена глобализации: Углубленный курс


В этом курсе вы узнаете о разнообразных проблемах свободы самовыражения и доступа к информации, вызванных технологической революцией последних двух десятилетий. Длительность курса — 4 недели, можно получить сертификат за 45 $.


Борьба за равенство: 1950-2018 годы


Этот курс расскажет, как «холодная война» укрепила идеалы американской семьи и как эти идеалы повлияли на стремление женщин к независимости и равенству. Длительность курса — 10 недель, можно получить сертификат за 50 $.


Права женщин: От колониального периода до гражданской войны


Исследуется роль женщин в разные исторические периоды. Длительность курса — 10 недель, можно получить сертификат за 50 $.


Индийское и тибетское течение буддизма


На курсе вы изучите историю и особенности буддистской философии в Индии, Южной и Юго-Восточной Азии, Тибете и Центральной Азии. Длительность курса — 12 недель, можно получить сертификат за 49,99 $.

Принстонский университет:



Буддизм и современная психология


В курсе рассмотрены результаты исследований: сканирование мозга медитирующих и философский анализ буддийских доктрин. Продолжительность — 6 недель.


Парадоксы войны


В этом курсе вы познакомитесь с военной историей и базовыми социологическими понятиями. Продолжительность — 13 недель.


Человеческая одиссея и политический экзистенциализм


Междисциплинарный курс, исследует следующие темы: человек и природа, свобода, рефлексия, счастье, смерть и страх, мораль и этика, правда и доверие, Бог и религия, любовь и надежда. Продолжительность —10 недель.


Эффективный альтруизм


В этом курсе вы изучите философские основы альтруизма. Продолжительность модуля — 9 недель, сертификата нет.


Лаборатория всемирной истории


Ядром этого модуля является серия еженедельных лабораторных заданий. Занятия начинаются с 1300 н.э. и заканчиваются XX веком. Продолжительность — 12 недель.

Пенсильванский университет:



Введение в американское законодательство


Этот курс даст вам представление о шести областях американского права. Продолжительность модуля — 7 недель, можно получить платный сертификат.


Позитивная психология: Навыки устойчивости


В рамках курса вы изучите стратегии повышения оптимизма и устойчивого мышления, управления тревогой и увеличения положительных эмоций. Длительность — 4 недели. Модуль частично бесплатный.


Модернистская и современная американская поэзия (ModPo)


ModPo — это введение в поэзию США с упором на экспериментальный стих, начиная от Эмили Дикинсон и Уолта Уитмена и заканчивая нашими днями. Продолжительность — 10 недель, сертификат не предусмотрен.


Древнегреческая и древнеримская мифология


Этот курс будет сосредоточен на мифах Древней Греции и Древнего Рима. Продолжительность модуля — 10 недель, можно получить платный сертификат.


Древняя философия: Платон и его предшественники


Курс анализирует истоки философии в западной культуре на примерах мыслителей Древней Греции. Продолжительность модуля — 4 недели, можно получить платный сертификат.

Курсы на тему медицины и здоровья

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Гарвардский университет:



Опиоидный кризис в Америке


В этом курсе вы узнаете о развитии опиоидного кризиса в стране. Как использовать этот класс препаратов. Сертификат будет стоить 99 $. Продолжительность — 10 недель.


Гуманитарное реагирование на конфликты и катастрофы


Курс исследует этические принципы гуманитарного реагирования на конфликты и катастрофы. Сертификат будет стоить 99 $. Продолжительность — 5 недель.


Уроки Эболы: Предотвращение следующей пандемии


Курс предлагает возможность извлечь уроки из произошедшего, чтобы предотвратить возможную следующую глобальную катастрофу. Сертификат будет стоить 49 $. Продолжительность — 4 недели.

Йельский университет:



Основы глобального здравоохранения​


Курс сосредоточен на следующих вопросах: от чего люди заболевают, становятся инвалидами и умирают? Длительность — 10 недель.


Рак молочной железы: Введение


В этом курсе рассматриваются основные причины рака молочной железы у женщин во всем мире. Продолжительность — 7 недель.

Колумбийский университет:



Борьба с ВИЧ с помощью антиретровирусной терапии: Внедрение подхода «лечить всех»


Это первый массовый открытый онлайн-курс, который поможет обучить медицинских работников последним инструкциям по применению антиретровирусной терапии в борьбе с ВИЧ. Сертификат будет стоить 49 $. Продолжительность 6 недель.

Уход за ВИЧ-инфицированными детьми


В рамках курса вы изучите принципы ухода за ВИЧ-инфицированными детьми в соответствии с современными клиническими рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Сертификат будет стоить 49 $. Продолжительность — 8 недель.

Пенсильванский университет:



Основные физиологические показатели: Понимание сигналов, которые подает наш организм


В курсе исследуется анатомия и физиология человека для выработки понимания того, как функционирует тело. Продолжительность модуля — 6 недель, можно получить платный сертификат.


Инновации в здравоохранении


В этом курсе вы изучите фундаментальные экономические теории, лежащие в основе внедрения инноваций в сфере здравоохранения. Длительность — 4 недели. Модуль частично бесплатный.


Введение в стоматологию


В рамках этого курса вы получите знания об анатомии рта, челюсти и зубов, а также о различных патологиях и мерах их лечения. Продолжительность модуля — 7 недель, можно получить платный сертификат.

Курсы по естественным наукам, математике и научным дисциплинам в целом

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Гарвардский университет:



Основы нейробиологии


Основы нейробиологии — это серия из трех курсов, в рамках которых исследуются структура и функции нервной системы от работы одной нервной клетки до потрясающей сложности мозга и взаимодействий, которые они обеспечивают. Курсы длятся от 5 до 8 недель. Сертификаты будут стоить по 99 $ каждый.


Наука и кулинария: От изысканной кухни до Soft Matter Science


Лучшие шеф-повара и исследователи Гарварда расскажут, как традиционные и новаторские методы приготовления пищи отображают основные принципы химии, физики и инженерии. Сертификат будет стоить 99 $. Продолжительность — 16 недель.


Введение в линейные модели и матричную алгебру


В этом курсе вы узнаете, как применить матричную алгебру к анализу данных, что такое линейные модели, а также выполните QR-декомпозицию. Сертификат будет стоить 149 $. Продолжительность — 4 недели.


Вероятность с нуля


Курс для тех, кто плохо знаком с вероятностью и статистикой. Сертификат будет стоить 49 $. Продолжительность — 7 недель.

Колумбийский университет:



Причинное следствие (части 1 и 2)


Эти курсы предлагают математический обзор причинно-следственных связей. Выводы о причинности имеют большое значение в науке, медицине, политике и бизнесе. Сертификат платный. Продолжительность курсов — 5-6 недель.

Принстонский университет:



Аналитическая комбинаторика


Курс знакомит с символическим методом для получения функциональных отношений между обычными, экспоненциальными и многомерными производящими функциями, а также методами комплексного анализа для получения точной асимптотики из уравнений в GF. Продолжительность — 8 недель.


Воображая другие Земли​


Курс знакомит с основными понятиями из области астрономии, биологии и планетоведения. Продолжительность — 8 недель.

Пенсильванский университет:


Ускоренный курс причинности: Выведение причинных эффектов из результатов наблюдений


За 5 недель вы узнаете, как определяются причинно-следственные связи, какие предположения о ваших данных и моделях необходимо иметь в виду, а также как внедрять и интерпретировать некоторые популярные статистические методы.

Исчисление: одна переменная, часть 1 — Функции


Этот курс охватывает основные идеи исчисления функции одной переменной и подходит для начинающих студентов технических специальностей. Продолжительность — 4 недели.

Курсы на тему бизнеса и профессионального развития

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Гарвардский университет:


Улучшение показателей бизнеса через культуру здоровья

Как культура здорового образа жизни может улучшить самочувствие сотрудников компании, сократить расходы, увеличить прибыль и повысить репутацию предприятия. Сертификат будет стоить 99 $. Продолжительность — 9 недель.


CS50: Компьютерные науки для бизнесменов


 Это вводный курс в компьютерные науки для профессионалов бизнеса. Сертификат будет стоить 90 $. Продолжительность — 6 недель.

Йельский университет:



Введение в переговоры: Настольная книга для тех, кто хочет стать твердым и убедительным переговорщиком


Разрабатывается конкретная основа для анализа и формирования переговоров. Эта структура позволит приводить принципиальные аргументы, которые действительно убеждают. Длительность — 9 недель, можно приобрести сертификат.


Финансовые рынки


Здесь вы найдете обзор идей, методов и институтов, которые позволяют людям управлять рисками и развивать предпринимательство. Курс продлится 7 недель, можно получить платный сертификат.


Мировой финансовый кризис


Причины, последствия и ответная реакция политики на недавний глобальный финансовый кризис. Продолжительность курса — 11 недель, можно получить платный сертификат.

Дартмутский колледж:



Разработка прорывных инноваций с помощью «Стратегии трех коробок»


Сегодня компаниям постоянно приходится адаптировать и пересматривать свои стратегии из-за влияния технологий и глобализации. Этот курс расскажет, как это сделать. Сертификат будет стоить 99 $. Продолжительность — 4 недели.


Омниканальность и менеджмент


Этот курс поможет понять мультиканальные потребности клиентов, а также возможности перехода от традиционного ретейла к универсальному. Сертификат будет стоить 99 $. Продолжительность — 4 недели.


Основы розничной торговли


Изучите ключевые компоненты розничного бизнеса, включая прогнозирование, управление инвентаризацией, планирование ассортимента и ценообразование. Сертификат будет стоить 99 $. Продолжительность — 4 недели.

Пенсильванский университет:



Введение в финансовый учет


К концу этого курса вы будете обладать техническими навыками для анализа трех наиболее распространенных типов финансовой отчетности: отчета о прибылях и убытках, балансового отчета и отчета о движении денежных средств. Длительность — 4 недели. Модуль частично бесплатный.


Введение в маркетинг


Этот курс охватывает три основные темы: брендинг, клиентоориентированность и практические стратегии выхода на рынок. Длительность — 5 недель. Модуль частично бесплатный.


Введение в корпоративные финансы


Этот модуль предоставляет краткое введение в основы финансов. Длительность — 4 недели. Модуль частично бесплатный.

Курсы по искусству и дизайну

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Гарвардский университет:



Опера 18-го века: Гендель и Моцарт


В этом курсе вы узнаете принципы структуры опер барокко, методы представления персонажей через музыку, а также взаимодействия певцов и оркестра. Сертификат будет стоить 99 $. Продолжительность — 5 недель.


First Nights: 9-я симфония Бетховена и оркестр 19-го века


С помощью этого курса вы узнаете подробности процесса сочинения этой симфонии Людвигом ван Бетховеном, репетиций и премьеры, а также в чем ее актуальность сегодня. Сертификат будет стоить 49 $. Продолжительность — 3 недели.


Пирамиды Гизы: древнеегипетское искусство и археология


Исследуйте археологию, историю, искусство и иероглифы знаменитых египетских пирамид в Гизе. Сертификат будет стоить 99 $. Продолжительность — 8 недель.


«Весна священная» Стравинского: модернизм, балет и бунты


Узнайте историю создания одного из самых сложных балетов русского композитора Игоря Стравинского «Весна священная». Сертификат будет стоить 49 $. Продолжительность — 3 недели.

Йельский университет:



Введение в классическую музыку


Курс знакомит начинающего слушателя с чудесами классической музыки. Модуль длится 9 недель, можно получить сертификат.


Римская архитектура


Это курс для тех, кто любит путешествовать и хочет узнать, как архитектура влияет на политику, общество и культуру. Курс продлится 9 недель, можно получить сертификат.

Музыка и общество


Как музыкант реагирует на состояние окружающего мира? Как он строит карьеру в современных реалиях? Сейчас искусство находится в стадии упадка или оживления? Этот курс пытается дать ответы на все эти вопросы. Предполагаемая длительность — 7 недель, можно получить платный сертификат.

Принстонский университет:


Изобретая пианино заново


На этом курсе расскажут, как можно заново изобрести пианино в акустическом и в цифровом виде. Продолжительность — 5 недель. Сертификат доступен при приобретении премиум-членства.

Пенсильванский университет:



Геймификация


Курс научит вас механизмам геймификации, а также объяснит, почему она обладает таким огромным потенциалом. Длительность — 6 недель, можно получить платный сертификат.


Дизайн: Создание артефактов в обществе


Курс нацелен на улучшение дизайнерских навыков и сочетает в себе и теорию, и практику. Длительность — 6 недель, можно получить платный сертификат.


Голливуд: История, индустрия, искусство


В этом курсе вы узнаете о Голливуде и поймете, как бизнес и политика превращаются в искусство посредством кино, телевидения и новых медиа. Сертификат будет стоить 49 $. Продолжительность — 4 недели.

Курсы по теме образования и педагогики

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Колумбийский университет:


Инклюзивное образование: Поддержка всех учащихся в классе


Участники этого курса рассмотрят различные аспекты инклюзивного обучения. Сертификат будет стоить 49 $. Продолжительность — 6 недель.

Корнелльский университет:


Преподавание в разнообразных классах


Через реальные истории и ключевые исследования вы узнаете, как создавать и поддерживать инклюзивную, ориентированную на студентов образовательную среду.

Пенсильванский университет:


Поступление в университеты США


Курс даст абитуриентам, не являющимся гражданами США и носителями английского языка, практическую информацию о документах и материалах, необходимых для поступления.

Реформа американского образования: История, принципы, практика
Модуль дает представление о реформе образования в США, а также рассказывает о поворотных моментах в этой истории. Длительность — 8 недель, можно получить платный сертификат.

Курсы по инженерии

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Брауновский университет:



Введение в проектирование и дизайн


Это вводный курс, который фокусируется на конкретных инженерных областях, включая биомедицинскую, химическую, гражданскую, электротехническую и машиностроительную. Сертификат будет стоить 49 $. Продолжительность — 3 недели.

Колумбийский университет:



МОП-транзисторы


Узнайте, как работают МОП-транзисторы и как их моделировать. Знания, усвоенные в этом курсе, будут полезны не только для разработчиков устройств, но и для разработчиков высокопроизводительных схем.


Робототехника


На занятиях будут реализованы проекты с использованием ROS — операционной системы для роботов с открытым исходным кодом. Требования для работы над проектами: компьютер с операционной системой Ubuntu Linux и высокоскоростной доступ в Интернет. Длительность курса — 10 недель, можно получить сертификат за 249 $.

Корнелльский университет:



Практическое введение в инженерные симуляции


В этом практическом курсе вы узнаете, как выполнять инженерное моделирование с использованием универсальной программной системы ANSYS. Длительность курса — 6 недель, можно получить сертификат за 49 $.

Принстонский университет:


Искусство структурного проектирования: мосты


Курс показывает, как экономический и социальный контекст влияют на проектирование мостов. Продолжительность — 8 недель.

Пенсильванский университет:



Воздушная робототехника


В рамках этого курса вы познакомитесь с механикой полета и конструкцией квадрокоптеров и сможете разрабатывать динамические модели, создавать контроллеры и синтезировать планировщики для работы в трехмерных средах. Длительность — 4 недели. Модуль частично бесплатный.


Робототехника: Планирование движения роботов


В этом курсе вы узнаете, как робот решает, что делать для достижения цели, а также изучите проблему планирования движения робота. Длительность — 4 недели. Модуль частично бесплатный.


Источник: trends.rbc.ru

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