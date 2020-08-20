Как бесплатно учиться в Гарварде, Йеле и Брауне: 100 онлайн-курсов университетов Лиги плюща

Что такое Лига плюща



Курсы по программированию и компьютерным наукам





Гарвардский университет:

















Брауновский университет:













Машинное обучение: Обучение без учителя

Колумбийский университет:









Дартмутский колледж:













Принстонский университет:









Пенсильванский университет:









Курсы по гуманитарным и социальным наукам

Гарвардский университет:









Йельский университет:





Колумбийский университет:

Принстонский университет:

Пенсильванский университет:

Курсы на тему медицины и здоровья









Гарвардский университет:









Йельский университет:









К олумбийский университет:

Пенсильванский университет:









Курсы по естественным наукам, математике и научным дисциплинам в целом









Гарвардский университет:









Колумбийский университет:









Причинное следствие (части 1 и 2)

Принстонский университет:









Пенсильванский университет:





Курсы на тему бизнеса и профессионального развития





Гарвардский университет:









Йельский университет:









Дартмутский колледж:

Пенсильванский университет:

Курсы по искусству и дизайну









Гарвардский университет:









Йельский университет:





Принстонский университет:





Пенсильванский университет:









Курсы по теме образования и педагогики









Колумбийский университет:





Корнелльский университет:





Пенсильванский университет:









Модуль дает представление о реформе образования в США, а также рассказывает о поворотных моментах в этой истории. Длительность — 8 недель, можно получить платный сертификат.





Курсы по инженерии









Брауновский университет:









Колумбийский университет:

Корнелльский университет:









Принстонский университет:





Пенсильванский университет: