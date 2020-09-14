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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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25 онлайн-ресурсов, где учатся молодые предприниматели: бизнес, продвижение и SMM
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Сегодня в 15:50

25 онлайн-ресурсов, где учатся молодые предприниматели: бизнес, продвижение и SMM

Образовательные курсы

Upgrade Plus

Upgrade Plus — онлайн-курсы по подписке, направлены на развитие профессиональных и личностных навыков.

Предлагают практические курсы по интересным и актуальным темам, например, бизнес, маркетинг, таргетинг, площадки для рекламы и друге.

Для кого: курсы рассчитаны на предпринимателей, наемных работников, маркетологов, студентов.

Среди спикеров: Аблай Юсупов — основатель проекта Upgrade Plus, Анна Горбачева, Юрий Вавилин, Инна Ким и другие.

Стоимость: Действует система подписки, 1 месяц — 12 900 тг.


«Инсталогия 2.0»

Обучающая онлайн-программа от блогера с аудиторией 2,7 миллиона Саши Митрошиной @alexandramitroshina по созданию и продвижению блога в Instagram.

Для кого: курс рассчитан на начинающих и опытных блогеров, предпринимателей, экспертов.

Среди спикеров: топовые блогеры и эксперты из России — Саша Митрошина, Нелли Армани, Даша Козловская, Валентин Миллер и другие.

Стоимость: Есть три разных тарифа, базовый — 39 990 рублей.

Instagram

Aesthetist

Авторский курс по эстетичному визуалу в Instagram от Марии Синицыной @marie_sinitsina.

Курс включает проработку визуала, навыки копирайтинга и продвижения блога. Участники выходят с готовыми инструментами для монетизации своего Instagram или навыков в SMM.

Для кого: курс рассчитан на блогеров, предпринимателей, SMM-специалистов.

Стоимость: Есть три разных тарифа, базовый — 3500 рублей.


Бизнес-курс «Скорость» от LikeCenter

Предлагают увеличить прибыль в 2 раза за 6 недель в условиях кризиса с помощью методики Аяза Шабутдинова.

Курс длится шесть недель. Занятия проходят в режиме прямой трансляции в высоком качестве. Можно развивать только интересующие вас направления: упаковка, маркетинг, продажи, продвижение.

Для кого: для предпринимателей.

Среди спикеров: Аяз Шабутдинов.

Стоимость: есть три разных тарифа, стандартный — 50 990 рублей.


Бизнес-курс «МОНСТА»

Предлагают запустить свой бизнес или масштабировать действующий в 3-4 раза за 7 недель. Курс адаптирован под казахстанский рынок. Включает в себя практические видеоматериалы, пошаговые инструкции: как делать сайт, настраивать рекламу, внедрять crm в бизнес, как делать MVP, как быстро проверять гипотезы, что такое трафик.

Для кого: действующие предприниматели и те, кто хочет создать свой бизнес

Среди спикеров: Артем Монста.

Стоимость: уточнять в отделе продаж.


«Поток»

Онлайн-курс от блогера и предпринимателя Армана Юсупова, @yussupov21 и маркетолога Магжана Тлеуханова, @tleuhanov.

Для кого: курс рассчитан на предпринимателей, блогеров и маркетологов.

Среди спикеров: Арман Юсупов, Магжан Тлеуханов, Карина Оксукпаева, Нурс Магзумов, Расул Абдуллаев.

Стоимость: Есть три разных тарифа, базовый — 9990 тг.


Бесплатный онлайн-курс Digital Dolina

11 бизнесменов из Кремниевой долины и России расскажут, как запустить конкурентный бизнес-продукт и получить поддержку инвесторов за 11 занятий и 40 практических заданий.

Для кого: для онлайн-бизнеса, для офлайн-бизнеса, который хочет в онлайн, для тех, кто только собирается создать свое дело.

Среди спикеров: Алексей Милевский, Николай Давыдов, Михаил Токовинин, Марина Могилко и другие.

Стоимость: бесплатно.


«СКОТЧ»

Образовательная программа от компании Win Win Group — практикум от действующих маркетологов, который выведет тебя на новый уровень.

Для кого: для всех, кто хочет повысить компетенции в области маркетинга.

Среди спикеров: Сабина Бейсембай, Таукехан Аспандияр, Расул Абдуллаев и другие.

Стоимость: от 110 000 тг.

ayazshabutdinov

Бизнес-тренинг «Концентрат» от LikeCenter

Онлайн-интенсив по созданию и развитию бизнеса. Опыт Аяза Шабутдинова и 250 других экспертов, которые уже переживали кризис и смогли на нем заработать.

Для кого: для начинающих и опытных предпринимателей.

Среди спикеров: Аяз Шабутдинов.

Стоимость: от 500 рублей.

YouTube-каналы

Big Money

Ведущий канала Евгений Черняк — владелец Global Spirits.

Канал поможет понять образ жизни и мышления предпринимателей, узнать разные взгляды и парадигмы ведения бизнеса. Многие гости канала рассказывают, с чего начинали свой путь и как добивались успеха.

Для кого: для всех, кто интересуется бизнесом.


«Нескучные финансы»

Авторы каналы помогают вести управленческий учет, учат считать деньги, управлять оборотным капиталом, избегать кассовых разрывов и увеличивать прибыль.

Для кого: для тех, кто хочет научиться управлять финансами.

YouTube

«Оскар Хартманн»

Оскар Хартманн — серийный предприниматель и филантроп, основатель более 10 компаний, среди которых KupiVIP, CarPrice, Aktivo и FactoryMarket.com. Один из самых востребованных спикеров в России, который демонстрирует позитивное мышление и проактивный подход к жизни и бизнесу.

Для кого: для всех, кому нужно немного мотивации.


«Лилия Нилова»

Мастер-классы и уроки про деньги, про SMM, про маркетинг, про продвижение в Instagram.

Для кого: для тех, кому нужно освежить знания про маркетинг и SMM.


«To-Biz Бизнес Идеи»

Обзоры прибыльных и актуальных бизнес-идей в самых разных сферах, странах, отраслях.

Для кого: для тех, кому нужны новые идеи и вдохновение.

Telegram-каналы

Для предпринимателей:

«О Бизнесе»
Канал, который может заменить различные сайты и ресурсы, посвященные бизнесу. Каждый день выходит выпуск, где авторы собирают все самое интересное и полезное.

Telegram

vc.ru

Канал крупной площадки для предпринимателей. Читать о бизнесе, технологиях, маркетинге и будущем.


Для тех, кто интересуется маркетингом:

«Психология маркетинга»

Автор канала — Николай Молчанов, автор книги «Драйверы роста». Автор пишет посты на тему маркетинга и бизнеса.


DNative — блог про SMM и Instagram

Автор канала — Алексей Ткачук. Пишет посты о качественном продвижении в Instagram.


«кабачковая икра по акции»

По мнению авторов, «нормальный канал про маркетинг и медиа». Делятся интересными кейсами, удачными рекламными кампаниями и другой полезной информацией.


Digital BDSMM

Канал про маркетинг в социальных медиа. Автор пишет об удобных инструментах для SMM-специалистов, делится новостями социальных сетей, рассказывает об интересных коллаборациях и проектах.


Gurov Digital

Актуальные новости про функции и обновления социальных сетей, информация о классных курсах и интенсивах для маркетологов, анонсы подкастов от автора об SMM.

education

«Темная сторона»

На канале есть постоянная рубрика «Заголовки недели», интересные новости одной строкой, а также полезная информация о бизнесе и маркетинге.


Для тех, кто интересуется технологиями:

Denis Sexy IT

Автор канала простым языком рассказывает о нейронных сетях, виртуальной реальности и технологиях.


Not boring Tech

Технологии, нейронные сети, актуальные курсы и мероприятия, полезные и интересные новости.


Tech Sparks

Автор пишет о машинном обучении, дополненной реальности, дизайне, о работе сервисов и технологий.


За помощь в создании материала выражаем благодарность Салтанат Касымгалиевой, Ниязу Аскарбек, Касымхану Али.

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#образование #бизнес #маркетинг #онлайн #предприниматели
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