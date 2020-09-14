25 онлайн-ресурсов, где учатся молодые предприниматели: бизнес, продвижение и SMM

Образовательные курсы
Upgrade Plus
Upgrade Plus — онлайн-курсы по подписке, направлены на развитие профессиональных и личностных навыков.
Предлагают практические курсы по интересным и актуальным темам, например, бизнес, маркетинг, таргетинг, площадки для рекламы и друге.
Для кого: курсы рассчитаны на предпринимателей, наемных работников, маркетологов, студентов.
Среди спикеров: Аблай Юсупов — основатель проекта Upgrade Plus, Анна Горбачева, Юрий Вавилин, Инна Ким и другие.
Стоимость: Действует система подписки, 1 месяц — 12 900 тг.
«Инсталогия 2.0»
Обучающая онлайн-программа от блогера с аудиторией 2,7 миллиона Саши Митрошиной @alexandramitroshina по созданию и продвижению блога в Instagram.
Для кого: курс рассчитан на начинающих и опытных блогеров, предпринимателей, экспертов.
Среди спикеров: топовые блогеры и эксперты из России — Саша Митрошина, Нелли Армани, Даша Козловская, Валентин Миллер и другие.
Стоимость: Есть три разных тарифа, базовый — 39 990 рублей.
Aesthetist
Авторский курс по эстетичному визуалу в Instagram от Марии Синицыной @marie_sinitsina.
Курс включает проработку визуала, навыки копирайтинга и продвижения блога. Участники выходят с готовыми инструментами для монетизации своего Instagram или навыков в SMM.
Для кого: курс рассчитан на блогеров, предпринимателей, SMM-специалистов.
Стоимость: Есть три разных тарифа, базовый — 3500 рублей.
Бизнес-курс «Скорость» от LikeCenter
Предлагают увеличить прибыль в 2 раза за 6 недель в условиях кризиса с помощью методики Аяза Шабутдинова.
Курс длится шесть недель. Занятия проходят в режиме прямой трансляции в высоком качестве. Можно развивать только интересующие вас направления: упаковка, маркетинг, продажи, продвижение.
Для кого: для предпринимателей.
Среди спикеров: Аяз Шабутдинов.
Стоимость: есть три разных тарифа, стандартный — 50 990 рублей.
Бизнес-курс «МОНСТА»
Предлагают запустить свой бизнес или масштабировать действующий в 3-4 раза за 7 недель. Курс адаптирован под казахстанский рынок. Включает в себя практические видеоматериалы, пошаговые инструкции: как делать сайт, настраивать рекламу, внедрять crm в бизнес, как делать MVP, как быстро проверять гипотезы, что такое трафик.
Для кого: действующие предприниматели и те, кто хочет создать свой бизнес
Среди спикеров: Артем Монста.
Стоимость: уточнять в отделе продаж.
«Поток»
Онлайн-курс от блогера и предпринимателя Армана Юсупова, @yussupov21 и маркетолога Магжана Тлеуханова, @tleuhanov.
Для кого: курс рассчитан на предпринимателей, блогеров и маркетологов.
Среди спикеров: Арман Юсупов, Магжан Тлеуханов, Карина Оксукпаева, Нурс Магзумов, Расул Абдуллаев.
Стоимость: Есть три разных тарифа, базовый — 9990 тг.
Бесплатный онлайн-курс Digital Dolina
11 бизнесменов из Кремниевой долины и России расскажут, как запустить конкурентный бизнес-продукт и получить поддержку инвесторов за 11 занятий и 40 практических заданий.
Для кого: для онлайн-бизнеса, для офлайн-бизнеса, который хочет в онлайн, для тех, кто только собирается создать свое дело.
Среди спикеров: Алексей Милевский, Николай Давыдов, Михаил Токовинин, Марина Могилко и другие.
Стоимость: бесплатно.
«СКОТЧ»
Образовательная программа от компании Win Win Group — практикум от действующих маркетологов, который выведет тебя на новый уровень.
Для кого: для всех, кто хочет повысить компетенции в области маркетинга.
Среди спикеров: Сабина Бейсембай, Таукехан Аспандияр, Расул Абдуллаев и другие.
Стоимость: от 110 000 тг.
Бизнес-тренинг «Концентрат» от LikeCenter
Онлайн-интенсив по созданию и развитию бизнеса. Опыт Аяза Шабутдинова и 250 других экспертов, которые уже переживали кризис и смогли на нем заработать.
Для кого: для начинающих и опытных предпринимателей.
Среди спикеров: Аяз Шабутдинов.
Стоимость: от 500 рублей.
YouTube-каналы
Big Money
Ведущий канала Евгений Черняк — владелец Global Spirits.
Канал поможет понять образ жизни и мышления предпринимателей, узнать разные взгляды и парадигмы ведения бизнеса. Многие гости канала рассказывают, с чего начинали свой путь и как добивались успеха.
Для кого: для всех, кто интересуется бизнесом.
«Нескучные финансы»
Авторы каналы помогают вести управленческий учет, учат считать деньги, управлять оборотным капиталом, избегать кассовых разрывов и увеличивать прибыль.
Для кого: для тех, кто хочет научиться управлять финансами.
«Оскар Хартманн»
Оскар Хартманн — серийный предприниматель и филантроп, основатель более 10 компаний, среди которых KupiVIP, CarPrice, Aktivo и FactoryMarket.com. Один из самых востребованных спикеров в России, который демонстрирует позитивное мышление и проактивный подход к жизни и бизнесу.
Для кого: для всех, кому нужно немного мотивации.
«Лилия Нилова»
Мастер-классы и уроки про деньги, про SMM, про маркетинг, про продвижение в Instagram.
Для кого: для тех, кому нужно освежить знания про маркетинг и SMM.
Обзоры прибыльных и актуальных бизнес-идей в самых разных сферах, странах, отраслях.
Для кого: для тех, кому нужны новые идеи и вдохновение.
Telegram-каналы
Для предпринимателей:
«О Бизнесе»
vc.ru
Канал крупной площадки для предпринимателей. Читать о бизнесе, технологиях, маркетинге и будущем.
Для тех, кто интересуется маркетингом:
«Психология маркетинга»
Автор канала — Николай Молчанов, автор книги «Драйверы роста». Автор пишет посты на тему маркетинга и бизнеса.
DNative — блог про SMM и Instagram
Автор канала — Алексей Ткачук. Пишет посты о качественном продвижении в Instagram.
«кабачковая икра по акции»
По мнению авторов, «нормальный канал про маркетинг и медиа». Делятся интересными кейсами, удачными рекламными кампаниями и другой полезной информацией.
Digital BDSMM
Канал про маркетинг в социальных медиа. Автор пишет об удобных инструментах для SMM-специалистов, делится новостями социальных сетей, рассказывает об интересных коллаборациях и проектах.
Gurov Digital
Актуальные новости про функции и обновления социальных сетей, информация о классных курсах и интенсивах для маркетологов, анонсы подкастов от автора об SMM.
«Темная сторона»
На канале есть постоянная рубрика «Заголовки недели», интересные новости одной строкой, а также полезная информация о бизнесе и маркетинге.
Для тех, кто интересуется технологиями:
Denis Sexy IT
Автор канала простым языком рассказывает о нейронных сетях, виртуальной реальности и технологиях.
Not boring Tech
Технологии, нейронные сети, актуальные курсы и мероприятия, полезные и интересные новости.
Tech Sparks
Автор пишет о машинном обучении, дополненной реальности, дизайне, о работе сервисов и технологий.
За помощь в создании материала выражаем благодарность Салтанат Касымгалиевой, Ниязу Аскарбек, Касымхану Али.