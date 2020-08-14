Где учатся предприниматели — 8 курсов для тех, кто хочет повысить компетенции

Университет Финолога
Университет Финолога — это полноценная программа для действующих предпринимателей и тех, кто хочет стать финансовым консультантом.
В процессе обучения вы изучаете теорию, выполняете домашние задания. Затем сдаете экзамены и получаете сертификат.
Преимущества:
Ценность для предпринимателя — формирование правильного взгляда на бизнес. В программе применяется предпринимательский подход к финансам — через призму владельца бизнеса, с точки зрения маркетинга и финансов.
Ценность для финансового консультанта — возможность получить профессию и экспертность в этой области. Вы получаете конкретную практическую информацию без воды, которую можно сразу применять.
Кто преподает:
— Михаил Смолянов — основатель Финолога. Автор и ведущий всех ступеней Университета. Методолог курсов по финансовому управлению, маркетингу и продажам
— Дмитрий Зайцев — главный методолог курсов по финансовому учету. Инвестор, управляющий активами
— Сергей Яшин — генеральный директор и учредитель компании «Яшин и Партнеры». Владеет бухгалтерской и налоговой отчетностью так же отлично, как и самурайским мечом.
Сколько длится: курс разбит на три ступени по уровню сложности, каждая длится месяц
Сколько стоит: от 2990 рублей, экзамен +5000 рублей
Записаться можно здесь.
Программы Product University
Программа интенсивного обучения Product Management и Product Marketing, которая адаптирована под рынок СНГ. Будет полезна тем, кто планирует создать бизнес, для стартаперов, а также для тех, кто хочет прокачаться и освоить новую профессию.
Преимущества:
Вы получаете практическую информацию без воды, работаете в группах, выполняете домашние задания. Особенность — разбор реальных кейсов с учетом мировых трендов. Программа построена на базе опыта и ошибок на рынке стартапов.
Кто преподает:
Эксперты-практики с действующим бизнесом, инвесторы, которые знают, о чем говорят
Сколько длится: 15 дней
Сколько стоит: 15 000 рублей
Записаться можно здесь.
Курсы от «Мегапрорыв»
«Мегапрорыв» — центр развития бизнеса в Москве. Предлагают семь интенсивных практических курсов от предпринимателей для предпринимателей. В том числе есть курс о финансовой грамотности для собственников и директоров.
Преимущества:
— в центре прокачивают как предпринимателей, так и руководителей актуальных направлений
— дают небанальный, свежий материал о прибыли, продажах и эффективности бизнеса.
Кто преподает:
Лучшие эксперты на рынке СНГ — люди-практики с реальным опытом и навыками, среди которых:
— Михаил Смолянов — основатель Финолога
— Дмитрий Зайцев — инвестор, управляющий активами.
Сколько длится: 16 часов видео
Сколько стоит: от 9700 рублей
Записаться можно здесь.
Программа от Ассоциации независимых директоров
Профессиональное объединение в Москве, которое предлагает обучение для предпринимателей и руководителей.
Программа независимых директоров актуальна для тех, кто хочет выстраивать корпоративный менеджмент внутри компании. Часть обучения посвящена финансовому менеджменту. Также есть отдельный курс по финансам.
Преимущества:
Активный нетворкинг в неформальной среде, общение с близкими по духу людьми. Практическая применимость знаний и навыков.
Кто преподает:
Действующие члены советов директоров, признанные эксперты в области корпоративного управления, например:
— Игорь Розанов — руководитель «Академии АНД». Дипломированный директор IoD
— Ольга Миллер — эксперт в области корпоративного управления с 20-летним опытом. Дипломированный директор IoD и другие.
Сколько длится: 3 модуля по расписанию
Сколько стоит: от 180 000 рублей
Записаться можно здесь.
Программа от СКОЛКОВО Практикум
Программа ПРАКТИКУМ для тех, кто хочет сформировать свою бизнес-модель, изменить масштаб бизнеса, создать стратегию развития, расширить горизонт планирования. Есть раздел, который посвящен тому, как предпринимателям стоит управлять своими финансами.
Преимущества:
Практикум состоит из пяти модулей, каждый из которых посвящен определенной теме: рынок, клиент, продукт, бизнес-модель, ресурсы — в контексте этих тем участники рассматривают собственную ситуацию.
Кто преподает:
— Александр Тильдиков — профессор, ведущий образовательного режима «управленческие инструменты» программы практикум, независимый бизнес-консультант
— Татьяна Щербань — тренер по вопросам управления
— Елена — Арская — преподаватель-практик по финансовой грамотности и другие.
Сколько длится: 5 месяцев
Сколько стоит: 1 500 000 рублей
Записаться можно здесь.
Курсы от «Нетологии»
«Нетология» — это онлайн-университет для тех, кто хочет развиваться в своей профессии или освоить новую, управлять бизнесом и обучить своих сотрудников. На сайте можно найти курсы по разным направлениям, в том числе по финансам. Например, 18 августа стартует курс «Финансы для предпринимателя».
Преимущества:
Обучение проходит онлайн, над курсами работает большая команда: авторы, методисты, продюсеры, преподаватели, маркетологи, редакторы. Программы формируются исходя из трендов современного рынка.
Кто преподает:
— Наталья Гараханова — тренер по созданию продуктов, продюсер образовательных программ в «Нетологии»
— Кирилл Шишаев — эксперт в области финансового учета, и другие.
Сколько длится: 2,5 месяца
Сколько стоит: от 31 200 рублей
Записаться можно здесь.
Курсы от ATM Group
АTM — международная консалтинговая компания, эксперты в области управления финансами. Помогают компаниям увеличить свою прибыль. Например, есть курс «Финансовое планирование».
Преимущества:
Курс помогает навести порядок в финансах, увеличить прибыль компании и личный доход.
Кто преподает:
— Ирина Нарчемашвили — один из лучших специалистов по финансам в России, тренер и консультант с 15-летним опытом.
Сколько длится: 7 дней
Сколько стоит: уточнять при регистрации.
Записаться можно здесь.
Программы для предпринимателей от ЕБРР
ЕБРР сотрудничает со многими компаниями, чтобы помогать предпринимателям развиваться.
Сейчас в ЕБРР действует программа по менторингу — когда вы можете получить поддержку от действующего эксперта в области финансов или в любой другой сфере.
Преимущества:
Грамотные специалисты и полезные программы с прикладной информацией, привлечением внешних экспертов.
За помощь в создании материала выражаем благодарность Мурату Жунусову, Хикмату Абдурахманову, Анне Яковлевой, Фирие Галиевой.