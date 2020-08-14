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Где учатся предприниматели — 8 курсов для тех, кто хочет повысить компетенции
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Вчера в 20:00

Где учатся предприниматели — 8 курсов для тех, кто хочет повысить компетенции

Университет Финолога

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Университет Финолога — это полноценная программа для действующих предпринимателей и тех, кто хочет стать финансовым консультантом.

В процессе обучения вы изучаете теорию, выполняете домашние задания. Затем сдаете экзамены и получаете сертификат.

Преимущества:

Ценность для предпринимателя — формирование правильного взгляда на бизнес. В программе применяется предпринимательский подход к финансам — через призму владельца бизнеса, с точки зрения маркетинга и финансов.

Ценность для финансового консультанта — возможность получить профессию и экспертность в этой области. Вы получаете конкретную практическую информацию без воды, которую можно сразу применять.

Кто преподает:

— Михаил Смолянов — основатель Финолога. Автор и ведущий всех ступеней Университета. Методолог курсов по финансовому управлению, маркетингу и продажам

— Дмитрий Зайцев — главный методолог курсов по финансовому учету. Инвестор, управляющий активами

— Сергей Яшин — генеральный директор и учредитель компании «Яшин и Партнеры». Владеет бухгалтерской и налоговой отчетностью так же отлично, как и самурайским мечом.

Сколько длится: курс разбит на три ступени по уровню сложности, каждая длится месяц

Сколько стоит: от 2990 рублей, экзамен +5000 рублей

Записаться можно здесь.

Программы Product University


Программа интенсивного обучения Product Management и Product Marketing, которая адаптирована под рынок СНГ. Будет полезна тем, кто планирует создать бизнес, для стартаперов, а также для тех, кто хочет прокачаться и освоить новую профессию.

Преимущества:


Вы получаете практическую информацию без воды, работаете в группах, выполняете домашние задания. Особенность — разбор реальных кейсов с учетом мировых трендов. Программа построена на базе опыта и ошибок на рынке стартапов.

Кто преподает:


Эксперты-практики с действующим бизнесом, инвесторы, которые знают, о чем говорят

Сколько длится: 15 дней

Сколько стоит: 15 000 рублей

Записаться можно здесь.

Курсы от «Мегапрорыв»


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«Мегапрорыв» — центр развития бизнеса в Москве. Предлагают семь интенсивных практических курсов от предпринимателей для предпринимателей. В том числе есть курс о финансовой грамотности для собственников и директоров.

Преимущества:


— в центре прокачивают как предпринимателей, так и руководителей актуальных направлений

— дают небанальный, свежий материал о прибыли, продажах и эффективности бизнеса.

Кто преподает:


Лучшие эксперты на рынке СНГ — люди-практики с реальным опытом и навыками, среди которых:

— Михаил Смолянов — основатель Финолога

— Дмитрий Зайцев — инвестор, управляющий активами.

Сколько длится: 16 часов видео

Сколько стоит: от 9700 рублей

Записаться можно здесь.

Программа от Ассоциации независимых директоров


Профессиональное объединение в Москве, которое предлагает обучение для предпринимателей и руководителей.

Программа независимых директоров актуальна для тех, кто хочет выстраивать корпоративный менеджмент внутри компании. Часть обучения посвящена финансовому менеджменту. Также есть отдельный курс по финансам.

Преимущества:


Активный нетворкинг в неформальной среде, общение с близкими по духу людьми. Практическая применимость знаний и навыков.

Кто преподает:


Действующие члены советов директоров, признанные эксперты в области корпоративного управления, например:

— Игорь Розанов — руководитель «Академии АНД». Дипломированный директор IoD

— Ольга Миллер — эксперт в области корпоративного управления с 20-летним опытом. Дипломированный директор IoD и другие.
Сколько длится: 3 модуля по расписанию

Сколько стоит: от 180 000 рублей

Записаться можно здесь.

Программа от СКОЛКОВО Практикум


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Программа ПРАКТИКУМ для тех, кто хочет сформировать свою бизнес-модель, изменить масштаб бизнеса, создать стратегию развития, расширить горизонт планирования. Есть раздел, который посвящен тому, как предпринимателям стоит управлять своими финансами.

Преимущества:


Практикум состоит из пяти модулей, каждый из которых посвящен определенной теме: рынок, клиент, продукт, бизнес-модель, ресурсы — в контексте этих тем участники рассматривают собственную ситуацию.

Кто преподает:


— Александр Тильдиков — профессор, ведущий образовательного режима «управленческие инструменты» программы практикум, независимый бизнес-консультант

— Татьяна Щербань — тренер по вопросам управления

— Елена — Арская — преподаватель-практик по финансовой грамотности и другие.

Сколько длится: 5 месяцев

Сколько стоит: 1 500 000 рублей

Записаться можно здесь.

Курсы от «Нетологии»


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«Нетология» — это онлайн-университет для тех, кто хочет развиваться в своей профессии или освоить новую, управлять бизнесом и обучить своих сотрудников. На сайте можно найти курсы по разным направлениям, в том числе по финансам. Например, 18 августа стартует курс «Финансы для предпринимателя».

Преимущества:


Обучение проходит онлайн, над курсами работает большая команда: авторы, методисты, продюсеры, преподаватели, маркетологи, редакторы. Программы формируются исходя из трендов современного рынка.

Кто преподает:


— Наталья Гараханова — тренер по созданию продуктов, продюсер образовательных программ в «Нетологии»

— Кирилл Шишаев — эксперт в области финансового учета, и другие.

Сколько длится: 2,5 месяца

Сколько стоит: от 31 200 рублей

Записаться можно здесь.

Курсы от ATM Group



АTM — международная консалтинговая компания, эксперты в области управления финансами. Помогают компаниям увеличить свою прибыль. Например, есть курс «Финансовое планирование».

Преимущества:


Курс помогает навести порядок в финансах, увеличить прибыль компании и личный доход.

Кто преподает:


— Ирина Нарчемашвили — один из лучших специалистов по финансам в России, тренер и консультант с 15-летним опытом.
Сколько длится: 7 дней

Сколько стоит: уточнять при регистрации.

Записаться можно здесь.

Программы для предпринимателей от ЕБРР


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ЕБРР сотрудничает со многими компаниями, чтобы помогать предпринимателям развиваться.

Сейчас в ЕБРР действует программа по менторингу — когда вы можете получить поддержку от действующего эксперта в области финансов или в любой другой сфере.

Преимущества:


Грамотные специалисты и полезные программы с прикладной информацией, привлечением внешних экспертов.


За помощь в создании материала выражаем благодарность Мурату Жунусову, Хикмату Абдурахманову, Анне Яковлевой, Фирие Галиевой.

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#образование #бизнес #деньги #финансы #предприниматели
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