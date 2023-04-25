Новые кыргызы. Что молодежь в Кыргызстане думает о традициях и как интегрирует их в современную жизнь

Делимся подборкой интервью с «новыми кыргызами», в которых молодые люди рассказывают о кыргызских традициях и своем отношении к ним.





Новые кыргызы о современных правилах гостеприимства

Султан Панарбеков, 22 года, город — Бишкек, PR-специалист, @panarbekov_6







Мы с детства растем в гостеприимной среде. Отцы и матери учат нас встречать гостей, готовить национальные блюда. Гостеприимство заложено в нашем ДНК. Я благодарен родителям, что они научили меня всему этому. Огорчает, что эти знания не передаются молодому поколению должным образом. Я считаю, что мы должны сохранить и приумножить кыргызские традиции. Ведь в этом наша уникальность.

В большинстве случаев гости в Кыргызстане приходят внезапно и лишь иногда предупреждают заранее. В современном мире такой подход неудобен. Думаю, нет ничего сложного в том, чтобы написать сообщение в мессенджере или просто позвонить. Так и встречающий человек сможет подготовиться. Но бывает так, что человек настолько близок, что в предупреждении нет необходимости.

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Новые кыргызы о том, каких правил придерживаются в отношениях​

Данияр Болотбеков, 35 лет, город — Бишкек, режиссер и продюсер кинокомпании 1.1STUDIO, @bolotbekov_d





Партнерские отношения — это отношения, построенные на любви и уважении. Для нас с женой любовь и взаимное уважение — это не только секс и подарки, это большая работа над собой.

Мы за равноправие, но наши зоны ответственности распределены довольно традиционно. Я отвечаю за семейный бюджет, супруга — за детей. При этом мы помогаем друг другу. Я остаюсь с детьми, когда жена на работе, а супруга иногда оплачивает семейные расходы. Я люблю ее, и мне хочется, чтобы она развивалась.

Важно поддерживать своих близких. В этом суть взаимоотношений. Нам всем нужна поддержка, любовь и забота. Именно в этом выражается наше желание жить в обществе.

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Новые кыргызы о преимуществах и недостатках жизни вместе с родителями

Жаннат Атабаева, 31 год, город — Бишкек, директор сети шоу-румов Jannat Accessories, @jannata_atabaeva





Мы с мужем женаты уже 12 лет. С самого начала живем с родителями. У нас традиционная кыргызская семья, где супруг — глава семьи. Но при этом он всегда поддерживает меня в бизнесе и в других проектах, в ведении блога. Супруг всегда за то, чтобы я развивалась.

Родители тоже всячески поддерживают нас. Я благодарна им. У нас со свекровью прекрасные отношения. У нее есть принцип — не вмешиваться в наши с мужем отношения. При этом, если я прошу совет, она делится своим опытом.

Организация быта у нас традиционная: все делаем мы с апа, что на кыргызском означает свекровь. Мужчины работают. Но я внесла свои коррективы, открыв бизнес. И уже больше двух лет у меня есть домашний персонал, который помогает в быту. Родители не против.

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Новые кыргызы о том, какой видят современную семью и как относятся к чайлдфри

Алия Фазилова, 31 год, город — Бишкек, предприниматель, блогер, @aliya_fazilova.x





Современная семья, кроме традиционных функций, стала местом для снятия напряжения и создания эмоционального комфорта. Возросла роль и значение личностного потенциала каждого в семье. Женщина не только ведет домашнее хозяйство, занимается детьми, но и посещает салоны, ухаживает за собой, занимается фитнесом, саморазвитием.

Дети должны быть желанны. Поэтому важно ответственное родительство, которое предполагает ответственность за здоровье и будущее детей.

Ребенка стоит заводить, если ваши отношения с супругом прошли проверку временем, а вы сами готовы стать мамой и ваше материальное благополучие на должном уровне.

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Молодые предпринимательницы о том, как самостоятельно добиваться целей​

Мээрим Айдаралиева, город — Бишкек, предприниматель, @meerim.befree





Успешная карьера складывается из ряда факторов: дисциплина, талант, работоспособность, удача, умение договариваться с людьми и принимать смелые решения. Основное условие успешной карьеры — правильный выбор профессии.

В современном Кыргызстане молодежь более открыта. Они готовы получать опыт для приобретения новых навыков, раскрывать себя, пользуясь возможностями, которые зависят только от них. Редко можно встретить молодежь, которая прибегает к помощи получения каких-либо должностей при помощи родственных связей. Они создают круг единомышленников и стремятся к экологичному нетворку, что помогает открывать еще больше новых горизонтов.

При старте бизнеса и начале карьеры я не искала менторов и весь путь проходила сама. Пробовала, спотыкалась, обжигалась, но это помогло мне стать еще сильнее. Все зависит от самого человека. Главное — слушать себя и ​ свои интуицию, проводить анализ работы, прослеживать динамику действий.

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