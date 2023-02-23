Новые кыргызы. Как молодые люди создают семьи и каких правил придерживаются в отношениях​

Побеседовали с кыргызстанцами, которые выбирают жизнь вне стереотипов, и обсудили тему партнерских отношений и построения современной семьи. ​





Данияр Болотбеков, 35 лет, город — Бишкек, режиссер и продюсер кинокомпании 1.1STUDIO, @bolotbekov_d





О себе

Я режиссер и продюсер кинокомпании 1.1STUDIO, блогер и эксперт по личному бренду. Моя супруга — Ажара Койчуманова. Мы женаты уже 11 лет.​

О партнерских отношениях

Мы за равноправие, но наши зоны ответственности распределены довольно традиционно. Я отвечаю за семейный бюджет, супруга — за детей. При этом мы помогаем друг другу. Я остаюсь с детьми, когда жена на работе, а супруга иногда оплачивает семейные расходы. Я люблю ее, и мне хочется, чтобы она развивалась.

Поэтому партнерские отношения — это отношения, построенные на любви и уважении. Для нас с женой любовь и взаимное уважение — это не только секс и подарки, это большая работа над собой.

Современный уклад семьи — понятие индивидуальное. Мы живем в мире толерантности. Бывают разные семьи. Кто-то живет по религиозным мотивам, кто-то во главу угла ставит другие нормы. И всему этому есть место, так как счастье — понятие субъективное. У каждого свой, приемлемый для личного счастья уклад.​

Партнерские отношения — это отношения, построенные на любви и уважении

Но не все молодые кыргызстанцы так думают. У некоторых были другие примеры, где в семье главенствовала не любовь, а сила. В таких семьях мало счастья. Часто они считают ненормальными семьи, где присутствует здоровое равноправие.





Важно поддерживать своих близких. В этом суть взаимоотношений. Нам всем нужна поддержка, любовь и забота. Именно в этом выражается наше желание жить в обществе.

Чтобы организовать свой быт, важно уважать все плюсы и минусы в человеке. Многие делают ошибку, учитывают только плюсы партнера и пытаются не замечать минусов. Но человек не меняется в миг, надо с уважением относиться и к его особенностям.

Рекомендации

До брака должна быть любовь! Безбашенная, с ошибками и глупостями. А все обсудить по взрослому — это не любовь, это соглашение. Также должно быть уважение, адекватное отношение к друг другу.

Во время брака начинается работа над собой. Меняешься сам, меняется твой человек!

Бекзада Жолборсова, 29 лет, город — Бишкек, блогер, @bekzada_zholbors

О себе

Я занимаюсь развитием блога в Instagram. До этого работала юристом на государственной службе в течение пяти лет. Мы с супругом Эрмеком женаты уже пять лет.

О партнерских отношениях​

Партнерские отношения — это взаимопомощь, взаимопонимание. Я росла в традиционной семье, и определенные вещи были заложены во мне еще в детстве. Я согласна, что супруги равны в семье. Но для меня важно, чтобы в доме царила гармония и уют. И я, как женщина, забочусь об этом. Стараюсь, чтобы голова супруга не была забита бытовыми делами. А он, в свою очередь, добытчик, который обеспечивает семью.​ Обязанности в нашей семьей поделены так: семейный быт и уют на мне, а супруг нас обеспечивает.​

Партнерские отношения — это взаимопомощь, взаимопонимание

Эрмек всегда со мной советуется, принимает мое мнение во внимание. По возможности помогает по хозяйству. Особенно, если видит, что я устала или что-то не успеваю.​

Мы живем с родителями мужа. Меня это устраивает, потому что я не люблю одиночества. Мне нравится, когда семья большая, а дома много людей. Мы сразу обговорили, как будем жить, как будет устроен наш быт. Поэтому я знала, на что иду.​





В Кыргызстане сегодня новые тренды. В современных семьях стираются четкие границы между обязанностями мужа и жены. Если жене нравится заниматься бизнесом и у нее это хорошо получается, то мужчина может сидеть с ребенком, заниматься домашними делами. Каждый сам выбирает, как организовать свою жизнь. Главное, чтобы люди были счастливы. ​ Другое дело, когда партнеру не нравится чем-то заниматься, и он не может отстоять свои границы и желания. Чтобы этого избежать, нужно обо всем говорить и разграничивать обязанности.

Мне нравится, что молодежь строит семьи на принципах взаимного уважения. Круто, когда супруги поддерживают друг друга. Эрмек помогал мне снимать контент, когда я начала вести блог. А когда Эрмек начал снимать фильмы, я больше всех радовалась за него. Надо до последнего верить в свою половинку.

Рекомендации

Перед браком важно все обсудить и прийти к компромиссу. Это самый легкий, доступный и действенный способ решить все проблемы.

В отношениях должен присутствовать юмор. Не стоит зацикливаться на чем-то. Лучше относиться с легкостью ко всему, даже к ссорам.

Важна свобода в отношениях. Возможность иметь личное пространство.​

Кайрат Исабеков, 39 лет, город — Бишкек, предприниматель, @kayrat_isa

О себе

Я родился и всю жизнь прожил в Москве. В октябре 2022 года мы с семьей переехали в Бишкек.

В этом году будет 10 лет, как мы с супругой состоим в браке. У нас двое детей — ​ Амир и Марсель. Моя жена Аима Аскарова ведет блог в Instagram.

О партнерских отношениях

В нашей семье есть обязанности, которые закреплены за кем-то. Например, я всегда отвожу детей в школу и в сад и чаще всего забираю их. Жена готовит еду. Я не умею готовить. А все остальное мы делаем вместе.

Партнерские отношения для нас — это равноправие! У нас нет мужских и женских обязанностей. Наши отношения держатся на взаимоуважении, поддержке и любви к друг другу.

Современная семья в наше время — это уже не патриархат. Границы между мужчиной и женщиной стерты. Супруги вместе работают и вместе занимаются домашними делами. Все строится на взаимопонимании.

Родственники не всегда понимают молодое поколение. Они живут по старым понятиям. Мужчина должен это, а женщина — то. Но новое поколение супружеских пар не стесняется взаимодействовать друг с другом, договариваться и находить компромисс.





Важно поддерживать своего партнера. Если я вижу, что моя жена устала после работы или просто без настроения, я заказываю еду на дом, прибираюсь, купаю детей. Стараюсь меньше ее тревожить и поднять ей настроение. У меня это всегда выходит хорошо! Так же поступает и она, потому что мы занимаемся одним общим делом! Мы команда! Вместе зарабатываем, растим и воспитываем наших детей, отдыхаем и ужинаем, много разговариваем.

Рекомендации





Молодым до брака надо обсудить:

— одинаковое право на самореализацию

— общение с родственниками и старыми друзьями

— как важно всегда защищать и поддерживать друг друга​

— дать понять, что каждый человек — это не чья-то собственность!

Если вы любите своего партнера, вторую половинку, то доверяйте

С личными границами у нас все просто. Мы не отпрашиваемся друг у друга, а распределяем время: кто встречается со своими друзьями или идет заниматься своими делами, а кто остается с детьми. Мы должны отдыхать друг от друга, чтобы не сойти с ума.

Мой совет: если вы любите своего партнера, вторую половинку, то доверяйте. Не надо «душить», устраивать тотальный контроль. Умейте договариваться. Идите на уступки. Это не слабость, это будет мудро с вашей стороны. Часто проводите время вместе, разговаривайте, делитесь своими мыслями и переживаниями. Поддерживайте друг друга, особенно в начале пути. Чаще задавайте вопросы и погружайтесь в проблему, которая беспокоит вашего партнера. Побольше шутите — смех сближает. Стройте вместе планы на будущее и идите ему на встречу.