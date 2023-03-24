Новые кыргызы. Молодые люди о том, какой видят современную семью и как относятся к чайлдфри

Познакомились с молодыми девушками из Кыргызстана и поговорили о современной семье: что это такое, какие качества ей присущи, когда следует задумываться о появлении детей и как кыргызстанцы относятся к чайлдфри.





Алия Фазилова, 31 год, город — Бишкек, предприниматель, блогер, @aliya_fazilova.x

О себе

Я счастливая жена и мама, которая любит себя, любит учиться всему новому и жить полноценной жизнью вместе со своим надежным супругом Адилетом, тремя дочками Айбике, Дамели, Айлин и сыном Арыстаном.

Я родилась в Казахстане, но живу в Кыргызстане. Много учусь и развиваюсь, оказываю услуги по продвижению бизнеса, веду блог в социальных сетях.

О стереотипах, «чайлдфри» и подготовке к беременности

Современная семья, кроме традиционных функций, стала местом для снятия напряжения и создания эмоционального комфорта. Возросла роль и значение личностного потенциала каждого в семье. Женщина не только ведет домашнее хозяйство, занимается детьми, но и посещает салоны, ухаживает за собой, занимается фитнесом, саморазвитием.

Я придерживаюсь традиционного уклада семьи, которая состоит из родителей, нескольких детей, бабушек и дедушек и других родных. В любящей семье каждый должен быть друг за друга горой, делая все возможное для сохранения благоприятных и доверительных отношений. Благополучие семьи превыше всего, и тогда ее члены будут жить в мире и спокойствии.





Семья должна отвечать за рождение и воспитание ребенка. Ведь каждый ребенок нуждается в любви.

Дети должны быть желанны. Поэтому важно ответственное родительство, которое предполагает ответственность за здоровье и будущее детей.

Планирование беременности и сама беременность почти всегда связаны со страхом, особенно когда это происходит впервые.

Быть готовой к рождению малыша — это как покорение вершины. Те, кто покорил, живут совсем иначе. Я стала намного сильнее. Научилась делать несколько дел сразу, спать, когда выпадают минуты отдыха.

Ребенка стоит заводить, если ваши отношения с супругом прошли проверку временем, а вы сами готовы стать мамой и ваше материальное благополучие на должном уровне.

Рекомендации

Перед рождением ребенка я прочитала тонну книг, пообщалась с кучей мам, но помогла мне в планировании долгожданного сына специалист.

Ребенок — это ваше творение. Важно, чтобы вы, как родители, осознавали это. Сумели стать позитивным примером для ребенка. Прислушайтесь к потребностям малыша и дарите ему всю свою любовь, на которую вы способны.

Асель Мукашева, 29 лет, город — Бишкек, специалист в сфере маркетинга, lifestyle-блогер, @hani_saru

О себе

Я замужем, веду lifestyle-блог, работаю в сфере маркетинга.

У меня есть сын. Беременность мы с супругом планировали заранее: проходили обследование у необходимых специалистов, сдавали анализы. Я принимала витамины, обратилась к гинекологу с запросом о планировании беременности, и она полностью консультировала и вела учет до и после рождения малыша.

Еще я посещала йогу для беременных, изучала все о родах и восстановлении после.

О стереотипах, «чайлдфри» и подготовке к беременности

Современная семья — это когда оба родителя вовлечены в процесс воспитания ребенка.





Правила и принципы у всех свои. Для меня главное, чтобы все было осознанно.

Каждая пара сама решает, когда наступает правильный момент, когда стоит задуматься о ребенке. Подходить к этому вопросу нужно обдуманно, осознанно и обоюдно.

Рекомендации





До появления малыша важно самому вырасти из позиции ребенка и понимать, что это большая ответственность.

Все должно быть в любви. Главный совет для будущих мам — не растворяться в материнстве и в первую очередь беречь и думать о себе.

Здоровая и счастливая мама — здоровый, счастливый ребенок.

Даяна Токубаева, 23 года, город — Бишкек, lifestyle-блогер, @tokubaevad

О себе

Я активно развиваю блог, где рассказываю о жизни, материнстве и стиле.

У меня есть сын Артур, которому всего один годик.

Я серьезно готовилась к рождению малыша, занималась здоровьем, читала статьи о материнстве, смотрела мамочек-блогеров, ходила на йогу для беременных, старалась больше отдыхать, спать и гулять по вечерам с супругом.

О стереотипах, «чайлдфри» и подготовке к беременности

Описать современную семью сложно. Это в одиночку или парой, всегда вместе или только по выходным, много детей или childfree, со штампом или без, открыто или тайно, с общим семейным бюджетом или отдельными личными сферами финансовой ответственности, с общими детьми или с одним «приходящим» родителем. Сегодня каждый из этих вариантов вписывается в спектр нормы.

Мне больше нравится думать о «ненормальной» семье — уникальной и непохожей на других. Потому что в семье комфортно жить, прежде всего ее членам. И пусть весь мир подождет.

Молодежь Кыргызстана правильно подходит к планированию беременности. И это не может не радовать. Многие задумываются о здоровье, вредных привычках, финансах и о целях на будущее. Стараются все продумать.

Беременность желательно планировать и быть готовым как физически, так и морально. Самое важное — это здоровье.





Мне помогли врачи, которые полностью консультировали меня. А еще муж, который хотел детей, но никогда не давил, а просто любил и был рядом.

Я забеременела в тот период, когда была безумно счастлива, благодарна за все и просто радовалась жизни. Это тоже важно.

Нет правильного и неправильного момента, чтобы задуматься о ребенке. Это происходит именно тогда, когда нужно.

Ребенок на всю жизнь. Это огромная ответственность. Он кардинально изменит твою жизнь. Поэтому важно подходить к беременности осознанно.

Рекомендации





Никогда не обесценивайте себя и помните, что вы дарите кому-то целую жизнь.

Азиза Мурзашова, 31 год, город — Бишкек, блогер, специалист по социальным медиа, @murzashova.aziza

О себе

У меня есть сын Данакер, которому четыре года.

О стереотипах, «чайлдфри» и подготовке к беременности

Современная семья — это про равенство, справедливое разделение обязанностей. Мы должны забыть о практике, когда говорят: «Мой муж мне помогает с детьми» или «Он такой молодец, два часа посидел с детьми». Муж помогает с детьми, но ведь он тоже полноценный родитель, это и его дети тоже. Никто ведь не хвалит мам и не отмечает, сколько часов они были с детьми.

В Кыргызстане на супружеские пары давят все: родственники, знакомые, малознакомые люди. «Когда планируете ребенка?», «Когда за вторым?», «У вас девочки, теперь надо мальчика» и другие бестактные вопросы и замечания. Никто не должен давить на супружескую пару, потому что это решение касается только двоих людей.

В обществе негативно относятся к термину «чайлдфри». Но это нормально. Просто человек решает для себя, готов ли он растить ребенка или нет.

Рождение ребенка должно быть решением обоих родителей. Не потому, что «часики тикают», а потому, что оба родителя хотят малыша.





Перед этим необходимо пройти обследование. Встать на учет у гинеколога, который будет наблюдать ход беременности.

О рождении ребенка можно задуматься, если вы здоровы, финансово обеспечены, готовы морально и самое главное, если вы хотите малыша.

Рекомендации





Невозможно на 100% быть готовым к рождению ребенка. Сколько бы книг вы ни прочитали, на деле это будет совсем по-другому. Главное — доверять только достоверной, проверенной и научно доказанной информации.

Относитесь к рождению ребенка ответственно, потому что родительство — это нелегко. Рожайте детей от любви и по собственному желанию, а не потому, что на вас кто-то надавил. Каким бы сложным не было родительство — это огромное, ни с чем несравнимое счастье, благодаря которому вы узнаете, что такое безусловная и всеобъемлющая любовь.