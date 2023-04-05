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Новые кыргызы. Молодые предпринимательницы о том, как самостоятельно добиваться целей​
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Главный

Сегодня в 15:45

Новые кыргызы. Молодые предпринимательницы о том, как самостоятельно добиваться целей​

Поговорили с предпринимателями из Бишкека и узнали, как молодые кыргызстанцы самостоятельно строят бизнес и добиваются целей, и что думают о стереотипах про родственные связи.​

Мээрим Айдаралиева, город — Бишкек, предприниматель, @meerim.befree

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О себе


Я предприниматель с шестилетним опытом. Помогаю найти работу за границей, поступить в вузы Европы и США, улучшить знания английского языка.

Предпринимательская деятельность дает мне возможность проявить себя, показать свои способности, воплощать в жизнь идеи и мечты. Порой возникают финансовые ограничения, но свобода творчества для меня привлекательнее, чем серая и однообразная работа.

Ранее у меня не было никакого представления о бизнесе, тем более у меня не было никаких связей и «крутых» контактов. Все, что было — это моральная поддержка семьи, вера в себя и свою миссию: вдохновлять молодежь на достижение своих целей.

Когда полностью прописываешь цели и стратегию, тогда и выявляются шаги по их достижению в определенной последовательности, по порядку. Для начала я занималась поиском партнеров, продавала идею, назначала встречи или отправляла на почту бизнес-предложения. Кто-то соглашался, кто-то нет. Самое важное — сразу приступать к подписанию договора и начинать процесс работы. Так бизнес расширился, и я приобрела больше единомышленников в виде партнеров.

Об успешной карьере, мотивации и помощи родственников

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Успешная карьера складывается из ряда факторов: дисциплина, талант, работоспособность, удача, умение договариваться с людьми и принимать смелые решения. Основное условие успешной карьеры — правильный выбор профессии.

Особых правил нет. Каждый находит свой путь в предпринимательстве и в карьере. Когда есть цель и дисциплина, мотивация не нужна.

В современном Кыргызстане молодежь более открыта. Они готовы получать опыт для приобретения новых навыков, раскрывать себя, пользуясь возможностями, которые зависят только от них. Редко можно встретить молодежь, которая прибегает к помощи получения каких-либо должностей при помощи родственных связей. Они создают круг единомышленников и стремятся к экологичному нетворку, что помогает открывать еще больше новых горизонтов.

При старте бизнеса и начале карьеры я не искала менторов и весь путь проходила сама. Пробовала, спотыкалась, обжигалась, но это помогло мне стать еще сильнее. Все зависит от самого человека. Главное — слушать себя и ​ свои интуицию, проводить анализ работы, прослеживать динамику действий.


Рекомендации


Необходимо стремиться к знаниям и быть открытым к обучению. Важно, чтобы была страсть к тому, чем вы занимаетесь, горели глаза. Тогда появится стремление. Если все закрепить дисциплиной и решительными действиями, это приведет к успешному результату.

Неважно, откуда вы, кто ваши родители и сколько денег в семье. Вы абсолютно точно можете стать предпринимателем и найти свой путь, если захотите.

Топ-3 книги, которые рекомендую тем, кто строит карьеру или бизнес:

— «Атлант расправил плечи»

— «Sapiens. Краткая история человечества»

— «Стратегия голубого океана».

Камилла Тугелова, 27 лет, город — Бишкек, предприниматель, @kamilla.tugelova

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О себе


Я предприниматель. Жена и мама двухлетнего сына. Родилась и выросла в маленьком городе Кара-Балта. 10 лет назад переехала в Бишкек и начала строить карьеру.

Еще я основатель и руководитель маркетинговой компании ZIGZAG. Моей компании в этом году исполнится пять лет, а среди клиентов есть много крупных и известных брендов.

Самой большой мотивацией в начале были деньги. Никогда не стеснялась об этом говорить. Затем мотивировали результаты компании и клиентов. Сегодня меня вдохновляют мои мечты.

Я налаживала связи органично, и получалось это само по себе. Мне никогда не составляло труда с кем-то заговорить, подружиться, предложить работу или совместный проект.

Об успешной карьере, мотивации и помощи родственников

Для меня успешная карьера — это когда у тебя много денег и при этом много энергии на то, чтобы этими деньгами пользоваться. Путь так же важен, как и результат. Поэтому карьера не должна быть единственной целью. Есть еще любовь, дружба, материнство и другие прекрасные сферы жизни. Если тебе удается это все совмещать и при этом не тронуться головой, то однозначно ты успешный человек.

Молодежь выбирает место работы не только по принципу, где «хорошо платят». Они смотрят на условия, коллектив и даже руководство. Им хочется быть причастными к чему-то крутому и интересному. Молодым ребятам должно быть комфортно на месте работы, чтобы они там задержались. Иначе уйдут в поисках лучшего варианта.

Я никогда не работала на родственников, и они на меня. По опыту других наслышана, что это дурацкая идея.

Наставничество в таком виде, в каком оно распространено в Instagram, я не поддерживаю.​ Но менторство люблю. Здесь уже больше конкретики. Когда ко мне в компанию приходит новый сотрудник, я обязательно за ним закрепляю более опытного человека, который помогает освоиться, может подсказать что-то, дать совет.

Рекомендации

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Для успешного бизнеса нужно обладать навыками маркетинга и продаж, финансовой грамотности, системности, коммуникабельности, терпения. Также необходимо иметь твердые знания в своей сфере, знать и понимать основы менеджмента и управления бизнесом.

Советую молодым специалистам накапливать опыт и не ждать быстрых результатов.

Топ-4 книги, которые рекомендую тем, кто строит карьеру или бизнес:

— «Жесткий менеджмент», Д.Кеннеди

— «Стратегия голубого океана»

— «Атлант расправил плечи», Айн Ренд

— «Драйв», Даниел Пинк.

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#бизнес #кыргызстан #бишкек #новыекыргызы
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.