Куда поехать на шашлыки рядом с Бишкеком: 11 мест для отдыха на природе

Шашлыки на природе — один из самых привычных форматов отдыха за городом для жителей Бишкека. В окрестностях столицы есть разные форматы локаций: от горных ущелий до оборудованных зон отдыха у воды и резортов с готовым сервисом. В подборке — места для разных сценариев выезда, от самостоятельного пикника до отдыха без готовки.

Если вы планируете выезд с мангалом, в окрестностях Бишкека есть отдельные природные зоны, где можно самостоятельно готовить еду. Чаще всего это ущелья, долины и открытые площадки, куда приезжают на день без формального сервиса и ресторанов.

Аламединское ущелье





Ущелье Аламедин — одно из самых доступных горных направлений рядом с Бишкеком. Здесь протекает река Аламедин, есть лесные участки и открытые поляны, где часто останавливаются для пикников. Локация популярна для выездов на природу с мангалом благодаря близости к городу и удобному подъезду.

Чункурчак





Высокогорное ущелье примерно в 40 киломектрах от Бишкека, Чункурчак отличается открытыми долинами, лесными участками и прохладной погодой даже в летнюю жару.

Для пикников и шашлыков здесь обычно выбирают поляны и участки у склонов, где можно разместиться компанией и провести день на природе с мангалом. В организованных зонах отдыха доступны аренда юрт и топчанов, в том числе у воды и в долинной части ущелья.

Кашка-Суу





Сюда едут за прохладой, видами на хребты и простыми выездами на природу. На открытых участках и полянах устраивают пикники, а рядом есть базы отдыха, где можно остановиться и провести день в горах.

Ак-Таш





Локация находится всего в 30 километрах от Бишкека на высоте 2100 метров над уровнем моря. Днем здесь можно пожарить шашлыки, а вечером устроить пикник с посиделками у костра. Также организуются вечерние туры с пикниками и ночными развлечениями, например, просмотр кино под открытым небом.

Зона отдыха на берегу озера в районе аэропорта «Манас», примерно в 20-25 километрах от Бишкека. Это локация с беседками прямо у воды, пирсом и открытыми площадками для компаний. Формат отдыха здесь ориентирован на выезды на день: можно разместиться у озера, готовить еду на мангале или просто проводить время у воды. Территория достаточно просторная и зеленая, с возможностью размещения как небольших компаний, так и больших групп.

Если вы не хотите возиться с мангалом и готовкой, можно выбрать загородные зоны отдыха, где шашлыки приготовят прямо на месте — останется только отдыхать и наслаждаться природой. Вот несколько хороших вариантов недалеко от Бишкека.

Загородный ресторанный комплекс недалеко от Бишкека с большой зеленой территорией. Здесь есть беседки, топчаны, летняя терраса, деревянные домики и VIP-кабинки, поэтому место удобно как для семейных выездов, так и для компаний. Основной акцент сделан на отдых на природе и кухню на месте: подают блюда европейской и грузинской кухонь, включая мясо на гриле и шашлыки, приготовленные в ресторане.

Mountain View Resort — отдых в Аламединском ущелье с комфортными номерами и захватывающим видом на горы. Курорт включает горячие источники, SPA-процедуры, финскую и дровяную бани, а также семь бассейнов с термальной водой и джакузи. В ресторане подают блюда на любой вкус, включая ароматные шашлыки. Для полного расслабления — массажи и оздоровительные процедуры.

Этно-комплекс и зона отдыха Мурас Резорт расположен в районе Таштар-Ата, недалеко от Бишкека. Это загородный формат отдыха в горной местности с акцентом на природу и активные развлечения. На территории есть отель, ресторан, детская площадка и конный клуб. Доступны прогулки на лошадях и отдых на открытых площадках. Комплекс работает как полноценный ресторанно-гостиничный резорт: здесь можно поесть, переночевать и провести мероприятие, но самостоятельное приготовление шашлыков на мангалах не предусмотрено — еда подается через ресторан.

Место для загородного отдыха в окружении гор и природы Чон-Кемина. Комплекс оформлен в стиле кемпинга и подойдет тем, кто хочет сменить городской ритм на спокойную атмосферу у реки и свежий воздух. Здесь есть уютные домики, зоны отдыха и просторные площадки для отдыха компаниями. Гости могут самостоятельно приготовить шашлыки в мангальной зоне и устроить пикник с видом на горы.

Загородный комплекс отдыха в живописном ущелье Аламедин, примерно в 25 километрах от Бишкека. Место известно сочетанием горной природы, свежего воздуха и уютной атмосферы для семейного и дружеского отдыха.

На территории расположены коттеджи и современные A-frame домики, ресторан с террасой, топчаны у реки, баня и зоны для пикников. Гости приезжают сюда ради отдыха в горах, прогулок вдоль реки и шашлыков на природе. Комплекс подходит как для однодневных выездов, так и для отдыха на несколько дней.

Kara Bulak Eco Resort, @karabulak.kg

Курорт расположен в живописной долине Чон-Кемин. Здесь 15 уютных и стильных этно-коттеджей, каждый из которых оснащен всем необходимым. В Kara Bulak доступны SPA-процедуры и уникальный этно-банный комплекс «Ыштык Мончо» с традиционными оздоровительными процедурами.

Для любителей активного отдыха предусмотрены конные прогулки, хайкинг, стрельба из лука и рыбалка. Также на территории можно устроить отдых с шашлыками: гостям доступны беседки и мангальные зоны, а в меню представлены шесть видов шашлыка.