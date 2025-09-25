Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
10 стильных студий Бишкека для занятий йогой и пилатесом
Город Бишкек

19.09.2025

10 стильных студий Бишкека для занятий йогой и пилатесом

Занятия для здоровья, красоты и гармонии души — собрали 10 студий Бишкека, в которых вам будет приятно заниматься йогой, пилатесом или стретчингом.



YES., @yesfit.studio

Эстетичная студия, где сертифицированные тренеры проводят многофункциональные тренировки: от оздоровительных интенсивов до занятий по развитию силы и укреплению осанки.



InPilates, @inpilateskg


InPilates предлагает занятия на реформерах в мини-группах и индивидуально как для мужчин, так и для женщин.



Ice Fly, @icefly.kg


В студии доступны тренировки в гамаках, а также программы по йоге и пилатесу для будущих мам и сторонников щадящего восстановления.



Lovely mama, @lovelymama_kg


Большой центр пилатеса, где проходят тренировки по девяти направлениям. В городе работает несколько филиалов.



Sattva, @sattva.kg


Йога-студия, где можно практиковать хатха-йогу и fly-йогу в гамаках. В городе есть два филиала.



Klever, @klever_dance_studio


Пилатес, йога и фитнес — в этой студии проводятся разнообразные занятия для общего развития физической формы, подготовки к родам и послеродового восстановления девушек.



«Дыши», @dishi.kg


Здесь вы найдете практики йога-терапии, курсы по укреплению здоровья и интересные йога-туры за пределы города.



Go Stretching, @gostretching.kg


Студия с просторными залами, где каждый найдет что-то для себя: от классических функциональных тренировок до fly-стретчинга.



Amor Fly, @amorfly_yoga


Тренеры Amor Fly специализируются на тренировках по йоге в гамаках как для женщин, так и для мужчин.



The Space D, @thespace.d.studio


Разнообразие танцев, функциональных тренировок и пилатеса позволяет выбрать занятие по вкусу.

#бишкек #йога #спорт #фитнес #пилатес
