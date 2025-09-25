10 стильных студий Бишкека для занятий йогой и пилатесом

Занятия для здоровья, красоты и гармонии души — собрали 10 студий Бишкека, в которых вам будет приятно заниматься йогой, пилатесом или стретчингом.

Эстетичная студия, где сертифицированные тренеры проводят многофункциональные тренировки: от оздоровительных интенсивов до занятий по развитию силы и укреплению осанки.

InPilates предлагает занятия на реформерах в мини-группах и индивидуально как для мужчин, так и для женщин.

В студии доступны тренировки в гамаках, а также программы по йоге и пилатесу для будущих мам и сторонников щадящего восстановления.

Большой центр пилатеса, где проходят тренировки по девяти направлениям. В городе работает несколько филиалов.

Йога-студия, где можно практиковать хатха-йогу и fly-йогу в гамаках. В городе есть два филиала.

Пилатес, йога и фитнес — в этой студии проводятся разнообразные занятия для общего развития физической формы, подготовки к родам и послеродового восстановления девушек.

Здесь вы найдете практики йога-терапии, курсы по укреплению здоровья и интересные йога-туры за пределы города.

Студия с просторными залами, где каждый найдет что-то для себя: от классических функциональных тренировок до fly-стретчинга.

Тренеры Amor Fly специализируются на тренировках по йоге в гамаках как для женщин, так и для мужчин.

The Space D, @thespace.d.studio

Разнообразие танцев, функциональных тренировок и пилатеса позволяет выбрать занятие по вкусу.