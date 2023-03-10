Новые кыргызы. Молодые семьи о преимуществах и недостатках жизни вместе с родителями

Познакомились с молодыми кыргызстанцами и обсудили тему жизни с родителями супруга и построения семейного быта в современных реалиях.





Жаннат Атабаева, 31 год, город — Бишкек, директор сети шоу-румов Jannat Accessories, @jannata_atabaeva

О себе

Я мама пятерых детей. Открыла бизнес в 21 год. Создаю украшения ручной работы и готовые платки. Веду блог.

О совместной жизни с родителями

Мы с мужем женаты уже 12 лет. С самого начала живем с родителями. У нас традиционная кыргызская семья, где супруг — глава семьи. Но при этом он всегда поддерживает меня в бизнесе и в других проектах, в ведении блога. Супруг всегда за то, чтобы я развивалась.

Родители тоже всячески поддерживают нас. Я благодарна им. У нас со свекровью прекрасные отношения. У нее есть принцип — не вмешиваться в наши с мужем отношения. При этом, если я прошу совет, она делится своим опытом.

В свою очередь, я стараюсь быть собой, не лезу из кожи вон, чтобы понравиться. Думаю, важно быть естественной, оставаться человеком. Любые отношения — это труд.

Я благодарна, что, выйдя замуж в 19 лет, жила с родителями супруга. Они действительно вложили много хорошего в наш брак.

О современной семье, организации быта и важности выбора

Современный уклад семьи — это когда каждая семья живет так, как хочет. Для меня не имеет значения, как относятся к совместной жизни с родителями мои знакомые и родственники. Все люди разные.





Мой личный закон: «Счастливая мама — счастливая семья». И это не про эгоизм, а про любовь к себе и принятие себя и окружающих с их недостатками.

Организация быта у нас традиционная: все делаем мы с апа, что на кыргызском означает свекровь. Мужчины работают. Но я внесла свои коррективы, открыв бизнес. И уже больше двух лет у меня есть домашний персонал, который помогает в быту. Родители не против.

До брака для меня было важно видеть, как супруг относится к своим родителям и к своему дому. Берет ли он трубку, когда они звонят, не обманывает ли их, любит ли своих племянников, как он рассказывает мне о своей семье. Это сыграло важную роль в принятии решения. И я не ошиблась. Мой муж — и хороший семьянин, и хороший отец.

Рекомендации

Идеальных семей не бывает, важно это помнить. 100% будут сложности, ссоры и обиды. Стараться сохранять баланс во всем трудно, но тем и интересна жизнь.

Айжан Коробейникова, 27 лет, город — Бишкек, основатель сети студий «Сахарок», @aijantly

О себе

С супругом мы состоим в браке примерно два года, но живем вместе уже пять лет и воспитываем дочь. У нас с есть совместный бизнес — сеть студий депиляции «Сахарок».

О совместной жизни с родителями

Мы живем отдельно от родителей. И все наши знакомые живут отдельно. Это необходимо, чтобы быть самостоятельными.

Родственники нам не помогают. Мы целенаправленно к этому пришли. Строим свои уникальные отношения без примеси чьего-то мнения.

О современной семье, организации быта и важности выбора

Все обязанности у нас распределяются так: кто может, тот и делает. Но большая часть рутины делегирована.

В поддержании крепких отношений помогают общие ценности: свобода, развитие и желание построить комфортный и теплый семейный очаг. Мы также ходим на консультации к психологу. Важно понимать, что это все не отменяет эмоциональных ссор и кризисов в отношениях.





Для нас главный принцип — быть опорой и дополнением друг друга.

Организовать быт, в котором все довольны, сложно. Я не питаю иллюзий и спокойно реагирую, когда кто-то недоволен. Для меня семья — это про опору и поддержку.

Прежде чем заключать брак, нужно наладить отношения с собой, чтобы выбрать максимально подходящего партнера. Нужно обсуждать с партнером ценности, на которых потом будет строиться брак.

Для того чтобы экологично выстраивать личные границы, я использую метод «Я сообщение», когда говорю только о своих чувствах и мнении и не даю оценку действиям мужа. Например, он отвлекает меня от важного дела, а «Я сообщение» выглядит так: «Я хочу вовремя закончить задачу. Дай мне, пожалуйста, 20 минут посидеть в тишине».

Рекомендации

Совет тем, кто собирается жить с родителями, я могу дать только один: решать вопрос отдельного жилья как можно скорее.