Новые кыргызы. Молодые люди о современных правилах гостеприимства и отношении к традициям

Познакомились с молодыми и креативными людьми из Кыргызстана и узнали, каких современных правил коммуникации они придерживаются и почему нужно предупреждать о своем визите заранее.





Султан Панарбеков, 22 года, город — Бишкек, PR-специалист, @panarbekov_6

О себе

Я работаю PR-специалистом в одной из международных компаний. Свободное время посвящаю спорту, занятиям каратэ. Также занимаюсь вокалом.

О традиционном гостеприимстве

Гостеприимство для меня — показатель открытости, щедрости и мудрости человека, общества и народа. Традиции и обычаи кыргызстанцев таковы, что начиная с рождения ребенка до смерти человека, проводится множество мероприятий, где принято встречать гостей. Это бешик той, суннот той, уул той, жеентек той, уй той и другие мероприятия.

Мы с детства растем в гостеприимной среде. Отцы и матери учат нас встречать гостей, готовить национальные блюда. Гостеприимство заложено в нашем ДНК. Я благодарен родителям, что они научили меня всему этому. Огорчает, что эти знания не передаются молодому поколению должным образом. Я считаю, что мы должны сохранить и приумножить кыргызские традиции. Ведь в этом наша уникальность.

О современном гостеприимстве

В процессе коммуникации с родными, друзьями или семьей важно помнить, что именно они будут с тобой в сложных ситуациях. Я стараюсь раз в несколько месяцев видеться с родственниками. С друзьями встречаюсь чаще.

В большинстве случаев гости в Кыргызстане приходят внезапно и лишь иногда предупреждают заранее. В современном мире такой подход неудобен. Думаю, нет ничего сложного в том, чтобы написать сообщение в мессенджере или просто позвонить. Так и встречающий человек сможет подготовиться. Но бывает так, что человек настолько близок, что в предупреждении нет необходимости.

Но даже если гости пришли внезапно, нужно встречать их на должном уровне. И с улыбкой.

Камилла Текимбаева, 26 лет, город — Бишкек, врач, @_kamilla_askarovna_

О себе

По образованию я врач. Параллельно занимаюсь предпринимательской деятельностью и работаю над развитием собственного салона красоты.

О традиционном гостеприимстве

Гостеприимство для меня — это способность поделиться чем-либо, принять гостей, пообщаться, накормить, закрыть базовые потребности.

В Кыргызстане есть традиция подавать гостям все самое лучшее, не оставлять гостя голодным и скучающим. Также важно положить с собой гостинцы. У нас часто обмениваются подарками с гостями.

Для меня самая необычная традиция — резать скот для гостей и подавать свежее мясо, что я не считаю обязательным.

О современном гостеприимстве

В Кыргызстане люди ходят в гости друг к другу как по приглашению, так и просто ставят перед фактом: «Мы к вам придем или заедем на следующий неделе, готовьтесь». Мне не нравится, когда гости приходят внезапно. Исключение — близкие люди, которых я люблю. Они приносят с собой вкусности и угощения.

Важно предупреждать о своем визите заранее. Лучше позвонить и спросить: «Не хотите ли увидеться? Можно я приеду?», «А какие у вас планы? Сможете ли прийти?».

Для меня видеться раз в неделю или в две недели — это часто. С родственниками встречаюсь раз в полгода или год.

В ходе коммуникации с родственниками придерживаюсь принципа, что я моложе, умнее и сдержаннее. Легко прощаю обиды. Но не люблю тех, кто пытается поучать.

С друзьями у нас свободное общение и уютные посиделки. Мы часто советуемся друг с другом, а в гости ходим по мере загруженности расписания.

Бекжан Асанбеков, 21 год, город — Бишкек, студент, @bekjanasanbekov

О себе

Я учусь в Высшей школе IT при КНУ. Работаю специалистом в IT- сфере в международной компании.

О традиционном гостеприимстве

Для кыргызстанцев гостеприимство — это неотъемлемая часть жизни. Оно имеет особенный смысл. Раньше каждый гость нес с собой новости с земель, где он живет или где побывал: плодородная ли там земля, какие налоги применяют, чем торгуют.

Обязательное приглашение гостя-путника домой также несет практический смысл, ведь на его месте мог оказаться каждый. Путник уставал, ему необходимо было пристанище и горячая еда.

Гостеприимство для меня — возможность делиться самым лучшим — проявление заботы и великодушия. Даже обычный разговор за чашкой чая может приободрить расстроенного или успокоить отчаявшегося.

О современном гостеприимстве

В настоящее время молодое поколение скорее позвонит, прежде чем приехать в гости. Потому что время — это ценный ресурс, и тратить его на поездку к другу, которого нет дома — непозволительная роскошь нашего времени.

Сегодня люди более мобильны: работают, учатся, ходят в кино, меньше времени проводят дома. В то же время старшее поколение находится с детьми, обустраивает быт. Поэтому внезапные визиты у них происходят чаще. Часто для этого есть простая причина: многие не хотят вызывать неудобства своим визитом и не звонят заранее, чтобы хозяева не накрывали праздничный стол.

Мои родители воспитывали меня так, что я должен ценить и хорошо относиться к моим близким родственникам, друзьям. Поэтому, даже если люди приезжают внезапно, мы встречаем их с удовольствием.

С друзьями и с родственниками мы обычно собираемся по праздникам, по различным поводам. Но бывают моменты, когда встречаемся спонтанно и проводим время вместе.

Важно иметь хорошие отношения с близкими людьми, потому что в трудные дни они приезжают первыми и поддерживают нас.

Адинай Нурлан кызы, 24 года, город — Кант, экономист-международник, @ananurkei

О себе

По образованию я экономист-международник. Родилась в городе Кант, который находится в 30 километрах от Бишкека.

О традиционном гостеприимстве

Гостеприимство — это почитание старших, уважение к нашей культуре и открытость к людям, когда вы встречаете гостей с веселым настроением, вкусной едой и чистой постелью. Исторически отношение к гостям в Кыргызстане всегда было почтительным.

У каждого региона в нашей стране бывают отличия в традициях. Например, когда невестка должна кланяться каждому приходящему гостю. В другой области самому старшему подают голову барана в знак почтения и уважения. А в другом регионе это происходит наоборот.

О современном гостеприимстве

В современное время нужно заранее договориться о визите. Мир движется вперед, а мы не должны отставать. Люди часто бывают заняты. Можно созвониться и подобрать удобное время для визита. Важно уважать время другого человека.

Молодые кыргызстанцы не любят незваных гостей. Но чем старше ты становишься, тем терпеливее относишься к определенным вещам.

Я созваниваюсь с родными раз в неделю, и мы разговариваем по несколько часов по видеозвонку. Я много работаю, но всегда нахожу время для близких.

Я ценю, что в случае каких-либо проблем родственники всегда на подхвате. Но в то же время стараюсь избегать встреч и лишний раз не коммуницировать с дальними родственниками. Они задают вопросы о замужестве. Да и мне надо работать и учиться, поэтому лишнего времени нет.