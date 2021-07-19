Марк Цукерберг, Эрик Юань и Итан Браун: о том, как создавались знаменитые компании

Мировые компании уже сейчас определяют нашу реальность и меняют будущее. Мы расскажем об основателях 6 сервисов, которые повлияли на нашу жизнь больше всего.





Основатели Airbnb — Брайан Чески, Натан Блехарчик, Джо Геббия

Брайан Чески родился в Нискейуне, штат Нью-Йорк, в 1981 году. Натан Блехарчик родился в 1983 году в Западном Роксбери, Бостон, а Джо Геббия — в 1981 году в Атланте, Джорджия.

Их пути пересеклись в 2007 году в Сан-Франциско, когда Чески и Геббия арендовали вместе жилье. В тот период в городе проводилась конференция дизайнеров. Гостиницы были заполнены, и два парня решили сделать на этом бизнес. Они создали собственный сайт, где предлагали в аренду матрас, а завтрак был включен в оплату. Весной 2008 года парни пригласили Натана Блехарчика присоединиться к команде и изменили название компании на Airbnb.

Важным отличием Airbnb от гостиниц и других стартапов была цена. Она была ниже, чем стандартные услуги гостиниц.

Для обеспечения комфорта и безопасности был подключен сервис Airbnb Social Connections. Платформа использовала профили участников в социальных сетях. Так на Airbnb пользователи могли искать жилье у людей, с которыми могут найти общий язык, будь-то через знакомых или рекомендации.

Подробнее об основателях Airbnb здесь.





Основатель Beyond Meat — Итан Браун

Итан Браун Родился в 1971 году и вырос около Вашингтона, в округе Колумбия.

Он провел большую часть детства на ферме, в штате Мэрилэнд с отцом. Их совместное времяпровождение сформулировало у Итана свой взгляд на проблемы сельского хозяйства.

После окончания учебы Браун больше десяти лет проработал в сфере альтернативной энергетики. В итоге он пришел к выводу, что животноводство — причина климатических проблем.

Вместе с учеными из университета Миссури Браун создал технологию, которая моделирует структуру мяса. В 2012 году они начали продавать Strips without chicken на рынках Whole Foods Market.

Хотя Браун считает, что их продукция: котлеты, колбасы, фрикадельки, пока не могут конкурировать с классическими бургерами, но останавливаться он не собирается. Цель компании — воссоздание бекона и стейка.

Подробнее об основателе Beyond Meat здесь.





Основатели Spotify — Даниэль Эк и Мартин Лорентсон





Даниэль Эк родился 21 февраля 1983 года в пригороде Стокгольма, а Мартин Лорентсон в 1 апреля 1969 года на юге Швеции, в деревне Осенхёга.

Даниель Эк уже в старших классах занимался продвижением шведских компаний и созданием интернет-проектов, а Мартин Лорентсон основал Tradedoubler — крупную платформу цифрового маркетинга, которую впоследствии продал, чтобы вложиться в новый проект.

В 2006 году закладывается основа Spotify — первый офис в Стокгольме. Основная идея проекта — легальный и комфортный доступ к музыке. Запуск Spotify состоялся 7 октября 2008 года. За первые полгода после запуска Spotify набрал больше одного миллиона пользователей.

Spotify первой в Европе предложила легально и бесплатно слушать музыку, не скачивая треки на устройство.

Компания создала развитую систему рекомендаций, за которые отвечает подразделение из десятков человек, от инженеров до музыкальных экспертов.

Подробнее об основателях Spotify здесь.





Основатели Netflix — Рид Хастингс и Марк Рэндольф





Рид Хастингс родился в 1960 году в Бостоне, Штат Массачусетс, а Марк Рэндольф в 1958 году в Нью-Йорке.

В 1997 году Хастингс и Рэндольф основали компанию. Их изначальная задумка — создание удобного метода проката фильмов и сериалов. На тот момент их компания занималась доставкой дисков по почте.

К 1999 году Netflix полностью перешла на рынок онлайн-проката. В тот же год ввели ежемесячную аренду вместо еженедельной.

Для того, чтобы выделиться среди конкурентов и привлечь больше аудитории, Netflix стали предлагать специальные акции и бонусы для пользователей.

Помимо популярных фильмов и шоу, Netflix включили в свой сервис широкий выбор кинокартин разных стран. В 2013 году ввели услугу семейного абонемента: каждый член семьи по этому абонементу мог выбрать себе фильм.

Подробнее об основателях Netflix здесь.





Основатель ZOOM — Эрик Юань





Эрик Юань родился и вырос в Тайване, провинция Шаньдун на востоке Китая.

На первом курсе университета в 1987 году Эрик задумался о внедрении инноваций для видеотелефонии. После окончания университета Юань работал в Японии, откуда в 1997 году переехал в Кремниевую долину, чтобы присоединиться к технологическому буму. В США Юань присоединился к WebEx.

В 2011 году Юань покинул работу, чтобы основать свою собственную компанию Zoom Video Communications.

Юань проводил рабочие встречи как с мелкими, так и с крупными инвесторами, только с помощью сервиса Zoom.

В день IPO компания арендовала баннер на Таймс-сквер в Нью-Йорке, и ее сотрудники со всего мира смогли с помощью видеоконференции в Zoom помахать Эрику Юаню, когда тот давал звонок к открытию торгов на бирже NASDAQ.

Подробнее об основателе ZOOM здесь.





Основатель социальной сети Facebook — Марк Цукерберг





Марк родился 14 мая 1984 года в городе Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк.

Заинтересованность в компьютерном программировании проснулась у него в десять лет, когда отец подарил ему ПК, на котором продемонстрировал сыну язык программирования Atari BASIC.

В 2002 году Марк поступил в Гарвардский университет. На втором курсе вуза он создал программу Facemash, позволявшую студентам голосовать за понравившиеся фотографии учащихся Гарварда.

На основе программного обеспечения Facemash Цукерберг создал Facebook, который расширил общение студентов Гарварда по локальной сети. Вскоре к проекту присоединились университеты Лиги Плюща в Бостоне, Нью-Йорке, Массачусетсе и Канаде. Вскоре примкнули Стэнфорд и Колумбийский университет.

В декабре 2015 года Цукерберг объявил, что пожертвует почти все свое состояние на благотворительность.

21 сентября 2016 года Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан объявили о запуске проекта — Chan Zuckerberg Science, который направлен на борьбу с различными болезнями.

Подробнее об основателе Facebook здесь.