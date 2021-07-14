Кто есть кто: основатели Airbnb — Брайан Чески, Натан Блехарчик, Джо Геббия

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто», мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня о Брайане Чески, Натане Блехарчик и Джо Геббия, основателях Airbnb.







О карьере

Брайан Чески родился в Нискейуне, штат Нью-Йорк, в 1981 году. Натан Блехарчик родился в 1983 году в Западном Роксбери, Бостон, а Джо Геббия — в 1981 году в Атланте, Джорджия.





Их пути пересеклись в 2007 году в Сан-Франциско, когда Чески и Геббия арендовали вместе жилье. Оба на тот момент были безработными с дизайнерским образованием за плечами. В тот период в городе проводилась конференция дизайнеров. Гостиницы были заполнены, и два парня решили сделать на этом бизнес. Они создали собственный сайт, где предлагали в аренду матрас, а завтрак был включен в оплату.

Парни переоборудовали чердак в жилое помещение, положили туда надувные матрасы, а утром подогревали жильцам замороженное печенье.

После этого к Геббия и Чески стали обращаться люди, которые интересовались, будет ли сайт доступен и в других городах.





Весной 2008 года парни пригласили Натана Блехарчика, который раньше был их соседом по комнате, присоединиться к команде. Блехарчик помог им с запуском сайта Airbed&Breakfast, «Надувной матрас и завтрак».

Платформа стартовала ко дню начала Национальной демократической конвенции. Но вначале сайт был не особо популярным.

Парни посетили ланч Пола Грэма, который основал бизнес-инкубатор Y Combinator, весной 2009 года. После этой встречи в проект вложили средства Y Combinator, Sequoia Capital и Y Ventures.

Дальше ребята изменили название компании на Airbnb.

Несмотря на весь потенциал и старания, Airbnb отставал от своего главного конкурента — платформы Craigslist, у которых была огромная база пользователей. Для интеграции с Craigslist, создатели сайта предложили пользователем подавать объявления и на сайте Craigslist, хотя они официально не одобрили это решение. Такого рода решение увеличило количество их пользователей, но по большей части пользователи перешли на Airbnb из-за ряда плюсов, одно из которых — фотографии. Для более качественных фото Чесик с Геббия лично посетили каждое жилье, которое сдавалось в аренду и сделали снимки на профессиональный фотоаппарат.





Блехарчик работал над технической частью, тогда как Чески руководил компанией, а Геббиа занимался дизайном.

С тех пор доходы компании и филиалы неуклонно росли. Но пандемия внесла жестокие коррективы. За шесть недель локдауна они потеряли все, что строили все это время. Основателям пришлось буквально спасать свое дело. Стратегия усиления внимания на аренде жилья внутри страны сделала свое дело — их выручка была на 18% меньше прошлогодней.





Что изменили

Интеграция с Craigslist привлекла Airbnb к ним пользователей, но остаться на сайте они решили благодаря плюсам компании. Разработчики постарались и индивидуально подошли к каждому объявлению.

Важным отличием Airbnb от гостиниц и других стартапов была цена. Она была ниже, чем стандартные услуги гостиниц. Также они заключили соглашение со страховым синдикатом Lloyd`s of London для того, чтобы обезопасить арендодателей.

Для обеспечения комфорта и безопасности был подключен сервис Airbnb Social Connections. Платформа использовала профили участников в социальных сетях. Благодаря этому, в самом объявлении можно было увидеть аватарку, список общих знакомых и даже вуз, где учился человек. Так на Airbnb пользователи могли искать жилье у людей, с которыми могут найти общий язык, будь-то через знакомых или рекомендации.

Источники: lpgenerator.ru, vc.ru, republic.ru, incrussia.ru





Цитаты

«Как правило, есть два решения: каждое со своими плюсами и минусами, а компромисс лежит между ними, и это худшее, что может предпринять компания. Надо идти либо вправо, либо влево, незачем останавливаться посредине», — Чески

vc.ru





«Мой совет всем: не слушайте родителей. Вам следует прислушиваться к ним, когда дело касается любви и отношений, но только не карьеры. То, что они искренне любят вас, совсем не значит, что они знают, что у вас на душе, и ценят ваши желания», — Чески

incrussia.ru





«Постарайтесь не беспокоиться о статусе и выборе карьеры, которая во что бы то ни стало должна принести вам хорошие деньги. Вполне возможно, что в ближайшие десять лет технологии автоматизируют многие рабочие места. И не исключено, что в будущем вообще не будет никаких гарантий занятости, кроме как заниматься тем, чем вы действительно увлечены и в чем наиболее хороши. Единственный способ развить свою страсть — проявить любопытство. Так что снимите напряжение и будьте любопытны. И в конце концов, вы найдете свое призвание, — Чески

incrussia.ru





«Вы никогда не получите правильного ответа от постороннего предпринимателя. Очень умные и опытные люди отказывали нам. Послушай их мы тогда — сегодня Airbnb бы не было», — Геббиа

tokar.ua





«Не фокусируйтесь на финальной главе, не прочитав всю книгу.

Лучшие идеи порождают споры.

Энтузиазм недооценивается.

Не забывайте о старых связях.

Используйте окружение в свою пользу.

Выходите из зоны комфорта», — Джо Геббиа.

rb.ru