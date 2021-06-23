Кто есть кто: Даниэль Эк и Мартин Лорентсон, основатели Spotify

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто», мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня, о Даниэле Эке и Мартине Лорентсоне, основателях музыкального стримингового сервиса.







О карьере

Даниэль Эк и Мартин Лорентсон — шведские предприниматели, основатели Spotify.

Даниэль Эк родился 21 февраля 1983 года в пригороде Стокгольма, а Мартин Лорентсон в 1 апреля 1969 года на юге Швеции, в деревне Осенхёга.





Даниель Эк уже в старших классах занимался продвижением шведских компаний и созданием интернет-проектов, а Мартин Лорентсон основал Tradedoubler — крупную платформу цифрового маркетинга, которую впоследствии продал, чтобы вложиться в новый проект.

В 2006 году закладывается основа Spotify — первый офис в Стокгольме. Основная идея проекта — легальный и комфортный доступ к музыке. Задумка состояла в том, чтобы пользователи могли слушать музыку бесплатно с рекламными вставками или отключить ее за ежемесячную плату. Компании также пришлось приобретать права на музыку индивидуально, что затянулось на два года для Европы и на четыре для США.

Запуск Spotify состоялся 7 октября 2008 года. За первые полгода после запуска, Spotify набрал больше одного миллиона пользователей. Осенью 2009 года вышло мобильное приложение для iOS и Android, что обеспечило дальнейший рост популярности.

К 2013 году Spotify предоставлял доступ к 20 миллионам песен для 24 миллионов человек в 32 странах.

В июле 2015 года запущена самая популярная функция Discover Weekly с рекомендуемой музыкой. За первый год пять миллиардов воспроизведений произошло с этой вкладки.

3 апреля 2018 года Spotify вышла на IPO. Размещение Spotify стало восьмым по размеру, среди всех IPO технологических компаний в США. Основатели сервиса стали миллиардерами. В начале этого года Мартин Лорентсон попал на 775 строчку Forbes с $2,9 миллиардами, а Даниэль Эк — на 1057-ю, с $2,2 миллиардами.

15 июля 2020 года Spotify начинает работу в Казахстане, России и ряде других стран.

В июне 2021 года Spotify объявил о запуске аудиоплатформы Greenroom. Пользователи могут запускать аудиокомнаты численностью до одной тысячи человек, где ведущий сможет давать слово подключившимся пользователям.





Что изменили​

Spotify первой в Европе предложила легально и бесплатно слушать музыку, не скачивая треки на устройство.

Компания создала развитую систему рекомендаций, за которые отвечает подразделение из десятков человек, от инженеров до музыкальных экспертов.

Музыка в Spotify никогда не останавливается. После окончания любимого трека сервис начинает проигрывать максимально похожие мелодии.

Источники: incrussia.ru, incrussia.ru/understand





Цитаты

«Многие руководители думают о бизнесе недостаточно — и вместо этого тратят время на совещания. Отождествлять совещания и эффективность — большая ошибка. Часто, чем меньше совещаний и больше решений — тем стремительнее развивается бизнес. Хотя я знаю невероятно организованных и успешных людей, которые уделяют много времени совещаниям, в том числе моих подчиненных», — Даниэль Эк





«Не могу вспомнить ни одного успешного человека, который бы не сомневался в своих силах. Сомнение — необходимый ингредиент. Чтобы мечты стали реальностью, потребуется направить в нужное русло страсть, упорство и терпение», — Даниэль Эк





«Я вдохновляюсь каждый раз, когда вижу человека, преданного своему делу. Окружайте себя преданными людьми, чтобы получать больше удовольствия от жизни», — Даниэль Эк

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«Ценность компании — это сумма проблем, которые вы решили вместе», —Мартин Лорентсон





«Основное отличие, по сравнению с 2000 годом, заключается в том, что бизнес-модели сейчас очень надежны, компании зарабатывают реальные деньги, структура доходов/затрат находится под контролем, и люди в мире хотят проводить много времени в интернете», — Мартин Лорентсон

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