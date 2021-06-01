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Кто есть кто: Марк Цукерберг
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Сегодня в 18:26

Кто есть кто: Марк Цукерберг

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто», мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня, о Марке Цукерберге известнейшем и богатейшем бизнесмене и программисте в мире.


О карьере


Марк Эллиот Цукерберг — американский программист, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, филантроп. Один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook, руководитель компании Facebook Inc.

Марк родился 14 мая 1984 года в городе Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк.

Заинтересованность в компьютерном программировании проснулась у него в десять лет, когда отец подарил ему ПК, на котором продемонстрировал сыну элементарные и базовые элементы языка программирования Atari BASIC. В 1996 году 12-летний Марк Цукерберг создал первый полноценный программный продукт под названием ZuckNet, который позволил общаться по локальной сети членам семьи.

В 2002 году Марк поступил в Гарвардский университет, где до 2004 года учился на факультете психологии. Параллельно с этим он посещал курсы ИТ. На втором курсе вуза он создал программу для студентов CourseMatch, благодаря которой учащиеся делились опытом друг с другом по изучаемым дисциплинам. Вторым проектом Марка Цукерберга стал Facemash, позволявший студентам голосовать за понравившиеся фотографии учащихся Гарварда.

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На основе программного обеспечения Facemash Цукерберг создал Facebook, который расширил общение студентов Гарварда по локальной сети. За считанные дни проект перерос границы гарвардского кампуса, к нему присоединились университеты Лиги Плюща в Бостоне, Нью-Йорке, Массачусетсе и Канаде. Вскоре примкнули Стэнфорд и Колумбийский университет.

В 2010 году журнал Time назвал Цукерберга человеком года. В 2015 году Facebook стал вторым по посещаемости сайтом в мире, а Марк Цукерберг — самым молодым долларовым миллиардером.


Что изменил


В декабре 2015 года Цукерберг объявил, что пожертвует почти все свое состояние на благотворительность. «Мы отдадим 99 % наших акций Facebook на протяжении нашей жизни, чтобы присоединить многих других для улучшения этого мира для следующего поколения», — написал миллиардер на своей странице в Facebook.


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21 сентября 2016 года Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан объявили о запуске проекта — Chan Zuckerberg Science, который направлен на борьбу с различными болезнями.

История создания Facebook легла в основу сценария Аарона Соркина и фильма Дэвида Финчера, «Социальная сеть». Роль будущего миллиардера исполнил актер Джесси Айзенберг.


Источник: wikipedia.org, 24smi.org


Цитаты


«Мы — социальная сеть, а не социальное медиа. Мы сфокусированы на людях, а не на контенте»


«Я всегда говорил, что ты должен нанимать только тех людей, на кого сам согласился бы работать»

vctr.media


«Наша цель заключается в том, чтобы создать идеальную персонализированную газету для каждого человека в мире»

www.lookatme.ru


«Ничто не вызывает у людей столько доверия, как рекомендация друга. Проверенные друзья имеют больше влияния, чем СМИ»


«Наибольший риск – не соглашаться на риск. В современном и быстроменяющемся мире отказ от любых рискованных решений гарантирует только провал»


«Людям все равно, что вы говорите. Им интересно, что вы делаете»


«Одни люди мечтают об успехе… В то время как другие встают и тяжело трудятся над его достижением».

invlab.ru

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#бизнес #facebook #социальныесети #itбизнес #маркцукерберг
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