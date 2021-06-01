Кто есть кто: Марк Цукерберг

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто», мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня, о Марке Цукерберге — известнейшем и богатейшем бизнесмене и программисте в мире.





О карьере

Марк Эллиот Цукерберг — американский программист, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, филантроп. Один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook, руководитель компании Facebook Inc.

Марк родился 14 мая 1984 года в городе Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк.

Заинтересованность в компьютерном программировании проснулась у него в десять лет, когда отец подарил ему ПК, на котором продемонстрировал сыну элементарные и базовые элементы языка программирования Atari BASIC. В 1996 году 12-летний Марк Цукерберг создал первый полноценный программный продукт под названием ZuckNet, который позволил общаться по локальной сети членам семьи.

В 2002 году Марк поступил в Гарвардский университет, где до 2004 года учился на факультете психологии. Параллельно с этим он посещал курсы ИТ. На втором курсе вуза он создал программу для студентов CourseMatch, благодаря которой учащиеся делились опытом друг с другом по изучаемым дисциплинам. Вторым проектом Марка Цукерберга стал Facemash, позволявший студентам голосовать за понравившиеся фотографии учащихся Гарварда.





На основе программного обеспечения Facemash Цукерберг создал Facebook, который расширил общение студентов Гарварда по локальной сети. За считанные дни проект перерос границы гарвардского кампуса, к нему присоединились университеты Лиги Плюща в Бостоне, Нью-Йорке, Массачусетсе и Канаде. Вскоре примкнули Стэнфорд и Колумбийский университет.

В 2010 году журнал Time назвал Цукерберга человеком года. В 2015 году Facebook стал вторым по посещаемости сайтом в мире, а Марк Цукерберг — самым молодым долларовым миллиардером.





Что изменил

В декабре 2015 года Цукерберг объявил, что пожертвует почти все свое состояние на благотворительность. «Мы отдадим 99 % наших акций Facebook на протяжении нашей жизни, чтобы присоединить многих других для улучшения этого мира для следующего поколения», — написал миллиардер на своей странице в Facebook.









21 сентября 2016 года Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан объявили о запуске проекта — Chan Zuckerberg Science, который направлен на борьбу с различными болезнями.

История создания Facebook легла в основу сценария Аарона Соркина и фильма Дэвида Финчера, «Социальная сеть». Роль будущего миллиардера исполнил актер Джесси Айзенберг.





Источник: wikipedia.org, 24smi.org





Цитаты

«Мы — социальная сеть, а не социальное медиа. Мы сфокусированы на людях, а не на контенте»





«Я всегда говорил, что ты должен нанимать только тех людей, на кого сам согласился бы работать»

vctr.media





«Наша цель заключается в том, чтобы создать идеальную персонализированную газету для каждого человека в мире»

www.lookatme.ru





«Ничто не вызывает у людей столько доверия, как рекомендация друга. Проверенные друзья имеют больше влияния, чем СМИ»





«Наибольший риск – не соглашаться на риск. В современном и быстроменяющемся мире отказ от любых рискованных решений гарантирует только провал»





«Людям все равно, что вы говорите. Им интересно, что вы делаете»





«Одни люди мечтают об успехе… В то время как другие встают и тяжело трудятся над его достижением».

invlab.ru