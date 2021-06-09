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Кто есть кто: Эрик Юань, основатель ZOOM
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Сегодня в 17:14

Кто есть кто: Эрик Юань, основатель ZOOM

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто», мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня об Эрике Юань, самом романтичном миллиардере.


О карьере


Эрик С. Юань — китайско-американский миллиардер, генеральный директор и основатель компании Zoom Video Communications.

Эрик Юань родился и вырос в Тайване, провинция Шаньдун на востоке Китая.


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На первом курсе университета в 1987 году Эрик задумался о внедрении инноваций для видеотелефонии. На этот поступок его сподвигло желание навестить возлюбленную, не тратя десять часов на поездки в поезде. Он получил степень бакалавра по специализации прикладная математика в Шаньдунском университете науки и технологии и степень магистра в области горного дела в Китайском университете горного дела и технологии. Также степень MBA в 2006 году.

После окончания университета Юань работал в Японии, откуда в 1997 году переехал в Кремниевую долину, чтобы присоединиться к технологическому буму. В то время Юань немного говорил по-английски и подавал заявление на американскую визу, девять раз.

В США Юань присоединился к WebEx — стартап для проведения видеоконференций. В 2007 году стартап приобрела компания Cisco Systems, в это время Юань стал вице-президентом по разработке программного обеспечения. В 2011 году, Юань представил руководству Cisco новую систему видеоконференций, удобную для смартфонов. Идею отклонили, а Юань покинул Cisco, чтобы основать свою собственную компанию Zoom Video Communications. «Руководство Cisco было больше заинтересовано в создании социальной сети, похожей на Facebook», — вспоминает миллиардер. «В Cisco сделали ошибку. Спустя три года после моего увольнения они поняли, что я был прав».

В 2019 году Zoom стал публичной компанией благодаря первичному публичному размещению акций и Юань стал миллиардером


Zoom Video Communications, Inc. — американская компания коммуникационных технологий со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния, которая предоставляет услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений.

Программа Zoom была запущена в январе 2013 года, и к маю этого же года количество ее пользователей достигло одного миллиона.

В 2019 году Zoom стал публичной компанией благодаря первичному публичному размещению акций и Юань стал миллиардером.

В марте 2021 года стало известно, что Юань передал 40% принадлежащих ему акций Zoom на 6 миллиардов долларов двум лицам, личность которых не раскрывается.


Что изменил


Юань проводил рабочие встречи как с мелкими, так и с крупными инвесторами, только с помощью сервиса Zoom. В виде исключения, перед IPO он ненадолго покинул свою штаб-квартиру в калифорнийском городе Сан-Хосе и съездил в Сан-Франциско, чтобы поприсутствовать на деловом обеде с инвесторами компании. После встречи он сразу же вернулся на работу.


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В день IPO компания арендовала баннер на Таймс-сквер в Нью-Йорке, и ее сотрудники со всего мира смогли с помощью видеоконференции в Zoom помахать Эрику Юаню, когда тот давал звонок к открытию торгов на бирже NASDAQ.

В детской больнице города Феникс, врачи посещают собрания, проводят консультации перед хирургическими операциями и работают с пациентами с помощью сервиса Zoom. Ранее там использовали сложное программное обеспечение, которое нравилось не всему медицинскому персоналу. Уже больше четырех лет в детской больнице пользуются Zoom. Кроме того, врачи предоставляют планшеты iPad детям, которым предстоит провести долгое время в больничной палате, и заводят для них аккаунты в Zoom. Так дети могут общаться друг с другом в виртуальных группах поддержки, а также «посещать школу» без риска для здоровья.

Источник: wikipedia.org, wikipedia.org, www.forbes.ru


Цитаты


«Каждое утро, когда я просыпаюсь, я говорю себе две вещи: не подведи мир и не подведи наших пользователей»


«Я никогда не думал, что в одночасье весь мир перейдет на Zoom»

www.marieclaire.ru


«Главный принцип Zoom — доставлять счастье»


«Если сейчас вы думаете о собственном бизнесе и у вас есть идея, не нужно колебаться. Идите и делайте»

hbr-russia.ru


«Трудись изо всех сил и оставайся скромным»

mc.today

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#бизнес #китай #itбизнес #zoom #эрикюань
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