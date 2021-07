Кто есть кто: Итан Браун, основатель Beyond Meat

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто», мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня об Итане Брауне, основателе компании, производящей мясо на растительной основе.







О карьере





Итан Браун — основатель и генеральный президент компании Beyond Meat. Родился в 1971 году и вырос около Вашингтона, в округе Колумбия.

Он провел большую часть детства на ферме, в штате Мэрилэнд с отцом. Его отец Питер Браун, бывший профессор UMD изучал взаимоотношения человечества и природы, и вред, наносимый окружающему миру. И их совместное времяпровождение сформулировало у Итана свой взгляд на проблемы сельского хозяйства.





Браун учился в колледже Коннектикута, и получил двойную специализацию — государственное управление и история.

После окончания учебы Браун больше десяти лет проработал в сфере альтернативной энергетики, считая, что важнее всего —решить проблему климата. В итоге, он пришел к выводу, что животноводство — причина климатических проблем. Работая в отрасли энергетики, Браун занялся изучением основных компонентов мяса и способами его воссоздания.

Браун встретил ученых Фу-Хун Се и Гарольда Хаффа в университете Миссури. Они создали технологию, которая моделирует структуру мяса, и Браун лицензировал ее. Далее он обратился в Maryland Industrial Partnerships, которая служит связующим звеном между учеными из UMD и местными компаниями. Они свели его с Мартином Ло, профессором пищевых наук, и вместе они начали работать над изменением рецепта и вкуса продукта.

В 2012 году они начали продавать Strips without chicken на рынках Whole Foods Market, отчасти благодаря связям профессора Ло. В следующем году начали распространять их по всей территории США в супермаркетах Whole Foods.





В 2014 году Beyond Meat сумела разработать продукт, похожий на говядину. После этого, они начали увеличивать количество магазинов, в которых продают мясо. А еще через год они появились на полках Walmart.

Первыми их поддержали Kleiner Perkins, Эван Уильямс, Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо.

Цель компании — воссоздание бекона и стейка



Их мясо изначально подвергалось критике, как продукт с высокой степенью обработки. Но, тем не менее, Браун утверждал, что Beyond Meat не является заменой салатов и орехов в рационе вегетарианца. Это замена нездоровой мясной продукции, используемой в американской культуре повсеместно.

В 2018 году компания расширилась и они открыли второй объект по производству мяса на растительной основе. Начали сотрудничать с 50 странами, поставляя продукцию на их рынки.

А в 2019 году Dunkin Donuts начали активно использовать продукцию Beyond Meatи распространять.

В 2020 году Beyond Meat открыли свой сайт для прямой поставки продукции клиентам. В том же году компания распространилась по странам Европы. Они начали совместное производство с заводом Zandbergen в Нидерландах, появились на рынках Китая через Starbucks China, KFC, Pizza Hut, METRO China и другие сети.

В 2021 году открыли завод в Китае, в провинции Чжэцзян, с целью ускоренного внедрения на рынок и развития новых продуктов.





Что изменили

В основе прежнего рецепта была соя и вместе с Мартином Ло, они решили остановиться на бобовых, вроде гороха, стремясь сделать мясо менее эластичным и более вкусным. И у них получилось — мясо стало мягче и напоминало тушеное куриное мясо.

Хотя Браун считает, что их продукция: котлеты, колбасы, фрикадельки, пока не могут конкурировать с классическими бургерами, но останавливаться он не собирается. Цель компании — воссоздание бекона и стейка.

Источники: ​terp.umd.edu, www.cnbc.com, ru.xcv.wiki, eatingbetter.ru





Цитаты

«Первое, что мне пришлось преодолеть — это собственный скептицизм. У меня была приличная карьера в сфере энергетики. И мысль о том, чтобы уйти в глушь и основать компанию, меня пугала в том смысле, что от меня этого не ждали. Мне потребовалось много времени, чтобы настаивать на написании собственного сценария, а не слушать то, что другие думают, что я должен делать»





«Я думаю, что единственная ошибка, которую делают люди — это полагать, что сегодня жизнь такая же, какой она будет завтра»



www.theverge.com





«Год за годом мы просто продолжаем повторять свои действия, и это тысяча неудач к одному успеху. Но все, что вам нужно — это один успех»

terp.umd.edu





«Вы должны позволить [критике] подпитывать себя. На мой взгляд, нет другого способа справиться с этим».

www.cnbc.com