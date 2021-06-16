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Кто есть кто: Рид Хастингс и Марк Рэндольф, основатели Netflix
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Сегодня в 18:48

Кто есть кто: Рид Хастингс и Марк Рэндольф, основатели Netflix

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто», мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня о Риде Хастингсе и Марке Рэндольфе, основателях самой популярной стриминговой платформы.


О карьере


Рид Хастингс и Марк Рэндольф — американские миллиардеры и соучредители компании Netflix.

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Рид Хастингс родился в 1960 году в Бостоне, Штат Массачусетс, а Марк Рэндольф в 1958 году в Нью-Йорке.

В 1997 году Хастингс и Рэндольф основали компанию. Ранее Хастингс основал компанию Pure Software, которую продал в том же году, а вырученную сумму, предприниматели вложили в запуск этой компании.

Их изначальная задумка — создание удобного метода проката фильмов и сериалов. На тот момент их компания занималась доставкой дисков по почте. Для безопасной доставки, компания разработала уникальный конверт, отличавшийся плотной бумагой и перегородкой, которая обеспечивала сохранность диска.

Через год после официального запуска, основателям поступило предложение о покупке компании Джеффом Безосом, которому принадлежит Amazon. Отклонив предложение и чтобы не конкурировать с ними на этой нише, Рэндольф и Хастингс прекратили продажу дисков.

К 1999 году Netflix полностью перешла на рынок онлайн-проката. В тот же год ввели ежемесячную аренду вместо еженедельной.

В следующем году Netflix подписывают соглашения с Columbia Tristar и Warner Video Home на право размещать у себя их картины, первыми.


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В 2001 году Марк Рэндольф ушел с поста президента компании, хоть и участвовал в разработке продуктов около четырех лет. Также в этот год Netflix вышел на IPO.

Netflix к 2007 году стал стриминговым сервисом, что и помогло стать одной из самых крупных компаний в мире. В тот же год они предложили пользователям тестовую модель услуги: оплата за время просмотра.

К 2010 году для увеличения аудитории и уникального контента, в связи с внедрением новых услуг, компания подписала соглашения с Paramount Pictures, Metro-Golwyn-Mayer, Disney, Lionsgate и другими на показы их кинопродукции на своем сайте, первыми.

2020 год стал рекордным для Netflix, их аудитория выросла до 200 миллионов пользователей. Плюс множественные номинации и награды кинопродукции. Оскар получили «Американская фабрика» в номинации «Лучший документальный фильм» и актриса Лоре Дерн, категория — Роль второго плана, картина «Брачная история».


Что изменили


Для того, чтобы выделиться среди конкурентов и привлечь больше аудитории, Netflix стали предлагать специальные акции и бонусы для пользователей.

В 1999 году Netflix предложили онлайн-подписку. Стоимость $19,95 в месяц, за 4 диска. Не было временных ограничений проката, также у них была пробная подписка на шесть дней.

В 2000 году на сайте Netflix появилась Cinematch — система рекомендации фильмов. Система предлагает пользователям то, что может понравиться, основываясь на их предпочтениях.

Помимо популярных фильмов и шоу, Netflix включили в свой сервис широкий выбор кинокартин разных стран.

В 2013 году ввели услугу семейного абонемента: каждый член семьи по этому абонементу мог выбрать себе фильм.

Источник: www.forbes.ru, datareview.info


Цитаты


«Прежде всего мы хотим опережать конкурентов и создавать такие истории, о которых людям хочется говорить и которые хочется смотреть», Рид Хастинг

www.forbes.ru


«Просить деньги — это трудно. По-настоящему трудно. Нас научили, что, прося какую-то вещь, мы должны предложить что-то взамен», — Марк Рэндольф


«В большинстве стран скачивание фильмов было до сих пор технически невозможным или как минимум непрактичным», — Марк Рэндольф


«Множество людей просят деньги у родителей на первых этапах стартапа. Но никто не называет это время «первоначальным этапом». Все говорят «этап семьи и друзей» Марк Рэндольф

www.forbes.ru


«Никогда никому не выдавай за факт свое мнение о том, в чем не разбираешься», — Марк Рэндольф


«Считай все, что можно посчитать», Марк Рэндольф

incrussia.ru

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