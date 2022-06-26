LinkedIn, LVMH, IMF — 6 историй об успешной карьере соотечественников за рубежом

Собрали шесть историй молодых людей из Центральной Азии о жизни и успешной карьере за рубежом.







От актера массовки и таксиста до программиста в LinkedIn: история парня из Кыргызстана



Бектур Елебес, 28 лет, город — Сан-Франциско, Apprentice Software Engineer в LinkedIn, @edelwejss





Впервые из Кыргызстана я уехал в 2011 году, чтобы учиться. Спустя четыре года вернулся домой, два года жил на Родине. В 2017 году появилась возможность уехать в Штаты, и я ею воспользовался.

Сначала приехал в Чикаго к другу, который приютил меня на пару месяцев. После принял решение поехать в Лос-Анджелес, так как у меня была мечта — увидеть Голливуд. Там я прошел кастинг и работал актером массовки. Снялся в нескольких сериалах. Позже уехал в Сан-Франциско, где трудился водителем такси. Следующим городом стал Нью-Йорк — там я работал доставщиком еды.

Теперь я работаю в Кремниевой Долине, программистом в команде LinkedIn Learning.

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Виктория Смагина о переезде в Милан и работе бизнес-консультантом в британской компании



Виктория Смагина, 29 лет, город — Милан, бизнес-консультант в KANTAR, @smgn.vi





Я родилась и выросла в Петропавловске. На протяжении трех с половиной лет работаю в IT-проектах в международной консалтинговой компании KANTAR.

У меня все получилось step by step.

В октябре 2018 года я получила диплом и через пару дней нашла интересную позицию Technology Talent Academy в KANTAR.

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Чингиз Шамбетов о том, как с семьей переехал из Кыргызстана в Нидерланды и нашел работу в IT-сфере



Чингиз Шамбетов, 35 лет, город — Энсхеде, проектный менеджер в Explorer Surgical, linkedin





Я родился и вырос в Бишкеке. В октябре 2021 года мы с женой переехали в Нидерланды.

Наиболее сложная и важная задача за рубежом — найти работу, которая даст возможность с комфортом жить в другой стране. Нидерланды — недешевая страна.

С начала и по сей день я занят в IT-сфере, а именно в сфере разработки программного обеспечения. Я проектный менеджер в Explorer Surgical.

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«Эмили в Париже» из Кыргызстана. История девушки, которая переехала во Францию и устроилась в LVMH



Алтынай Абылгазиева, Франция, сотрудница компании LVMH, @a_abylgazieva





Я родилась в городе Нарын. Во Францию переехала пять лет назад, когда вышла замуж. Мой супруг уже работал за рубежом.

По первому образованию я журналист, по второму — дипломат. Десять лет проработала на телевидении в Кыргызстане, была ведущей новостей на ELTR.

В любой стране при трудоустройстве помогает знание языка и понимание местной культуры, традиции. Чтобы было легче, постоянно развивайте свои навыки. Чем грамотнее человек, тем легче ему адаптироваться.

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Как парень из Семея переехал на учебу в Китай и стал сотрудником IBM Hong Kong



Рахат Шакимбеков, город — Гонконг, Tech Consultant в IBM





Я работаю в качестве Tech Consultant в IBM Hong Kong.

В Гонконг я переехал шесть лет назад. Поступил на бакалавриат в The Hong Kong Polytechnic University на специальность: Electronic and Information Engineering.

Из трудностей, с которыми столкнулся в первое время, могу выделить только вопрос питания: было тяжело привыкать к местной кухне. Первое впечатление, которое произвел на меня Гонконг — высокая плотность населения.

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Как парень из Центральной Азии переехал в США и строит карьеру в Международном валютном фонде



Хамза Шарифзода, город — Вашингтон, Research Analyst в IMF, Linkedin





Я занимаюсь аналитической работой в сфере макроэкономики и политической экономики.

Переехал в США около четырех лет назад, так как поступил в магистратуру по направлению: «Политика и Экономика стран СНГ» в Georgetown University. Учился на полном гранте, который покрывал и стоимость проживания, и учебу.

Переезжать в любую страну сложно. Особенно если вы делаете это после 35 лет. Самое важное — быстро интегрироваться в местное общество. Для этого необходимо правильно подобрать социальные лифты и механизмы.

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