Как парень из Семея переехал на учебу в Китай и стал сотрудником IBM Hong Kong

Рахат Шакимбеков окончил КТЛ в Семее, а теперь работает Tech-консультантом в IBM. Он рассказал о том, как пришел к своей позиции и поделился советами для начинающих программистов.





О переезде





Я работаю в качестве Tech Consultant в IBM Hong Kong.



В Гонконг я переехал шесть лет назад. Поступил на бакалавриат в The Hong Kong Polytechnic University на специальность: Electronic and Information Engineering. На момент поступления не понимал, какая отрасль будет интереснее для меня: software или hardware. Но благодаря программе у меня был шанс попробовать и то, и другое.



Об адаптации и сложностях

Переезд прошел комфортно. В нашем университете уже была небольшая диаспора студентов из Казахстана. Сотрудники университета, в частности, Student Affairs Office и International Student Association, помогли быстрее адаптироваться под гонконгский стиль жизни.





Немаловажную роль сыграло и то, что в университете была программа Host Family. По этой программе международные студенты могли присоединиться к местной семье для культурного обмена.​

Из трудностей, с которыми столкнулся в первое время, могу выделить только вопрос питания: было тяжело привыкать к местной кухне.

Первое впечатление, которое произвел на меня Гонконг — высокая плотность населения. Небольшие помещения, километровые очереди давали о себе знать. Я чувствовал себя как в муравейнике. Удивлению не было предела, когда я узнал, что средний возраст жизни в Гонконге около 85 лет. В Казахстане этот показатель равен 73. На улицах города пожилые люди бегают, активно занимаются зарядкой и спортом.



Людям, которые только переехали, стоит побольше общаться с местным населением. Они открытые и дружелюбные. Важно не бояться заводить разговоры на улице, ведь только так можно узнать все прелести жизни в чужой стране. Еще можно найти сообщества людей с общими интересами на Facebook.

О развитии и карьере

Большинство позиций, связанных с инженерией, требуют от кандидата умение разговаривать на местном языке. И хотя в Гонконге английский — официальный язык, на деле многие компании не готовы нанимать людей из-за языкового и культурного барьера. В финансовой отрасли и в программировании ситуация другая. Компании заинтересованы в разнообразии внутри коллектива.

Важно работать с разными людьми



Мое обучение давало шанс выбрать сферу деятельности по ходу обучения. И я принял решение стать программистом. В начале у меня были стажировки в стартапах. В Гонконге есть свои Кремниевые Долины: Science Park и Cyberport. Я помогал ребятам создавать и поддерживать продукт, который и по сей день используется в разных странах, включая Гонконг, Малайзию, Сингапур и Корею.

Одна из ключевых особенностей стартапов — создание чего-то нового, того, чего еще нет на рынке. Было много трудностей, но, как говорится: "You don’t learn to walk by following rules, but you learn by doing, and by falling over". За шесть лет в Гонконге у меня было много проб и ошибок, но, взглянув на себя сейчас, могу сказать, что это сыграло мне на пользу.

Человек должен быть многогранен. Важно работать с разными людьми. Особенно это касается Tech сферы, где технологии не стоят на месте. То, что раньше было популярно и обыденно, постепенно становится крайне редким и странным решением. По своему опыту скажу, что для людей, начинающих в программировании, создание своего портфолио будет одним из главных преимуществ среди остальных кандидатов.



Человек должен быть многогранен

Поработав в startup и SME, я захотел попробовать что-то глобальное. К сожалению, компании FAANG в Гонконге не нанимают software engineers, поэтому я искал что-то другое. Среди Tech Consulting во всем мире есть две лучшие компании: IBM и Accenture. Мой выбор пал на IBM из-за многолетний истории.​ Теперь я работаю Tech Consultant в IBM Hong Kong: поддерживаю и разрабатываю системы крупным клиентам в разных сферах, начиная от авиации и заканчивая страховыми компаниями.​

Я могу сравнивать startup, SME и enterprise компании в Гонконге. Как бы клишированно не звучало, но меня не покидает мысль вернуться в атмосферу стартапов. В enterprise любое изменение требует много подписей и разрешений, тогда как в молодой компании на любую идею горит зеленый свет. Если вы желаете непрерывно обновлять свои навыки, изучать что-то новое и креативить, то добро пожаловать в IT.

Как повлиял переезд



Жизнь в другой стране, без родных и близких, научила быть самостоятельным и независимым. Смотреть проблемам в лицо и находить правильные решения. Я благодарен своей школе, учителям из Semey KTL, друзьям и родителям. Без их постоянной поддержки я бы не стал тем, кем являюсь сейчас.