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Где спастись от жары в Павлодаре: лучшие открытые бассейны города
Центральная Азия

05.06.2025

Где спастись от жары в Павлодаре: лучшие открытые бассейны города

Лето — жаркая пора, когда особенно хочется отдохнуть и освежиться. Отличным решением станет посещение бассейна под открытым небом. Мы подготовили подборку из лучших локаций в Павлодаре, где вы сможете искупаться, расслабиться и насладиться летним отдыхом.


«Двин», @dvin.kz

Комплекс, в котором есть все для комфортного отдыха: уютный отель с необходимыми удобствами, летняя терраса и просторный открытый бассейн. Здесь вы сможете по-настоящему расслабиться и отвлечься от повседневной рутины.


«Эко море», @eco_banya_pvl

Уютное место для семейного отдыха, куда можно прийти с детьми. Здесь есть два летних бассейна — взрослый и детский, что делает это место отличным вариантом для веселого времяпрепровождения всей семьей.


«Банный двор», @bannyi_dvor_pvl

Для любителей бани и сауны комплекс «Банный двор» — идеальное место для отдыха. Здесь вас ждут уютные топчаны, летний бассейн и рестобар с разнообразным меню. Отличный вариант, чтобы расслабиться, восстановить силы и провести время в приятной атмосфере.


Atlantic SPA, @atlantic_spa_pvl

SPA-комплекс, где можно не только посетить финскую сауну и баню, но и насладиться отдыхом в летней зоне с большим бассейном. Отлично подходит для веселого времяпрепровождения с друзьями.


«Усадьба», @usadbapvl

Отличное место для отдыха с большим открытым бассейном, который поможет освежиться в жаркие летние дни. К услугам гостей — удобные шезлонги и кафе с разнообразным меню.


«Жас Тулпар», @zhas_tulpar.pavlodar

Кэмпинг-центр, расположенный в 15 километрах от города. Здесь есть все для активного и веселого отдыха: батут, волейбольная площадка, квадроциклы и открытый бассейн.


Озеро «Южное», @yuzhnoe_pvl

Для тех, кто любит отдых на природе, это идеальное место для комфортного и разнообразного времяпрепровождения. Гости могут отправиться на рыбалку, посетить баню на дровах или освежиться в бассейне.

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#павлодар #отдых #лето #бассейн #жара
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