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Как парень из Центральной Азии переехал в США и строит карьеру в Международном валютном фонде
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Сегодня в 14:45

Как парень из Центральной Азии переехал в США и строит карьеру в Международном валютном фонде

Познакомились с молодым человеком из Таджикистана, который живет в США и работает в Международном валютном фонде. Он поделился советами для тех, кто хочет строить карьеру за рубежом и рассказал, как пришел к своей деятельности.



Хамза Шарифзода, город — Вашингтон, Research Analyst в IMF, Linkedin

Хамза Шарифзода


О переезде


Я занимаюсь аналитической работой в сфере макроэкономики и политической экономики.

Переехал в США около четырех лет назад, так как поступил в магистратуру по направлению: «Политика и Экономика стран СНГ» в Georgetown University. Учился на полном гранте, который покрывал и стоимость проживания, и учебу.

Во время обучения я параллельно работал в международных организациях, занимался исследованиями. Также работал во Всемирном банке, занимался аналитической работой в сфере социального развития и снижения уровня бедности в сельской местности.

Об адаптации и сложностях
Переезжать в любую страну сложно. Особенно если вы делаете это после 35 лет. Самое важное — быстро интегрироваться в местное общество. Для этого необходимо правильно подобрать социальные лифты и механизмы.

Хамза Шарифзода

Первая рекомендация — знать язык страны, в которую вы переезжаете. У меня было несколько возможностей переехать в Европу, чтобы учиться там на полном гранте. Но я отказывался от них, так как не знал местного языка. Это стало бы барьером для адаптации и социальной интеграции. В США у меня не было проблем с построением нетворкинга, так как я свободном владею английским и чувствую себя здесь комфортно.

В первый день приезда меня поразила доброжелательность людей. Здесь легко заводить знакомства. Я никогда не ощущал себя одиноким. Мне нравится, что люди легко и быстро идут на контакт.

Из сложностей могу отметить систему здравоохранения. Если у тебя нет страховки, за обычную консультацию у врача может прийти огромный счет. Когда я учился в университете, нас обязывали приобрести страховку за 3000 $ — не важно, нужен тебе врач или нет.

Если вы планируете переезд в США, доведите свой английский до высокого уровня. Занимайтесь с репетитором, подойдите к этому серьезно. Второй совет — поступайте в местное учебное заведение. Это откроет перед вами множество дверей. И третий совет — будьте готовы, что в первое время будет некомфортно и сложно.


О развитии и карьере


Во время учебы в магистратуре я помогал профессору с исследовательской работой. Позже сделал свое исследование по Южному Кавказу и получил грант от НАТО. Летом стажировался в компании Chemonics International. Мне всегда было интересно направление экономического развития стран. Затем я работал во Всемирном банке в области социального развития Центральной Азии. А в конце 2020 года успешно прошел отбор в Международный валютный фонд, где продолжил работу аналитика в сфере макроэкономики по странам с низким доходом.

Хамза Шарифзода

Международный валютный фонд — интересное место. Меня переполняет чувство гордости, ведь мы реализуем важную миссию — помогаем в восстановлении макроэкономического баланса. Например, во время пандемии, когда у стран было много финансовых сложностей. С одной стороны, это сложная работа, зачастую мы работаем долгие часы. Но с другой стороны, я вижу, что то, что мы делаем, имеет большое значение. У меня есть коллеги по всей планете. Каждый из них — специалист своего дела, и я расту и развиваюсь вместе с ними.

Мне было сложно найти работу. В Вашингтоне много вакансий в сфере международных отношений, но рынок труда высоко конкурентный. Здесь работают грамотные люди, которые окончили топовые вузы и получили международный опыт. Общаться с ними — одно удовольствие. Из простой беседы можно получить много знаний. Но когда открывается вакансия, вы становитесь конкурентами. Отбор в международные организации жесткий. Первый этап — фильтр HR, второй — экзамен. Получение работы — долгий процесс, который занимает примерно полтора месяца.

Самое главное — хорошо учиться


Чтобы быстро найти хорошую позицию в США, лучше получить здесь образование. В местных университетах дают не только знания, которые пригодятся в работе, но и полезные связи, контакты, понимание принятых в американском обществе норм. В этом плане вуз играет центральную роль в процессе адаптации.

Самое главное — хорошо учиться. Формула: «Учись хорошо и получишь хорошую работу» здесь работает. США — страна, которая создает возможности. У людей с разным опытом есть шанс пробиться, расти вверх по карьерной лестнице.

Учитывайте, что стажировки здесь часто неоплачиваемые. Вашингтон — один из самых дорогих городов США. Здесь много возможностей для практики, но стажеров просят работать по 40 часов и даже не дают денег на проезд.

Мой совет ребятам, которые хотят работать в международных организациях: учите языки и подтягивайте свои Quantitative Skills. Нужно уметь работать с цифрами, понимать, что из себя представляют отчеты и данные.


Как повлиял переезд

Хамза Шарифзода

Я заинтересовался историей Америки, стал больше путешествовать по историческим городам.

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