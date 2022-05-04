Виктория Смагина о переезде в Милан и работе бизнес-консультантом в британской компании

Виктория — девушка из Петропавлска, которая работает в топовой компании KANTAR в Милане. О том, как она переехала за рубеж и нашла работу в Италии — в материале.





Виктория Смагина, 29 лет, город — Милан, бизнес-консультант в KANTAR, @smgn.vi





О переезде

Я родилась и выросла в Петропавловске. На протяжении трех с половиной лет работаю в IT-проектах в международной консалтинговой компании KANTAR.

У меня все получилось step by step. Я получила степень бакалавра в сфере Международных отношений в СПбГУ. На третьем курсе мне предоставилась возможность поехать по обмену в Германию, Дрезден. Эта точка стала поворотной, и я поступила в магистратуру за рубежом. Во время семестра по обмену побывала в Милане и влюбилась в этот город.

В Милане я живу уже пять лет.

Об адаптации и сложностях

Первые месяцы я ходила в «розовых очках». Потом начались первые бюрократические проволочки. На контрасте с Германией все было безумно долго.

Но Италия мне понравилась сразу. Порой ловлю себя на мысли, что и жизни не хватит, чтобы посетить каждый ее уголок. Я люблю путешествия и продолжаю открывать страну для себя вновь и вновь.





Итальянцы не торопятся. Я помню, как пунктуально приходила на ужины с одногруппниками к назначенному времени, а они подтягивались с десятиминутным опозданием. Меня также удивил подход итальянцев к жизни — то, как они смакуют каждый момент. Еще они любят еду и гордятся своей кухней.

Переезд непростая штука, к которой нужно быть морально готовым. Помогает поддержка друзей и близких. И я благодарна, что в трудные минуты они были всегда рядом.

Не нужно бояться, нужно пробовать, быть открытым новым возможностям. Возможно, именно они приведут к желаемому результату.

О развитии и карьере

Во время магистратуры я прошла стажировку в фармацевтической компании Roche в Германии. Была задействована в проектах в сфере Internationalisation. За два-три месяца до выпуска начала поиск стажировки и подала резюме по всей Европе.

В октябре 2018 года я получила диплом и через пару дней нашла интересную позицию Technology Talent Academy в KANTAR. Идея заключалась в интенсивном обучении, знакомстве с компанией и с программным обеспечением, которое она производит. Несмотря на сомнения, я приняла решение попробовать. Мне тут же перезвонили и пригласили на интервью. С ноября 2018 года я стала студентом на месяц и погрузилась в мир IT. После мне предложили стажировку в KANTAR, а затем — контракт.

Мы живем в удивительное время, когда все быстро меняется

Мы живем в удивительное время, когда все быстро меняется. Чтобы идти в ногу со временем, я советую следить за новшествами и углублять знания. Например, в нашей компании всегда уделяется особое внимание тренингам.

Я работаю бизнес-консультантом в IT проектах, которые направлены на Trade Promotion Management, Optimisation и Digitalisation. Поработала с Campari, а для Henkel France — бренда по уходу за волосами Schwarzkopf и Henkel, делала проекты для отделов Laundry и Beauty. Вовлечена в глобальный международный проект для Beiersdorf. Это известный во всем мире производитель Nivea.





Девиз компании — Understand people, inspire growth, как ни что другое, описывает наш главный фокус. Важно понимать клиентов и коллег, поддерживать друг друга, вдохновлять на рост. Каждый год в октябре мы отмечаем World Mental health day, что показывает значимость сохранения work-life balance.

Еще один огромный плюс — международная среда и интернациональная команда. Я была членом команды Global Impact Board, в которой были представители из разных офисов: от Америки до Австралии. Теперь работаю с итальянцами, французами, англичанами, ребятами из США, Румынии и Индии.

Как повлиял переезд

Жизнь за рубежом учит не сдаваться и быстро адаптироваться. ​

В Италии говорят Dolce far niente — сладость ничегонеделания, когда можно немного остановиться, насладиться мгновением и испытать тот самый вкус к жизни.