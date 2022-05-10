Чингиз Шамбетов о том, как с семьей переехал из Кыргызстана в Нидерланды и нашел работу в IT-сфере

Чингиз Шамбетов из Кыргызстана. Вместе с семьей он переехал в Нидерланды, где продолжает работу в крупной IT-компании из США. Молодой человек рассказал об адаптации, сложностях и особенностях работы за рубежом.





Чингиз Шамбетов, 35 лет, город — Энсхеде, проектный менеджер в Explorer Surgical,

О переезде

Я родился и вырос в Бишкеке.

В октябре 2021 года мы с женой переехали в Нидерланды. У нас всегда было желание пожить определенный период времени в другой стране. Мы всем сердцем любим Бишкек и Кыргызстан, но хотели попробовать себя и свои силы в абсолютно новом месте.

Об адаптации и сложностях

Мы выбирали между Германией и Нидерландами. В обеих странах, как и во всей Европе, нам понравился высокий уровень жизни. В результате мы выбрали Нидерланды. Причин было несколько, но основная — язык. В Германии сложно без знания немецкого, а в Нидерландах можно жить, зная только английский.





Наиболее сложная и важная задача за рубежом — найти работу, которая даст возможность с комфортом жить в другой стране.

Нидерланды — недешевая страна







Нидерланды — недешевая страна. В этом аспекте жить в Германии было бы проще.

Другая сложность — поиск подходящего свободного жилья. Причина простая: спрос заметно выше предложения. Трудности могут возникнуть и при поиске школы для ребенка, так как в них мало свободных мест. Эти проблемы можно решить, если начать поиск заранее. Понимать, что на все уйдет довольно много времени.

Первое время мы привыкали к местной атмосфере. Мы живем в небольшом городе. Здесь довольно тихо и спокойно. После семи вечера и на выходных город будто замирает. Для людей с Бишкека, где жизнь после шести только начинается, это непривычно. Подумываем о переезде в другой город, побольше и пошумнее.

Советую знакомиться и общаться с людьми. Посещать разные места и события. Это полезно и в карьерном плане.

Забавно, но в адаптации взрослых и интеграции в местное сообщество помогают дети. Когда ребенок ходит в школу и на кружки, он заводит друзей. И тогда вы с большей долей вероятности подружитесь с другими родителями.

О развитии и карьере

С начала и по сей день я занят в IT-сфере, а именно в сфере разработки программного обеспечения. Я проектный менеджер в Explorer Surgical. Компания находится в США. Работаю удаленно. Моему работодателю не важно, откуда я работаю. Главное — выполнять поставленные задачи.

У меня интернациональная команда, которая разбросана по всему миру. Это создает некоторые сложности для совместной работы, так что приходится подстраиваться. Но зато у нас большая свобода по части перемещений.

В Европе найти работу, имея опыт в IT, не проблема. Главное, чтобы тебя увидели. Надо подготовить хорошее резюме и тренироваться в прохождении интервью. Полезно иметь интересный и активный профиль на таких платформах, как LinkedIn.

Еще один важный навык — знание иностранных языков. Многое зависит от конкретной страны, но чаще всего это английский. Сегодня незнание английского — проблема, но не катастрофа. Я знаком с некоторыми ребятами, которые не знают языка, но успешно работают в интернациональных командах, в том числе и в США.

Как повлиял переезд





Переезд сделал меня более открытым. Мне всегда было достаточно сложно и дискомфортно заводить новые знакомства, коммуницировать с незнакомыми людьми. Я понял, что люди почти всегда сами с радостью принимают подобную инициативу и рады расширить круг общения.