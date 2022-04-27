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От актера массовки и таксиста до программиста в LinkedIn: история парня из Кыргызстана
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Сегодня в 19:47

От актера массовки и таксиста до программиста в LinkedIn: история парня из Кыргызстана

Бектур Елебес поделился своим опытом жизни в США. Рассказал о сложностях и о том, где он работал до позиции программиста в LinkedIn.


Бектур Елебес, 28 лет, город — Сан-Франциско, Apprentice Software Engineer в LinkedIn, @edelwejss

Бектур Елебес

О переезде


Впервые из Кыргызстана в США я уехал в 2011 году, чтобы учиться. Спустя четыре года вернулся домой, два года жил на Родине. В 2017 году появилась возможность уехать в Штаты, и я снова ею воспользовался.

Об адаптации и сложностях


Нужно учитывать, что в Штатах высокая конкуренция. Сюда приезжают лучшие из лучших, чтобы найти свое место. По индексу счастья страна далеко не на первом месте, но люди все равно едут сюда. Это будто бы «Высшая Лига».

Сложности, с которыми могут столкнуться иммигранты при переезде, две.

Первая — финансовые проблемы, потому что жизнь в США гораздо дороже. Но с этим легко справиться, так как здесь всегда можно найти работу.

Вторая сложность — моральная и эмоциональная, когда ты скучаешь по родным и друзьям. И это гораздо тяжелее. Уезжая за границу, ты должен понимать, что будешь там один, без поддержки. В Бишкеке у меня много друзей, поэтому первое время в другой стране было сложно. Я к этому не привык.

наши в мире

Тем, кто планирует переезд за границу, советую не избегать сообщества соотечественников. В СШИ их много, и многие из людей, которые переехали раньше тебя, могут поделиться полезным советом. Благодаря таким сообщества можно избежать многих ошибок и завести новые знакомства.

О развитии и карьере


В первый год приезда у меня была цель — посмотреть все большие города США. Поэтому первое время я просто путешествовал и находил подработки. Сначала приехал в Чикаго к другу, который приютил меня на пару месяцев. После принял решение поехать в Лос-Анджелес, так как у меня была мечта — увидеть Голливуд. Там я прошел кастинг и работал актером массовки. Снялся в нескольких сериалах. Позже уехал в Сан-Франциско, где трудился водителем такси. Следующим городом стал Нью-Йорк — там я работал доставщиком еды.

После года в Штатах я на время пандемии вернулся в Бишкек. Даже написал книгу о своем опыте жизни и работы в разных городах США. Продал небольшой тираж в 100 книг.

Сегодня наиболее популярное и перспективное направление для работы за рубежом — IT. Поэтому если вы сомневаетесь, что найдете работу, начните изучать английский язык и программирование.

LinkedIn

Я прошел курсы программирования Coding Bootcamp в Нью-Йорке. После обучения четыре месяца искал работу, проходил много собеседований, получал отказы.

Затем узнал, что у LinkedIn есть программы для людей, у которых нет университетского диплома по программированию, но которые хотели бы работать в этой сфере. На программу был большой конкурс, но я успешно прошел все этапы и получил работу.

Теперь я работаю в Кремниевой Долине, программистом в команде LinkedIn Learning. Это образовательная онлайн-платформа с обучающими курсами. Занимаюсь цифровой разработкой продуктов.

Компания LinkedIn известна рабочей культурой. Здесь хороший work-life balance — сотрудники имеют возможность грамотно сочетать работу и личную жизнь.

Как повлиял переезд


Я стал больше ценить жизнь, понял, что она коротка. И начал еще больше ценить родных.

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