«Эмили в Париже» из Кыргызстана. История девушки, которая переехала во Францию и устроилась в LVMH

История девушки из города Нарын, которая переехала во Францию вслед за супругом и благодаря упорству стала сотрудником международной компании LVMH.





Алтынай Абылгазиева, Франция, сотрудница компании LVMH, @a_abylgazieva



О переезде

Я родилась в городе Нарын. Во Францию переехала пять лет назад, когда вышла замуж. Мой супруг уже работал за рубежом.

По первому образованию я журналист, по второму — дипломат. Десять лет проработала на телевидении в Кыргызстане, была ведущей новостей на ELTR. Еще у меня была собственная авторская программа: «Час за чашкой чая». В настоящее время я уже полгода работаю в международной компании LVMH.

Об адаптации и сложностях

Первое время я удивлялась, как огромна и прекрасна Франция. Восхищалась достопримечательностями, чувствами свободы, богатой историей.

Каждый мигрант при переезде сталкивается с рядом сложностей. Представьте человека, который не говорит на местном языке, и у него нет здесь ни знакомых, ни друзей. Это как прыгнуть в пустоту.

Мне было сложно бросить карьеру в Кыргызстане. После переезда я хотела как можно быстрее найти работу, чтобы зарабатывать и приносить деньги в семейный бюджет. Поэтому сразу приступила к изучению французского языка. Оказалось, что это не так просто. Нужно уделять обучению много времени, сил и внимания.

Мне помогло, что рядом был супруг. Когда есть человек, который во всем тебя поддержит, ты заряжаешься решительностью и не обращаешь внимания на сложности. Поэтому поддержка мужа и семьи послужила сильным толчком. Я быстро адаптировалась и влилась в местное сообщество.

При переезде рекомендую не опираться на чужой опыт. Каждый из нас рос в разных семьях и условиях. Если один совет подошел кому-то, это не значит, что он подойдет всем. Главное помнить, что все зависит от вас.

О развитии и карьере

После переезда я год сидела дома. Затем нашла работу в ресторане: понимала, что с минимальным уровнем знания французского языка меня никуда не возьмут. В ресторане я делала все: готовила сэндвичи, мыла уборную, стояла на кассе. Проработала так полтора года.

Позже начала поиск офисной работы с фиксированным графиком. Иностранцу найти подобную позицию сложно, но я устроилась в компанию, в отдел продаж. Оформляла заказы и была на связи с клиентами.

Чтобы было легче, постоянно развивайте свои навыки

Спустя время мы переехали в другой город. Там я составила список крупных компаний и отправила везде свое резюме. Если мне не отвечали, звонила и спрашивала, почему меня не взяли на работу.

Так я устроилась в LVMH. Это известная французская компания, которая развивает такие бренды, как Christian Dior, Louis Vuitton и другие. Я работаю в команде парфюмерных брендов Givenchy и Kenzo. Анализирую заказы, постоянно нахожусь на связи с бренд-менеджерами.

LVMH — крупная компания, где все заняты своим делом. Даже обед проходит быстро. Бренд раз в месяц организовывает мероприятия, когда мы отключаем компьютеры и не работаем. Также для сотрудников проводят психологические тренинги, чтобы мы не уставали. Самое важное, что в компании заботятся о том, чтобы всем было удобно. Если ты решил, что хочешь работать из дома, то можешь себе это позволить. Приходить и уходить можно в любое время. Главное — выполнять поставленные задачи.

В любой стране при трудоустройстве помогает знание языка и понимание местной культуры, традиции. Чтобы было легче, постоянно развивайте свои навыки. Чем грамотнее человек, тем легче ему адаптироваться.

Как повлиял переезд





Франция изменила меня. Раньше у меня было другое видение мира, но теперь я многое перенимаю из французского менталитета и образа жизни. Например, научилась проще смотреть на разные вещи.