Карьерные советы от опытных руководителей: как быстро расти и развиваться профессионально





Галим Хусаинов, глава АО «Банк ЦентрКредит»













1. Не переставайте обучаться и расширять кругозор

Это нужно для того, чтобы улучшать свои навыки, а также всегда быть в тренде, иметь представление о передовых техниках и технологиях.

2. Работайте на результат

Без результата вас никогда не заметят. Главный критерий для карьерного роста в любой компании — это то, как вы выполняете свои задачи и помогаете бизнесу. Без этого, какими бы знаниями вы не обладали, роста не будет.

3. Работайте на команду

Нужно учитывать, что команда — это не только ваш отдел, департамент или еще какое-то структурное подразделение. Команда — это вся организация.

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Оксана Бричевская, генеральный директор HeadHunter Казахстан













1. Подготовка к собеседованию — 90% успеха на собеседовании

Недостаточная или полная неготовность к собеседованию довольно часто приводит к провалу на интервью. Ваша задача на первой встрече с работодателем дать понять: «Я хочу работать в вашей компании». Желательно подготовиться к ответам на часто задаваемые вопросы, для этого можно посмотреть вебинары HeadHunter Казахстан. Помните, что именно первая встреча оставит о вас неизгладимое впечатление, хорошее или плохое — зависит от вас.

2. Выбирайте компанию, а не должность

При построении карьеры важен выбор работодателя. Перед подачей резюме рекомендую вам узнать о компании максимально возможную информацию. Задуматься, а ваша ли она, будет ли вам в ней комфортно? Ознакомьтесь с корпоративной культурой компании и ее ценностями. Определите, что является приоритетом для вас.

Обращайте внимание не только на должность и уровень заработной платы. Вы всегда можете начать со стартовых позиций и вырасти до желаемого уровня.

3. Будьте уверены в себе

Уверенность в себе — это ключ к получению работы. Спокойствие и самообладание дадут работодателю понять, что вы не просто намерены получить эту должность, но и достигнуть высот в карьере. Готовность и желание развиваться вместе с компанией добавит вам большой плюс, как кандидату.

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Анна Дю, город — Алматы, директор Softline Казахстан













1. Занимайтесь любимым делом

Жизнь непредсказуемая, а скорость ее проживания настолько быстрая, что не нужно заниматься тем, к чему не лежит душа. Какой будет наша жизнь, зависит только от нас. Чем мы ее наполним? Именно на этот вопрос вы должны отвечать каждый день, идя на работу. Безусловно, стоит каждый день наполнять радостью и желанием изменить окружающий мир к лучшему.

2. Будьте любознательными, не переставайте учиться

Когда ребенок начинает познавать мир, его любимый вопрос: «Почему?» В корпоративном мире все так же. В профессиональной жизни я часто была стажером. В начале, жутко боялась задавать вопросы. Но без вопросов нельзя получить ответы, без знания ответов — трудно выполнять задачи с полной отдачей. Не довольствуйтесь отказами или стандартными ответами — копайте, ищите истину.

3. Ставьте конкретные цели и добивайтесь их

Я заканчиваю каждый рабочий день с анализа того, что было сделано и что буду делать завтра. Ставьте себе цели на каждый день — маленькие, большие — неважно. Не лишайте себя радости от победы, когда цель достигнута. Это прекрасное, окрыляющее чувство.

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Станислав Дубинчик, 32 года, город — Алматы, генеральный директор OLX Казахстан, @stas_dubinchik

1. Быть любознательным

Это хорошее качество, которое сильно помогло мне в карьере. Я пришел в компанию OLX маркетологом, обычным рядовым специалистом. Но мне было интересно разобраться не только в том, как устроен маркетинг, но и в других направлениях. Я подсаживался к коллегам из бухгалтерии, HR, аналитики, продаж, спрашивал, чем они занимаются, как реализуют свои задачи. Мне было важно понять, как устроен весь механизм, почему компания работает, зачем нужен каждый отдел. Я брал дополнительные обязанности, многое узнал о том, как развивается компания. Именно поэтому теперь я могу выполнять обязанности генерального директора.

2. Быть проактивным

В компаниях часто ценятся люди, которые занимают проактивную позицию. Предлагают новые идеи, изменения устоявшихся процессов, то, что может улучшить работу, увеличить прибыль или уменьшить затраты. К этому готовы не многие сотрудники. Большинство работают лишь в режиме выполнения собственных задач. На этом фоне проактивные сотрудники сильно выделяются. Они умеют брать на себя ответственность за планы и результаты.

3. Быть честным

Это важно. Если вы чего-то не понимаете, у вас возникают вопросы, но вы не говорите об этом, переживая о том, что о вас подумают или как вы будете выглядеть в глазах коллег — вы подводите команду. Нужно иметь мужество честно признаться сначала себе, а потом коллегам, что вы чего-то не знаете. Задать вопросы и сделать все правильно.

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Айканыш Сапаралиева, город — Бишкек, генеральный менеджер Glovo в Кыргызстане, @aikanysh_saparalieva

1. Быть смелым

У каждого из нас иногда не хватает уверенности, чтобы сделать шаг к чему-то большему. Подать на стипендиальную программу, запустить стартап, выступить перед большой аудиторией, поменять сферу деятельности. Но, несмотря на страх, мною всегда руководило одно правило: лучше сделать и успокоиться, чем не сделать и сомневаться или жалеть. Как бы болезненно я не ощущала фейл, всегда шла вперед, пробовала и преодолевала страхи.

2. Быть любознательным

Мир быстро меняется, появляется много новых направлений и трендов. Чтобы понимать больше и углублять знания, важно постоянно узнавать что-то новое, учиться. Можно проходить тренинги и стажировки, получить личный опыт в предпринимательстве, обучаться через книги или онлайн-ресурсы. Главное — всегда быть открытым к новым знаниям, не лениться. Иногда совершенно неожиданные открытия ожидают вас там, где вы и не представляли. Возможно, инвестиция своего времени в какую-то активность, которая не приносит материальных благ, потенциально откроет перед вами новые дороги.

3. Быть лидером

Для меня лидерство — это умение брать на себя ответственность, идти к большой цели, вести за собой команду. Также я верю в lead by example, когда лидер на своем примере показывает трудолюбие, креативность, постоянный рост, развитие и открытость.

Важные навыки для руководителя: желание привнести больше, чем ожидается. Ценить любой опыт и принимать поражения, быстро извлекать уроки и идти дальше. Также важно налаживать контакты через нетворкинг и находить возможности для коллабораций.

Для любой команды лидер должен стать наставником, который помогает раскрыть потенциал, привести нужных людей и развиваться вместе.

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Роман Миникеев, 43 года, город — Алматы, генеральный директор группы компаний Paybox.money и Freedom Finance Credit













1. Развивать Soft Skills и эмоциональный интеллект

В компаниях будущего важно, чтобы как у руководителей, так и у рядовых сотрудников были развиты Soft Skills, в том числе эмоциональный интеллект.

В современных организациях огромное значение имеет скорость процессов высокого уровня. Поэтому важным условием для выживания и успешной конкуренции становится не только развитие EQ у сотрудников, но сохранение доверительной среды.

2. Быть открытым к новым возможностям

Молодым специалистам я советую смело брать на себя ответственность, быть открытыми и честными как с собой, так и с коллегами, всегда быть вовлеченными в рабочие процессы и уметь договариваться.

3. Научиться работать в команде

Чтобы стать частью успешной команды, помимо профессиональных навыков, сотрудники должны обладать такими качествами, как отзывчивость, эмпатия, умение находить компромиссы. Необходимо помнить, что только слаженная командная работа помогает находить верные решения.

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