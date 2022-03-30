5 советов для успешной карьеры от руководителя Банка ЦентрКредит

Галим Хусаинов, глава АО «Банк ЦентрКредит», рассказал о своем пути к руководящей должности и поделился советами, которые помогут расти по карьерной лестнице.





Галим Хусаинов, глава АО «Банк ЦентрКредит»





О себе и карьере

Я начинал карьерный путь в качестве экономиста на Нефтехимическом заводе в городе Омске, где генеральным директором был Жарас Ахметов из Алматы. У нас была молодая и прогрессивная команда. Мы строили передовой управленческий учет и процесс бюджетирования. Позже директор вернулся в Алматы и пригласил нашу команду на нефтяной проект в Казахстан. Однако в 2008 году случился мировой кризис, и нефтяной проект был законсервирован.

Я нашел позицию заместителя генерального директора по финансам и экономики в СП АО НК «Казатомпром» и АО «Атомредметзолото». В трудоустройстве помогли хорошие знания бухгалтерии и управленческого учета на производстве. К тому же я сдал ДиПИФР с максимальным балом по Казахстану. Меня долго собеседовали, и в начале 2009 года я вышел на работу в СП «Заречное». Это сложный рудник, но у нас была эффективная команда.

В 2011 году Бахытбек Рымбекович Байсеитов пригласил меня в свою команду. Я понял, что хочу попробовать себя в инвестиционном банкинге. В 2017 году начал структурировать сделку по выкупу доли в БЦК и консолидации контрольного пакета. После консолидации акционер предложил мне перейти в Банк на позицию управляющего директора. За короткий срок я показал неплохие результаты. На тот момент у основных акционеров уже было понимание, что нужно освежать команду и делать трансформацию Банка. Поэтому мне предложили возглавить Банк.

Карьерные советы

Есть несколько ключевых вещей, которые необходимы для карьерного роста:

1. Не переставайте обучаться и расширять кругозор





Это нужно для того, чтобы улучшать свои навыки, а также всегда быть в тренде, иметь представление о передовых техниках и технологиях.

2. Работайте на результат





Без результата вас никогда не заметят. Главный критерий для карьерного роста в любой компании — это то, как вы выполняете свои задачи и помогаете бизнесу. Без этого, какими бы знаниями вы не обладали, роста не будет.

3. Работайте на команду





Нужно учитывать, что команда — это не только ваш отдел, департамент или еще какое-то структурное подразделение. Команда — это вся организация.

4. Быть руководителем и быть профессионалом — это разные скилы





Решите для себя, кем хотите стать. Если руководителем, то развивайте soft skills —умение выбирать правильные решения из предложенных профессионалами. Профессионал же должен развивать hard skills и быть лучшем в своем направлении.

5. Обязательно соблюдайте жизненный баланс





Нужно уделять внимание не только работе, но и себе, семье, друзьям. Это дает жизненную энергию для развития. А без энергии двигаться вперед сложно.