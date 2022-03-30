Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/244/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/2448b9c63a5d1f4be713e505ce99e86e.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
5-sovetov-dlya-uspeshnoy-kar-ery-ot-rukovoditelya-banka-centrkredit
5 советов для успешной карьеры от руководителя Банка ЦентрКредит
265
Главная
/
Профессионалы
/
Профессии

Сегодня в 13:34

5 советов для успешной карьеры от руководителя Банка ЦентрКредит

Галим Хусаинов, глава АО «Банк ЦентрКредит», рассказал о своем пути к руководящей должности и поделился советами, которые помогут расти по карьерной лестнице.


Галим Хусаинов, глава АО «Банк ЦентрКредит»

Галим Хусаинов

О себе и карьере

Я начинал карьерный путь в качестве экономиста на Нефтехимическом заводе в городе Омске, где генеральным директором был Жарас Ахметов из Алматы. У нас была молодая и прогрессивная команда. Мы строили передовой управленческий учет и процесс бюджетирования. Позже директор вернулся в Алматы и пригласил нашу команду на нефтяной проект в Казахстан. Однако в 2008 году случился мировой кризис, и нефтяной проект был законсервирован.

Я нашел позицию заместителя генерального директора по финансам и экономики в СП АО НК «Казатомпром» и АО «Атомредметзолото». В трудоустройстве помогли хорошие знания бухгалтерии и управленческого учета на производстве. К тому же я сдал ДиПИФР с максимальным балом по Казахстану. Меня долго собеседовали, и в начале 2009 года я вышел на работу в СП «Заречное». Это сложный рудник, но у нас была эффективная команда.

В 2011 году Бахытбек Рымбекович Байсеитов пригласил меня в свою команду. Я понял, что хочу попробовать себя в инвестиционном банкинге. В 2017 году начал структурировать сделку по выкупу доли в БЦК и консолидации контрольного пакета. После консолидации акционер предложил мне перейти в Банк на позицию управляющего директора. За короткий срок я показал неплохие результаты. На тот момент у основных акционеров уже было понимание, что нужно освежать команду и делать трансформацию Банка. Поэтому мне предложили возглавить Банк.

Карьерные советы

Есть несколько ключевых вещей, которые необходимы для карьерного роста:

1. Не переставайте обучаться и расширять кругозор

Это нужно для того, чтобы улучшать свои навыки, а также всегда быть в тренде, иметь представление о передовых техниках и технологиях.

2. Работайте на результат

Без результата вас никогда не заметят. Главный критерий для карьерного роста в любой компании — это то, как вы выполняете свои задачи и помогаете бизнесу. Без этого, какими бы знаниями вы не обладали, роста не будет.

3. Работайте на команду

Нужно учитывать, что команда — это не только ваш отдел, департамент или еще какое-то структурное подразделение. Команда — это вся организация.

4. Быть руководителем и быть профессионалом — это разные скилы

Решите для себя, кем хотите стать. Если руководителем, то развивайте soft skills —умение выбирать правильные решения из предложенных профессионалами. Профессионал же должен развивать hard skills и быть лучшем в своем направлении.

5. Обязательно соблюдайте жизненный баланс

Нужно уделять внимание не только работе, но и себе, семье, друзьям. Это дает жизненную энергию для развития. А без энергии двигаться вперед сложно.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#работа #руководитель #советы #карьера #центркредит
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
КОСМЕТОЛОГИ АСТАНЫ, КОТОРЫХ РЕКОМЕНДУЕТ СООБЩЕСТВО WE
26031
Айканыш Сапаралиева о том, как Glovo зашел на рынок Кыргызстана и что значит быть час...
874
4 стипендиата программы «Болашак» об учебе за рубежом и перспективах в Казахстане
19019
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.