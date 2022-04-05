Карьерные советы для молодых специалистов от генерального директора HeadHunter Казахстан

Оксана Бричевская, генеральный директор HeadHunter Казахстан, поделилась советами, которые помогут пройти собеседование и успешно расти по карьерной лестнице.





Оксана Бричевская, генеральный директор HeadHunter Казахстан

О себе и карьере

Я работаю с 18 лет, начала карьеру, сразу после окончания школы. Выбрала вечернюю форму обучения в вузе, чтобы работать. Это положительно сказалось на моей карьере. Устроиться на желаемую должность в интересную мне компанию оказалось проще, обладая опытом работы.





В компанию HeadHunter Казахстан я пришла в 2015 году на позицию менеджера по продажам, имея больше 10 лет опыта на руководящей должности. Рада, что не побоялась «понижения резюме», так как уже через три года стала директором отдела продаж, а на данный момент я — генеральный директор компании.

В HeadHunter Казахстан принято давать сотрудникам возможность расти. В этом мой пример неуникальный. Благодарна своему наставнику Виталию Тереньтеву за опыт, навыки и знания, которыми он продолжает щедро делиться со мной и с сотрудниками компании. Я уверена, что каждый может найти компанию мечты, если иметь искреннее желание и план действий.

Карьерные советы



1. Подготовка к собеседованию — 90% успеха на собеседовании





Недостаточная или полная неготовность к собеседованию довольно часто приводит к провалу на интервью. Ваша задача на первой встрече с работодателем дать понять: «Я хочу работать в вашей компании». Желательно подготовиться к ответам на часто задаваемые вопросы, для этого можно посмотреть вебинары HeadHunter Казахстан. Помните, что именно первая встреча оставит о вас неизгладимое впечатление, хорошее или плохое — зависит от вас. В ваших силах не сделать эту встречу единственной с логичным отказом в конце:

— пунктуальность — это первое требование к любому соискателю. Не опаздывайте. Работодатель вполне может сделать вывод, что сроки по рабочим задачам тоже не будут соблюдены

Не опаздывайте. Работодатель вполне может сделать вывод, что сроки по рабочим задачам тоже не будут соблюдены — изучите дресс-код. Перед собеседованием желательно навести справки о компании, куда вы приглашены и понять — это офис, где все придерживаются делового стиля, или это креативное агентство, где приветствуется самовыражение через одежду, яркий макияж. Вы выиграете, если будете на собеседовании выглядеть «как свой». Это покажет ваше уважение к политике компании и добавит баллов в вашу пользу при выборе из нескольких кандидатов

Перед собеседованием желательно навести справки о компании, куда вы приглашены и понять — это офис, где все придерживаются делового стиля, или это креативное агентство, где приветствуется самовыражение через одежду, яркий макияж. Вы выиграете, если будете на собеседовании выглядеть «как свой». Это покажет ваше уважение к политике компании и добавит баллов в вашу пользу при выборе из нескольких кандидатов — правильная подача — залог успешной продажи своих навыков и получение желаемого рабочего места. Не стесняйтесь себя похвалить, при этом будьте готовы подтвердить свои достижения.

Для молодых специалистов не редки случаи получения отказов. В основном это связано с недостаточным количеством опыта кандидата. Это не повод падать духом, а возможность взглянуть на задачу под другим ракурсом. Если бы вы были работодателем, взяли бы себя на работу? Какие навыки и качества хотели бы видеть в своем сотруднике? Сравните, действительно ли человек из вашего резюме соответствует вашему реальному портрету. После этого будут понятны причины, почему происходят отказы. А когда нам понятны причины, мы понимаем, над чем нужно поработать.

Если речь идет о постоянных отказах, то это непростой вопрос. Тем, кто вновь и вновь сталкивается с этим, имея при этом опыт работы, есть смысл сходить к карьерному консультанту, который поможет разобраться.

2. Выбирайте компанию, а не должность





При построении карьеры важен выбор работодателя. Перед подачей резюме рекомендую вам узнать о компании максимально возможную информацию. Задуматься, а ваша ли она, будет ли вам в ней комфортно? Это можно сделать, перейдя на официальный сайт компании, проштудировать социальные сети, перейти на страницу «О компании» на сайте hh.kz, также можно поискать знакомых, которые работали или работают в компании на данный момент. Ознакомьтесь с корпоративной культурой компании и ее ценностями. Определите, что является приоритетом для вас. Например, это может быть соблюдение компанией принципов бережного отношения к природе или участие в благотворительных проектах. Если при сборе информации у вас возникли вопросы, запишите их и задайте на собеседовании работодателю. Чем больше вопросов вы зададите, тем больше у вас будет понимания, чем занимается компания и насколько вам близки ее ценности. Тем самым вы покажете свою заинтересованность в работе. Это положительно повлияет на ваш имидж в глазах работодателя.

Также важный критерий — налаженные внутренние коммуникации и отношение к сотрудникам. Мы в компании HeadHunter Казахстан, уделяем этому особое внимание сохранению наших традиций, поддержанию здоровой атмосферы в коллективе и несем важную социальную функцию, способствуя трудоустройству людей. За 16 лет на рынке более 3 500 000 казахстанцев воспользовались нашим сервисом. Для нас важно, чтобы сотрудник разделял ценности и взгляды нашей компании.

Обращайте внимание не только на должность и уровень заработной платы. Вы всегда можете начать со стартовых позиций и вырасти до желаемого уровня.

3. Будьте уверены в себе





Уверенность в себе — это ключ к получению работы. Спокойствие и самообладание дадут работодателю понять, что вы не просто намерены получить эту должность, но и достигнуть высот в карьере. Готовность и желание развиваться вместе с компанией добавит вам большой плюс, как кандидату.

4. Не бойтесь отпускать





Если ваши цели и взгляды изменились, либо вы «выросли» из занимаемой должности, не бойтесь уйти. Вы всегда можете сменить позицию, направление деятельности или компанию. Не бойтесь отпускать то, что больше не приносит удовольствия. Вот только важно, чтобы это было осознанным решением. Если вы работаете в компании меньше двух месяцев, то не стоит делать поспешных выводов. Время адаптации — стресс для новых сотрудников. Уход в этот период будет в большей степени обусловлен эмоциями, а не рациональными выводами. В этом случае стоит дать компании шанс. Для каждого человека существует работа мечты. Главное — определить себе ее критерии.

5. Самый главный совет — занимайтесь саморазвитием и вкладывайте в себя





Любимую работу найти несложно, если правильно подойти к этому вопросу.