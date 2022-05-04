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6 карьерных советов для молодых специалистов от генерального директора OLX Казахстан
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Вчера в 11:33

6 карьерных советов для молодых специалистов от генерального директора OLX Казахстан

Станислав Дубинчик поделился советами, которые помогут начинающим специалистам построить успешную карьеру.


Станислав Дубинчик, 32 года, город — Алматы, генеральный директор OLX Казахстан, @stas_dubinchik

Станислав Дубинчик

О себе и карьере


Я строил карьеру маркетолога, работал в разных компаниях. В 2015 году стал маркетологом в OLX. А в сентябре 2021 года стал генеральным директором OLX Казахстан.

Карьерные советы


Делюсь несколькими советами, которые помогут молодым специалистам стать лучше. Научат помогать людям, вносить свой вклад в жизни других.

1. Быть любознательным

Это хорошее качество, которое сильно помогло мне в карьере. Я пришел в компанию OLX маркетологом, обычным рядовым специалистом. Но мне было интересно разобраться не только в том, как устроен маркетинг, но и в других направлениях. Я подсаживался к коллегам из бухгалтерии, HR, аналитики, продаж, спрашивал, чем они занимаются, как реализуют свои задачи. Мне было важно понять, как устроен весь механизм, почему компания работает, зачем нужен каждый отдел. Я брал дополнительные обязанности, многое узнал о том, как развивается компания. Именно поэтому теперь я могу выполнять обязанности генерального директора.

2. Быть проактивным

В компаниях часто ценятся люди, которые занимают проактивную позицию. Предлагают новые идеи, изменения устоявшихся процессов, то, что может улучшить работу, увеличить прибыль или уменьшить затраты. К этому готовы не многие сотрудники. Большинство работают лишь в режиме выполнения собственных задач. На этом фоне проактивные сотрудники сильно выделяются. Они умеют брать на себя ответственность за планы и результаты.

3. Быть честным

Это важно. Если вы чего-то не понимаете, у вас возникают вопросы, но вы не говорите об этом, переживая о том, что о вас подумают или как вы будете выглядеть в глазах коллег — вы подводите команду. Нужно иметь мужество честно признаться сначала себе, а потом коллегам, что вы чего-то не знаете. Задать вопросы и сделать все правильно.

4. Работа должна быть направлена на благо других

То, что вы делаете, должно помогать не только вам, но и другим людям, обществу. Нужно вкладывать частичку себя в развитие людей. Делать их жизнь чуть-чуть лучше, проще.

5. Быть командным игроком

Можно двигаться одному, но вместе вы всегда будете двигаться быстрее. Поэтому нужно уметь находить общий язык с разными людьми, интегрироваться в команду, а затем и собирать эффективные команды вокруг себя.

6. Не усложнять

На первых этапах, когда человек только приходит в компанию, он многое не знает о бренде, индустрии в целом. У сотрудника возникают мысли, что он все знает и все изменит, и начинает придумывать велосипед. Но не нужно усложнять — чем проще, тем лучше. У нас в OLX есть правило: «Самая лучшая стратегия — простая стратегия».

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.