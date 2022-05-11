5 советов от генерального менеджера Glovo в Кыргызстане, которые помогут начинающим специалистам

Айканыш Сапаралиева поделилась пятью правилами, которые помогли ей в карьере и могут помочь другим.





Айканыш Сапаралиева, город — Бишкек, генеральный менеджер Glovo в Кыргызстане, @aikanysh_saparalieva

О себе и карьере





eCommerce — мое основное направление. Последние десяти лет я развивалась в этой сфере: запустила онлайн-бизнес, получила магистерское образование в Великобритании по e-Business Management, основала и развивала первую Ассоциацию электронной коммерции в Кыргызстане, возглавила один из самых успешных eCommerce проектов в стране — Glovo. Это международная технологичная компания, основанная в Барселоне.





Мой карьерный путь был полон челленджей, но я ни разу не пожалела, что выбрала eCommerce. Это направление интересное, динамично развивающееся. Оно позволяет масштабироваться и выходить на глобальные рынки, а также создает условия для инклюзивного развития экономики.

Вдохновляет, когда моя деятельность влияет на большие процессы: создание рабочих мест, помощь малому и среднему бизнесу в выходе на онлайн-рынок, развитие нормативно-правовой базы для роста сектора электронной коммерции в стране. Поэтому я всегда шла по пути, где могу внести наибольший вклад. Именно этот путь привел меня к Glovo.

Карьерные советы





1. Быть смелым

У каждого из нас иногда не хватает уверенности, чтобы сделать шаг к чему-то большему. Подать на стипендиальную программу, запустить стартап, выступить перед большой аудиторией, поменять сферу деятельности. Но, несмотря на страх, мною всегда руководило одно правило: лучше сделать и успокоиться, чем не сделать и сомневаться или жалеть. Как бы болезненно я не ощущала фейл, всегда шла вперед, пробовала и преодолевала страхи. Например, я не была уверена, что пройду отбор на программу Chevening и получу возможность бесплатно отучиться в магистратуре за рубежом, но попробовала. А раз начала подготовку, то выкладывалась по полной. И даже если бы не прошла, скорее всего, подала бы заявку еще раз.

Я запустила бизнес ассоциацию не из-за большой уверенности в успехе, а потому, что искала структурных изменений на рынке. Мечтала объединить участников рынка, больше говорить об электронной коммерции, поменять приоритеты. Не все удалось сразу. Но старания привели к важным результатам.

Поэтому, не взирая на сомнения, нужно набираться смелости и делать. Это то, что рано или поздно приведет к успеху.

2. Быть любознательным

Мир быстро меняется, появляется много новых направлений и трендов. Чтобы понимать больше и углублять знания, важно постоянно узнавать что-то новое, учиться. Можно проходить тренинги и стажировки, получить личный опыт в предпринимательстве, обучаться через книги или онлайн-ресурсы. Главное — всегда быть открытым к новым знаниям, не лениться. Иногда совершенно неожиданные открытия ожидают вас там, где вы и не представляли. Возможно, инвестиция своего времени в какую-то активность, которая не приносит материальных благ, потенциально откроет перед вами новые дороги.

Я ценю такие возможности. Мой опыт работы в Ассоциации, куда я два года инвестировала свое время, оказался ценным. Я многое для себя открыла, узнала, как работают государственные органы, получила навыки выступления перед большой аудиторией, опыт организации мероприятий, работы в команде.

3. Быть лидером

Для меня лидерство — это умение брать на себя ответственность, идти к большой цели, вести за собой команду. Также я верю в lead by example, когда лидер на своем примере показывает трудолюбие, креативность, постоянный рост, развитие и открытость.

Важные навыки для руководителя: желание привнести больше, чем ожидается. Ценить любой опыт и принимать поражения, быстро извлекать уроки и идти дальше. Также важно налаживать контакты через нетворкинг и находить возможности для коллабораций.

Для любой команды лидер должен стать наставником, который помогает раскрыть потенциал, привести нужных людей и развиваться вместе.

4. Заниматься любимым делом

Чтобы преуспеть в каком-то деле, важно его любить. Иначе как вкладывать туда много сил и энергии? Любимая работа не будет тяжелой, если ты относишься к ней как к своему хобби и части самореализации. Важно найти для себя интересное направление и изучить его. Почти к любому делу можно подойти креативно, найти возможности, развить и привнести инновации.

5. Фокусироваться на важном

Один из немаловажных навыков для построения успешной карьеры — умение фокусироваться на действительно важных задачах и целях на каждом этапе. Приоритезировать главные вещи, не откладывать их на потом, какими бы тяжелыми они не казались. Прикладывать максимум усилий для достижения целей.

В повседневной жизни всегда много задач и ожиданий, есть соблазн максимально облегчить себе рутину. Если цель действительно важная, я не буду жалеть времени и сил. Это всегда помогало мне на 90% достигать всех поставленных целей.