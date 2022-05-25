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CEO Paybox.money и Freedom Finance Credit о том, какие навыки нужно развивать для успешной карьеры
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Сегодня в 13:57

CEO Paybox.money и Freedom Finance Credit о том, какие навыки нужно развивать для успешной карьеры

Роман Миникеев, генеральный директор группы компаний Paybox.money и Freedom Finance Credit, поделился советами, которые помогут вам в начале карьеры и не только.


Роман Миникеев, 43 года, город — Алматы, генеральный директор группы компаний Paybox.money и Freedom Finance Credit

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О себе и карьере


Профессиональный путь я начал в индустрии энергетики, но еще во время обучения в институте заинтересовался торговлей валютами. Поэтому параллельно самостоятельно изучал технический анализ валютного трейдинга. В начале 2000 годов для полноценной работы на фондовом рынке необходимо было иметь высшее экономическое или финансовое образование. Я принял решение его получить.

Моя карьера в финансовой сфере началась с должности помощника аналитика в 2001 году. Далее я работал на различных позициях: трейдером, риск-менеджером, бэк-офицером, бухгалтером.

В 2013 году стал Председателем Правления АО «Фридом Финанс» и занимал эту должность на протяжении восьми лет. Для меня это стало большим вызовом и возможностью детально изучить все нюансы брокерской деятельности.

В 2021 году я возглавил Paybox.money, занимающуюся транзакционным бизнесом. Компания представлена не только в Казахстане, но и в Узбекистане, Кыргызстане, России и Украине.

Также я генеральный директор Freedom Finance Credit. Мы предоставляем микрокредиты индивидуальным предпринимателям, физическим и юридическим лицам.

Карьерные советы


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1. Развивать Soft Skills и эмоциональный интеллект

В компаниях будущего важно, чтобы как у руководителей, так и у рядовых сотрудников были развиты Soft Skills, в том числе эмоциональный интеллект.

В современных организациях огромное значение имеет скорость процессов высокого уровня. Поэтому важным условием для выживания и успешной конкуренции становится не только развитие EQ у сотрудников, но сохранение доверительной среды.

2. Быть открытым к новым возможностям

Молодым специалистам я советую смело брать на себя ответственность, быть открытыми и честными как с собой, так и с коллегами, всегда быть вовлеченными в рабочие процессы и уметь договариваться.

3. Научиться работать в команде

Чтобы стать частью успешной команды, помимо профессиональных навыков, сотрудники должны обладать такими качествами, как отзывчивость, эмпатия, умение находить компромиссы. Необходимо помнить, что только слаженная командная работа помогает находить верные решения.

4. Постоянно развиваться

Еще одна важная рекомендация: постоянно занимайтесь самообразованием, инвестируйте в себя. Не только в рамках профессиональной деятельности, но и расширяя горизонты собственных возможностей. Мир меняется с огромной скоростью, и чтобы быть не просто хорошим специалистом, но еще и востребованным, надо уметь адаптироваться под эти изменения, а порой опережать их.

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